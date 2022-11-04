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Новини Війна
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армія рф (16200) Генштаб ЗС (6075) Луганщина (4812) мародерство (335) Херсонщина (5366)

Окупанти посилюють фільтраційні заходи. Автошляхами Херсонщини активно їздять автівки із награбованим, - Генштаб

мародерство,рф,армія

На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається,у населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки- Нова Каховка Херсонської області.

"Крім того, автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база. В населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують як "живий щит" місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою", - зауважили у Генштабі.

Також читайте: Армія РФ стикнулася з проблемою постачання важкої військової техніки, - ISW

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Топ коментарі
+2
Кацапо- монгольская орда, больше ничего нескажешь.
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04.11.2022 09:28
+2
І не зрозумієш бо кацапський бот. Мабуть якась ригалоскотина.
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04.11.2022 09:35
+2
Кацапе кирзовий, вгомонись!
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04.11.2022 09:36
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Слава ЗСУ !!! Смерть окупантам !!!
https://youtu.be/okEBzMYizCs
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04.11.2022 09:17 Відповісти
що про те думають як цапи, мені українцю глибоко фіолетово ...
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04.11.2022 09:24 Відповісти
ніх*я не поняв, як що чесно ...
мені пох*й на те що скажуть кацапи !!!
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04.11.2022 09:32 Відповісти
І не зрозумієш бо кацапський бот. Мабуть якась ригалоскотина.
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04.11.2022 09:35 Відповісти
Кацапо- монгольская орда, больше ничего нескажешь.
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04.11.2022 09:28 Відповісти
Не оскорбляйте монголов. Как освободились от кацапского ига - вполне успешное государство строят. И бурятов от мобилизации спасают
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04.11.2022 10:12 Відповісти
На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Джерело: \\\\\\

аааа, шо?
эй, орки - вы же нарушае(возглас тонет в оглушительном гы-каньи стада орков)

Особенно еще смешны чудаки шо говорят - Ыыыы, мы оркам дали "веру" и сотни лет давали им ученых и прочих архитекторов.
Ну и че, хочу спросить, асть чем похвастаться?
А голландцам не давали, и что? где орки и где голландцы то?
Да и потом - тут молчать надо а не радостно кричать шо взращивали ..... тьху, раковую опухоль и просить в Европы и ... как там, ну тот который вышвырнул Джонсона, оружия. Зеля экономику теряет, дороги надо строить между прочим, Трухин вон, в лесах воюет уже который месяц, 5 ящиков виски убил сто литров водки.
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04.11.2022 09:19 Відповісти
Кацапе кирзовий, вгомонись!
показати весь коментар
04.11.2022 09:36 Відповісти
 
 