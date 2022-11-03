Граждан Германии призвали срочно покинуть Иран

Министерство иностранных дел Германии призывает своих граждан срочно покинуть Иран из-за риска произвольных арестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Германии.

"Для граждан Германии существует конкретный риск быть произвольно арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам тюремного заключения. Прежде всего риску подвергаются лица с двойным гражданством, которые имеют иранское гражданство в дополнение к немецкому. В недавнем прошлом имело место большое количество произвольных арестов иностранных граждан", - говорится в сообщении.

В МИДе ФРГ предупреждают, что ситуация в Иране обострилась на фоне протестов после гибели молодой иранки.

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