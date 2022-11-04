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Сегодня США объявят о новом пакете помощи Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи США.
Об этом он сказал на брифинге в Ukraine Media Center Odesa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что мы сегодня услышим, как Америка проснется провозглашением нового очередного пакета помощи Украине из США. Это будет с подписью президента США Байдена, и мы услышим приятные новости. Я их уже знаю, но подождем официальных объявлений", - сказал министр.
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+9 vuiko dobrui
показать весь комментарий04.11.2022 17:05
+6 Укроп Оболонский #544381
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+4 Сергей Гусаченко #510887
показать весь комментарий04.11.2022 17:09
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Наші Збройні сили отримають:
👉 250 БТР M1117;
👉 45 танків Т-72;
👉 40 бронекатерів;
👉 1,1 тис дронів ******* Ghost.
Також Пентагон повідомив, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії.
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https://t.me/zloyodessit/17434 Олександр Коваленко, блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" :
Про очередной пакет помощи США скажу так - not bad!
45 танков Т-72 - неплохо. Вполне может закрыть потребность одного из направлений и значительно ускорить там события. Какое именно направление и на когда можно ожидать это ускорение - не скажу. Но, поверьте, это ни один из тех плацдармов за которыми вы сейчас очень пристально наблюдаете.
250 ед. БТР M1117 - очень неплохо!
M1117 это бронетранспортёр который был принят на вооружение армии США в 2009 году и до сих пор успешно применяется.
Его огневой потенциал это 40-мм гранатомет Mk 19 калибра .50 M2HB, а так же пулемёт M240H.
M1117 использует усовершенствованный модульный расширяемый пакет брони от IBD Deisenroth Engineering , состоящий из аппликации из керамического композита снаружи и противоосколочного вкладыша внутри.
Броня M1117 защищает от огня стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств (СВУ), эффективно отражает попадания РПГ и распределяя по корпусу взрывную силу. В Ираке и Афганистане M1117 подтвердили свою высокую выживаемость.
Собственно, отличная броня для манёвренных штурмовых групп, осуществляющих стремительное контрнаступление и захват позиций противника при высоком осколочном воздействии средств поражения врага.
40 бронекатеров - неплохо, но более ничего сказать не могу. Точно неизвестно, что именно за катера будут переданы и в какой зоне они будут использоваться. Явно не в морской зоне, а значит Днепр и излучины. Важно, нужно, в среднесрочной перспективе пригодится.
1100 боеприпасов ******* Ghost - очень неплохо.
Это БПЛА-камикадзе который США стали передавать Украине в апреле, позволяет эффективно поражать легкобронированные цели в любое время суток.
Весьма примечательно то, что 1100 ******* Ghost это больше чем общее количество поставленных ВСУ данных БПЛА за всё время войны. То есть, прилетать оккупантам будет в ближайшее время весьма и весьма интенсивно.
Что тут скажешь - номенклатура пакета радует. По крайней мере его открытая часть. Что в закрытой - одному Залужному известно! Но в целом, по этой технике уже можно сделать весьма однозначные выводы. Не так ли?
IN AMELIN's HEAD