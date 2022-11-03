Граждан Германии призвали срочно покинуть Иран
Министерство иностранных дел Германии призывает своих граждан срочно покинуть Иран из-за риска произвольных арестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Германии.
"Для граждан Германии существует конкретный риск быть произвольно арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам тюремного заключения. Прежде всего риску подвергаются лица с двойным гражданством, которые имеют иранское гражданство в дополнение к немецкому. В недавнем прошлом имело место большое количество произвольных арестов иностранных граждан", - говорится в сообщении.
В МИДе ФРГ предупреждают, что ситуация в Иране обострилась на фоне протестов после гибели молодой иранки.
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+11 Виктор Павлов 986ba9d7
показать весь комментарий03.11.2022 16:26
+10 Vasya Kirpych cdb28ef1
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+7 Григорич 3719c178
показать весь комментарий03.11.2022 16:08
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Взагалі в цілому не розумію організмів, які через придуманого чувака на небі і через ще більш придумані правила, які той чувак начебто написав, одне одного забивають камінням в 21 столітті.
Не, ну просто они не поняли что полотенца на головах КСИРа сжались и гражданам нормальных стран следует снять Х..йджабы и улепетать за теми кто этой дряни не носил и улепетал?
Вот реально Слава Израилю - вали эти обьекты, ибо атата будет, ууу, скоро рашка даст бомбу или что там эти твари так ошуршались.
Дожились мы - даже эти мрази дают "братьям" оружие против НАТО. Правда НАТО даже и не видит прилетов этой дряни.