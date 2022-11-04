Українські прикордонники отримали нові безпілотники від військових Латвії

Армія Латвії передала українським прикордонникам нові безпілотні літальні апарати розвідки та коригування вогню

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках співробітництва з Державною прикордонною охороною Латвійської Республіки українські прикордонники отримали нові безпілотники. Наразі триває реалізація грантового проєкту МЗС Латвії з передачі безпілотних літальних апаратів для потреб прикордонного відомства України", - йдеться в повідомленні.

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