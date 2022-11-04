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Новини Війна
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Війська РФ використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння, - ГУР МО

аес,курська

Отримано інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "курскатоменергоремонт" в районі селища іваніно курської області представники зс рф завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем", - йдеться в повідомленні.

Розвідники не виключають, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими військами у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

"Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ". - додали в ГУР МО.

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Автор: 

АЕС (1152) боєприпаси (2276) розвідка (3866) ракети (4027) росія (65301)


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Топ коментарі
+7
курнув би хто...
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04.11.2022 11:17
+6
Никотин касапов добъёт...
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04.11.2022 11:18
+6
Най туди зварювальників, що кузю ремонтують, відправлять. Хлопці роботящі та курять шо вчадіти можна. Досвід у них теж є.
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04.11.2022 11:25
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курнув би хто...
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04.11.2022 11:17 Відповісти
Най туди зварювальників, що кузю ремонтують, відправлять. Хлопці роботящі та курять шо вчадіти можна. Досвід у них теж є.
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04.11.2022 11:25 Відповісти
Треба пі...дануть по тим ангарам,ой як треба!
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04.11.2022 11:17 Відповісти
Никотин касапов добъёт...
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04.11.2022 11:18 Відповісти
Вольфрамовими шариками можна
іпанути. Реакторам нічого не буде - на них захист, а техніку добре покоцає.
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04.11.2022 11:30 Відповісти
Реакторам нічого не буде навіть якщо ТЯЗ застосувати. Їх спеціально будувалось із захистом проти цього. Але проблема в тому що вою від російських гнид буде...
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04.11.2022 15:54 Відповісти
прекрасно. это усилит эффект от попадания сигарой.
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04.11.2022 11:31 Відповісти
Треба їбашити..
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04.11.2022 11:45 Відповісти
Яке, на ***, магате.
Хімарсом туда!
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04.11.2022 11:56 Відповісти
Вищі сили можуть розцінювати це,як шанс. Ігри з містикою не варто недооцінювати.
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04.11.2022 12:08 Відповісти
О це так відкриття. Швидкість просто ппц.

А тепер згадуємо тут коментарі що вже багато місяців регулярно пишеться (це я так натякаю на себе) що рф використовує всі АЕС як військові бази та неймовірно захищені склади ракет.

І що нам негайно треба перейняти цей підхід, що якби ми до 24 лютого перетворили б ЗАЕС в таку базу, то вона досі відстрілювалася би та стояла б під прапором України.
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04.11.2022 15:52 Відповісти
 
 