Войска РФ используют территорию Курской АЭС для хранения ракетного вооружения, - ГУР МО

Получена информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"В течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области представители СРФ завозили ракеты в комплексы С-300. Также в конце октября отмечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом", - говорится в сообщении.

Разведчики не исключают, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими войсками в военных целях. А именно для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет.

"Приведенная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь – МАГАТЭ". – добавили в ГУР МО.

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