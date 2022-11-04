Сьогодні США оголосять про новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США.

Про це він сказав на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що ми сьогодні почуємо, як Америка прокинеться проголошенням нового чергового пакету допомоги Україні зі США. Це буде за підписом президента США Байдена, і ми почуємо приємні новини. Я їх вже знаю, але почекаємо офіційних оголошень", - сказав міністр.

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