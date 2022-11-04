Окупанти посилюють фільтраційні заходи. Автошляхами Херсонщини активно їздять автівки із награбованим, - Генштаб

На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається,у населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки- Нова Каховка Херсонської області.

"Крім того, автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база. В населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують як "живий щит" місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою", - зауважили у Генштабі.

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