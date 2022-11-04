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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ влучили в скупчення загарбників в Олешках Херсонської області, - Хлань

зсу

В Херсонській області Збройні сили України влучили в скупчення російських загарбників в Олешках.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ

"Наша артилерія продовжує відпрацювання по ворогу. Влучання в скупчення рашистів в Олешках", - йдеться в повідомленні. 

Хлань зазначив, що вночі було накрите розташування військових РФ в Олешках. У цьому місті ворог проводить примусове виселення населення – так звану "евакуацію", і розташовує там свої військові частини, військових розселяють у будинки.

За інформацією міського голови Олешків  Євгена Рищука, ЗСУ вдарили по готельному комплексу "Золотий Фазан" поблизу с.Раденськ Олешківського району Херсонської області. 

"Протягом двох годин була детонація, інформації щодо кількості ураженої техніки та особового складу поки не отримано, місцеве населення близько не підпускають, за попередніми свідченнями комплекс зруйнований повністю", - зазначив Рищук. 

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Автор: 

ЗСУ (7564) Олешки (58) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5776)


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Топ коментарі
+10
в меню ресторану комплексу сьогодні смажені курчата...
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04.11.2022 11:25
+10
смажена чеченская баранина
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04.11.2022 11:27
+9
Кацапам пора будувати гробовий завод.
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04.11.2022 11:23
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Кацапам пора будувати гробовий завод.
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04.11.2022 11:23 Відповісти
Крематорії для себе най будують, газу мають багато, а так дарма палять його )
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04.11.2022 11:41 Відповісти
в меню ресторану комплексу сьогодні смажені курчата...
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04.11.2022 11:25 Відповісти
смажена чеченская баранина
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04.11.2022 11:27 Відповісти
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04.11.2022 11:49 Відповісти
шура , ты марафона пересмотрел!? кадыровцы жарятся.
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04.11.2022 11:56 Відповісти
Кто смотрит передачки бедосика, тот плохо кончает.
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04.11.2022 12:33 Відповісти
пітухи шо блюють - Очкомат - могила
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04.11.2022 11:49 Відповісти
Наши знатно валят по чеченским заградотрядам.
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04.11.2022 11:26 Відповісти
1во первых, по кадыровцам. Чеченцы воюют за Украину!
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04.11.2022 11:53 Відповісти
Увы, кадыровцы пока шо - представители Чечни.
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04.11.2022 12:25 Відповісти
Такі як дирівці представники України.
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04.11.2022 13:37 Відповісти
такі скупчення називаються "отара"
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04.11.2022 12:44 Відповісти
 
 