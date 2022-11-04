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Українські прикордонники отримали нові безпілотники від військових Латвії

безпілотник,латвія

Армія Латвії передала українським прикордонникам нові безпілотні літальні апарати розвідки та коригування вогню

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках співробітництва з Державною прикордонною охороною Латвійської Республіки українські прикордонники отримали нові безпілотники. Наразі триває реалізація грантового проєкту МЗС Латвії з передачі безпілотних літальних апаратів для потреб прикордонного відомства України", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

безпілотник (4190) Латвія (1351) дрони (4739)


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Поставьте громкоговоритель и трек "Только рюмка водки на столе" - прибегут все.
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04.11.2022 15:54 Відповісти
Листовки на животных не действуют. Любой кацап может за часик нарыть в Интернете реальность, но они этого не делают. Им правда не нужна
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04.11.2022 16:21 Відповісти
Дякуємо.
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04.11.2022 15:55 Відповісти
Дякуємо побратимам!
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04.11.2022 16:07 Відповісти
Ми знаємо, хто нам друзі.
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04.11.2022 17:07 Відповісти
 
 