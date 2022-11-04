Сегодня США объявят о новом пакете помощи Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи США.

Об этом он сказал на брифинге в Ukraine Media Center Odesa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что мы сегодня услышим, как Америка проснется провозглашением нового очередного пакета помощи Украине из США. Это будет с подписью президента США Байдена, и мы услышим приятные новости. Я их уже знаю, но подождем официальных объявлений", - сказал министр.

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