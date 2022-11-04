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Украинские пограничники получили новые беспилотники от военных Латвии
Армия Латвии передала украинским пограничникам новые беспилотные летательные аппараты разведки и корректировки огня
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках сотрудничества с Государственной пограничной охраной Латвийской Республики украинские пограничники получили новые беспилотники. Сейчас продолжается реализация грантового проекта МИД Латвии по передаче беспилотных летательных аппаратов для нужд пограничного ведомства Украины", - говорится в сообщении.
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