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Новости Помощь Украине
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Украинские пограничники получили новые беспилотники от военных Латвии

безпілотник,латвія

Армия Латвии передала украинским пограничникам новые беспилотные летательные аппараты разведки и корректировки огня

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках сотрудничества с Государственной пограничной охраной Латвийской Республики украинские пограничники получили новые беспилотники. Сейчас продолжается реализация грантового проекта МИД Латвии по передаче беспилотных летательных аппаратов для нужд пограничного ведомства Украины", - говорится в сообщении.

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беспилотник (3624) Латвия (1337) дроны (3951)


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Поставьте громкоговоритель и трек "Только рюмка водки на столе" - прибегут все.
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04.11.2022 15:54 Ответить
Листовки на животных не действуют. Любой кацап может за часик нарыть в Интернете реальность, но они этого не делают. Им правда не нужна
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04.11.2022 16:21 Ответить
Дякуємо.
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04.11.2022 15:55 Ответить
Дякуємо побратимам!
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04.11.2022 16:07 Ответить
Ми знаємо, хто нам друзі.
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04.11.2022 17:07 Ответить
 
 