ВСУ ударили в скопление захватчиков в Олешках Херсонской области, - Хлань

В Херсонской области Вооруженные силы Украины успешно ударили в скопление российских захватчиков в Олешках.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Наша артиллерия продолжает отработку по врагу. Попадание в скопление рашистов в Олешках", - говорится в сообщении.

Хлань отметил, что ночью было накрыто расположение военных РФ в Олешках. В этом городе враг производит принудительное выселение населения – так называемую "эвакуацию", и располагает там свои воинские части, военных расселяют в дома.

По информации городского головы Олешков Евгения Рыщука, ВСУ ударили по гостиничному комплексу "Золотой Фазан" вблизи с.Раденск Олешковского района Херсонской области.

"В течение двух часов была детонация, информации о количестве пораженной техники и личного состава пока не получено, местное население близко не подпускают, по предварительным свидетельствам комплекс разрушен полностью", – отметил Рыщук.

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