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Новости Война
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Войска РФ используют территорию Курской АЭС для хранения ракетного вооружения, - ГУР МО

аес,курська

Получена информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"В течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области представители СРФ завозили ракеты в комплексы С-300. Также в конце октября отмечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом", - говорится в сообщении.

Разведчики не исключают, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими войсками в военных целях. А именно для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет.

"Приведенная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь – МАГАТЭ". – добавили в ГУР МО.

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АЭС (544) боеприпасы (2341) разведка (4179) ракеты (3573) россия (95615)


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Топ комментарии
+7
курнув би хто...
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04.11.2022 11:17
+6
Никотин касапов добъёт...
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04.11.2022 11:18
+6
Най туди зварювальників, що кузю ремонтують, відправлять. Хлопці роботящі та курять шо вчадіти можна. Досвід у них теж є.
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04.11.2022 11:25
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курнув би хто...
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04.11.2022 11:17 Ответить
Най туди зварювальників, що кузю ремонтують, відправлять. Хлопці роботящі та курять шо вчадіти можна. Досвід у них теж є.
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04.11.2022 11:25 Ответить
Треба пі...дануть по тим ангарам,ой як треба!
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04.11.2022 11:17 Ответить
Никотин касапов добъёт...
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04.11.2022 11:18 Ответить
Вольфрамовими шариками можна
іпанути. Реакторам нічого не буде - на них захист, а техніку добре покоцає.
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04.11.2022 11:30 Ответить
Реакторам нічого не буде навіть якщо ТЯЗ застосувати. Їх спеціально будувалось із захистом проти цього. Але проблема в тому що вою від російських гнид буде...
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04.11.2022 15:54 Ответить
прекрасно. это усилит эффект от попадания сигарой.
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04.11.2022 11:31 Ответить
Треба їбашити..
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04.11.2022 11:45 Ответить
Яке, на ***, магате.
Хімарсом туда!
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04.11.2022 11:56 Ответить
Вищі сили можуть розцінювати це,як шанс. Ігри з містикою не варто недооцінювати.
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04.11.2022 12:08 Ответить
О це так відкриття. Швидкість просто ппц.

А тепер згадуємо тут коментарі що вже багато місяців регулярно пишеться (це я так натякаю на себе) що рф використовує всі АЕС як військові бази та неймовірно захищені склади ракет.

І що нам негайно треба перейняти цей підхід, що якби ми до 24 лютого перетворили б ЗАЕС в таку базу, то вона досі відстрілювалася би та стояла б під прапором України.
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04.11.2022 15:52 Ответить
 
 