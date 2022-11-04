ЗСУ влучили в скупчення загарбників в Олешках Херсонської області, - Хлань

В Херсонській області Збройні сили України влучили в скупчення російських загарбників в Олешках.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ

"Наша артилерія продовжує відпрацювання по ворогу. Влучання в скупчення рашистів в Олешках", - йдеться в повідомленні.

Хлань зазначив, що вночі було накрите розташування військових РФ в Олешках. У цьому місті ворог проводить примусове виселення населення – так звану "евакуацію", і розташовує там свої військові частини, військових розселяють у будинки.

За інформацією міського голови Олешків Євгена Рищука, ЗСУ вдарили по готельному комплексу "Золотий Фазан" поблизу с.Раденськ Олешківського району Херсонської області.

"Протягом двох годин була детонація, інформації щодо кількості ураженої техніки та особового складу поки не отримано, місцеве населення близько не підпускають, за попередніми свідченнями комплекс зруйнований повністю", - зазначив Рищук.

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