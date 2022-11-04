Війська РФ використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння, - ГУР МО
Отримано інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "курскатоменергоремонт" в районі селища іваніно курської області представники зс рф завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем", - йдеться в повідомленні.
Розвідники не виключають, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими військами у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.
"Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ". - додали в ГУР МО.
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іпанути. Реакторам нічого не буде - на них захист, а техніку добре покоцає.
Хімарсом туда!
А тепер згадуємо тут коментарі що вже багато місяців регулярно пишеться (це я так натякаю на себе) що рф використовує всі АЕС як військові бази та неймовірно захищені склади ракет.
І що нам негайно треба перейняти цей підхід, що якби ми до 24 лютого перетворили б ЗАЕС в таку базу, то вона досі відстрілювалася би та стояла б під прапором України.