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Новини Допомога Україні Війна
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Сьогодні США оголосять про новий пакет допомоги Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США.

Про це він сказав на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що ми сьогодні почуємо, як Америка прокинеться проголошенням нового чергового пакету допомоги Україні зі США. Це буде за підписом президента США Байдена, і ми почуємо приємні новини. Я їх вже знаю, але почекаємо офіційних оголошень", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА, - Резніков

Автор: 

допомога (8365) США (22950) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+9
дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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04.11.2022 17:05
+6
Тамагавк. Тамагавк.. Тамагавк...
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04.11.2022 17:09
+4
Вася, а где ты был за все 8 лет войны?
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04.11.2022 17:09
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дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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04.11.2022 17:05 Відповісти
Ну не витирайте кацапських свиней! Я ж мушу покликати кацапа: "Цьоня, цьоня, цьоня! На тобі помиї! (щі, по вашому)"
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04.11.2022 17:53 Відповісти
Вася, а где ты был за все 8 лет войны?
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04.11.2022 17:09 Відповісти
ну так ну так !!! "8 лет дамбілі бамбас ..." ...
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04.11.2022 18:01 Відповісти
"клянчите" типично кацапский вброс
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04.11.2022 17:13 Відповісти
Тамагавк. Тамагавк.. Тамагавк...
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04.11.2022 17:09 Відповісти
Я бы на их месте прислал Томагавк. Взял бы шампур здоровый, засадил в горячий кусок асфальта и сделал бы из него топорик такой. Положил бы 20 таких штук в коробку 10х6х20 метров и написал "Томагавки". Иди кидай в кацапов, срубай скальпы.
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04.11.2022 17:14 Відповісти
Та понятно что ты с другой планеты..
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04.11.2022 17:15 Відповісти
нам атакамсы не дают на 300 км, а хочешь ,чтобы дали томагавки на 2600 км)
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04.11.2022 17:40 Відповісти
Я бы очень доп стингеров хотел от США, они простые, дешевые. И на поле боя хорошо, и ракеты ими иногда получается сбивать. Но врядли он их дадут... Хотя те 1400, что дали зимой уже заканчиваются..
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04.11.2022 17:41 Відповісти
І сокири для шуфричів?
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04.11.2022 17:47 Відповісти
Несколько десятков экспертов по финансовым вопросам, десяток прокуроров с широчайшими полномочиями, пяток судей и корабль с камерами для пойманных на разворовывании бюджетных денег ( причем за все 30 лет). Вот это была бы помощь!
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04.11.2022 19:09 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/6980 США оголосили про новий пакет допомоги на 250 мільйонів доларів!🇺🇸🙌 :
Наші Збройні сили отримають:
👉 250 БТР M1117;
👉 45 танків Т-72;
👉 40 бронекатерів;
👉 1,1 тис дронів ******* Ghost.
Також Пентагон повідомив, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії.

****************
https://t.me/zloyodessit/17434 Олександр Коваленко, блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" :
Про очередной пакет помощи США скажу так - not bad!
45 танков Т-72 - неплохо. Вполне может закрыть потребность одного из направлений и значительно ускорить там события. Какое именно направление и на когда можно ожидать это ускорение - не скажу. Но, поверьте, это ни один из тех плацдармов за которыми вы сейчас очень пристально наблюдаете.
250 ед. БТР M1117 - очень неплохо!
M1117 это бронетранспортёр который был принят на вооружение армии США в 2009 году и до сих пор успешно применяется.
Его огневой потенциал это 40-мм гранатомет Mk 19 калибра .50 M2HB, а так же пулемёт M240H.
M1117 использует усовершенствованный модульный расширяемый пакет брони от IBD Deisenroth Engineering , состоящий из аппликации из керамического композита снаружи и противоосколочного вкладыша внутри.
Броня M1117 защищает от огня стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств (СВУ), эффективно отражает попадания РПГ и распределяя по корпусу взрывную силу. В Ираке и Афганистане M1117 подтвердили свою высокую выживаемость.
Собственно, отличная броня для манёвренных штурмовых групп, осуществляющих стремительное контрнаступление и захват позиций противника при высоком осколочном воздействии средств поражения врага.
40 бронекатеров - неплохо, но более ничего сказать не могу. Точно неизвестно, что именно за катера будут переданы и в какой зоне они будут использоваться. Явно не в морской зоне, а значит Днепр и излучины. Важно, нужно, в среднесрочной перспективе пригодится.
1100 боеприпасов ******* Ghost - очень неплохо.
Это БПЛА-камикадзе который США стали передавать Украине в апреле, позволяет эффективно поражать легкобронированные цели в любое время суток.
Весьма примечательно то, что 1100 ******* Ghost это больше чем общее количество поставленных ВСУ данных БПЛА за всё время войны. То есть, прилетать оккупантам будет в ближайшее время весьма и весьма интенсивно.
Что тут скажешь - номенклатура пакета радует. По крайней мере его открытая часть. Что в закрытой - одному Залужному известно! Но в целом, по этой технике уже можно сделать весьма однозначные выводы. Не так ли?

IN AMELIN's HEAD
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05.11.2022 13:26 Відповісти
 
 