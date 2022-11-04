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Новости Агрессия России против Украины
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ВСУ ударили в скопление захватчиков в Олешках Херсонской области, - Хлань

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В Херсонской области Вооруженные силы Украины успешно ударили в скопление российских захватчиков в Олешках.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Наша артиллерия продолжает отработку по врагу. Попадание в скопление рашистов в Олешках", - говорится в сообщении.

Хлань отметил, что ночью было накрыто расположение военных РФ в Олешках. В этом городе враг производит принудительное выселение населения – так называемую "эвакуацию", и располагает там свои воинские части, военных расселяют в дома.

По информации городского головы Олешков Евгения Рыщука, ВСУ ударили по гостиничному комплексу "Золотой Фазан" вблизи с.Раденск Олешковского района Херсонской области.

"В течение двух часов была детонация, информации о количестве пораженной техники и личного состава пока не получено, местное население близко не подпускают, по предварительным свидетельствам комплекс разрушен полностью", – отметил Рыщук.

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ВСУ (6601) Алёшки (42) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4788)


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Топ комментарии
+10
в меню ресторану комплексу сьогодні смажені курчата...
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04.11.2022 11:25
+10
смажена чеченская баранина
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04.11.2022 11:27
+9
Кацапам пора будувати гробовий завод.
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04.11.2022 11:23
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Кацапам пора будувати гробовий завод.
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04.11.2022 11:23 Ответить
Крематорії для себе най будують, газу мають багато, а так дарма палять його )
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04.11.2022 11:41 Ответить
в меню ресторану комплексу сьогодні смажені курчата...
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04.11.2022 11:25 Ответить
смажена чеченская баранина
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04.11.2022 11:27 Ответить
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04.11.2022 11:49 Ответить
шура , ты марафона пересмотрел!? кадыровцы жарятся.
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04.11.2022 11:56 Ответить
Кто смотрит передачки бедосика, тот плохо кончает.
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04.11.2022 12:33 Ответить
пітухи шо блюють - Очкомат - могила
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04.11.2022 11:49 Ответить
Наши знатно валят по чеченским заградотрядам.
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04.11.2022 11:26 Ответить
1во первых, по кадыровцам. Чеченцы воюют за Украину!
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04.11.2022 11:53 Ответить
Увы, кадыровцы пока шо - представители Чечни.
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04.11.2022 12:25 Ответить
Такі як дирівці представники України.
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04.11.2022 13:37 Ответить
такі скупчення називаються "отара"
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04.11.2022 12:44 Ответить
 
 