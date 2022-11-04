Войска РФ используют территорию Курской АЭС для хранения ракетного вооружения, - ГУР МО
Получена информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
"В течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области представители СРФ завозили ракеты в комплексы С-300. Также в конце октября отмечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом", - говорится в сообщении.
Разведчики не исключают, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими войсками в военных целях. А именно для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет.
"Приведенная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь – МАГАТЭ". – добавили в ГУР МО.
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іпанути. Реакторам нічого не буде - на них захист, а техніку добре покоцає.
Хімарсом туда!
А тепер згадуємо тут коментарі що вже багато місяців регулярно пишеться (це я так натякаю на себе) що рф використовує всі АЕС як військові бази та неймовірно захищені склади ракет.
І що нам негайно треба перейняти цей підхід, що якби ми до 24 лютого перетворили б ЗАЕС в таку базу, то вона досі відстрілювалася би та стояла б під прапором України.