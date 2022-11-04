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Новости Агрессия России против Украины
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Из прифронтовой Марьинки эвакуировали всех жителей

мар'їнка

Из постоянно находящейся под обстрелами Марьинки Донецкой области правоохранители из экипажа "Белый ангел" полностью эвакуировали жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Марьинка постоянно находится под прямым поражением врага. В городе не уцелело ни одно здание. Восемь месяцев полномасштабной войны полицейский экипаж "Белый ангел" помогал людям выехать из-под обстрелов. Сейчас в Марьинке не осталось гражданского населения", - говорится в сообщении.

В соседней Красногорке осталось около 800 жителей. Этот населенный пункт русские войска обстреливают круглосуточно. В Красногоровке отсутствуют вода, свет и газоснабжение. Полицейские занимаются эвакуацией, спасают раненых, выезжают на сообщения о неразорвавшихся снарядах и доставляют гуманитарные грузы.

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Нацполиция (16480) эвакуация (2076) Донецкая область (9700) Марьинка (713)


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