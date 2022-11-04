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Новини
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Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА, - Резніков

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сполучені Штати в п’ятницю мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр Олексій Резніков сказав на онлайн-брифінгу у п’ятницю.

"Після мого візиту до Брюсселя, де відбувалося засідання у форматі "Рамштайн" із ініціативи США, а потім був міністеріум країн НАТО, всі почули мене про те, що у нас пріоритетом номер один є протиповітряна, протиракетна оборона. Це наші партнери дуже добре зрозуміли. Сьогодні вони теж налаштовані насамперед на посилення саме захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk 23. Ви знаєте, що німецькі IRIS почали працювати. NASAMS вже в дорозі з відповідно підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримуємо систему Crotale від французьких партнерів. Наразі ми доопрацьовуємо деякі інші системи від інших країн-партнерів", - сказав Резніков.

Він запевнив, що також триватиме допомога щодо постачання Україні боєприпасів, які необхідні для артилерії, систем залпового вогню.

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Резніков додав, що Україна отримає системи боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами, а також БПЛА, які необхідні Україні для розвідки та наведення артилерії.

"Наші партнери налаштовані не лише на короткострокову допомогу, і навіть не лише на середньострокову. На довгострокові розуміння перспектива у них теж є. Тому ми обговорюємо сьогодні все: хаби з ремонту та відновлення, створення нових майданчиків, розвиток та замовлення у їхніх виробників тієї зброї, яка потрібна Україні з розрахунку не на один місяць, не на два, не на три. Тому що всі розуміють, що навіть перемога України, яка відбудеться (сподіваюся, що вона відбудеться в найближчому майбутньому), не означатиме, що ця підтримка зупиниться", - пояснив глава Міноборони.

Раніше повідомлялося, що США також розглядають можливість передачі систем Hawk Україні.

Автор: 

зброя (7468) допомога (8365) США (22950) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+26
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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04.11.2022 14:26
+8
Прийшов шолом защита ІІІА -ІV з Данії для племінника. Важкуватий, приміряла. Як вони на собі кг носять. Бережіть людей.
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04.11.2022 14:38
+7
Франция больше чем десяток Crotale не даст.
А вот HAWKов США могут насыпать хорошо, главное - как быстро с хранения будут поднимать. Ракет к нему более чем достаточно наклепали. Комплекс отлично впишется в архитектуру NASAMS ввиду использования одного и того же Sentinel. Это позволит подразделения с ПЗРК из тылов двигать ближе к фронту.
Если бы США передали нам сотню списанных в хранение ЗАКов M163 VADS - это было бы вообще шикарно, тем более боеприпасы к нему не дефицит.
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04.11.2022 14:56
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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04.11.2022 14:26 Відповісти
Прийшов шолом защита ІІІА -ІV з Данії для племінника. Важкуватий, приміряла. Як вони на собі кг носять. Бережіть людей.
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04.11.2022 14:38 Відповісти
Коли це все буде у ДОСТАТНЬОМУ ОБСЯЗІ???
Їй богу , іноді здається, що вони чекають, поки від нас мало що залишиться (
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04.11.2022 14:47 Відповісти
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04.11.2022 15:40 Відповісти
А хіба по Німеччині також б'ють?
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04.11.2022 17:57 Відповісти
Франция больше чем десяток Crotale не даст.
А вот HAWKов США могут насыпать хорошо, главное - как быстро с хранения будут поднимать. Ракет к нему более чем достаточно наклепали. Комплекс отлично впишется в архитектуру NASAMS ввиду использования одного и того же Sentinel. Это позволит подразделения с ПЗРК из тылов двигать ближе к фронту.
Если бы США передали нам сотню списанных в хранение ЗАКов M163 VADS - это было бы вообще шикарно, тем более боеприпасы к нему не дефицит.
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04.11.2022 14:56 Відповісти
Так, ЗАКи з шестистволками 20-мм класна річ ) Щодо HAWK - деяка кількість модернізованих вже йде (а то й прийшла...) з Іспанії, чи Кулеба, чи Резніков позавчора заявляли. Начебто до 10 загалом буде. Правда не в курсі чи ПУ, чи батарей ( а це х3шт ) Пройшла інфа з тиждень тому, що Штати вирішили наче всі, що є у них на консервації/складах HAWKи з ракетами передати Україні. В них десь їх кількасот одиниць, до тисячі, а ракет понад 20 тисяч (хай навіть 25-50% недієздатні, все одно багатенько) Тож як правда, то принаймні шахедам вже так просто не політати. Та й деякі інші види не надтехнологічних літунів можна буде відпрацювати.
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04.11.2022 20:05 Відповісти
если США передадут три сотни ПУ "хоков", то у нас в следующем году будет самая насыщенная ПВО в Европе. Касательно ракет к ним, то не думаю, что нам будут передавать "отсыревшие". Для американцев перепаковать двигатели этих ракет - не проблема, учитывая, что "хоки" стоят на вооружении наверное двух десятков стран. Хорошая ЗРК. Если поставить батарею в Посад-Покровском, то приземлится всё, что может летать над Гопром и Олешками.
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04.11.2022 23:10 Відповісти
Так а хто казав про передачу бракованих ракет ?) В тому ж і річ, що навіть у випадку неналежної якості 50% наявних ракет до HAWK загальна кількість на складах така, що інших, справних, вистачить не лише на шахеди...
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05.11.2022 01:42 Відповісти
саме цікаве, що у пакеті на 400 млн окремим рядком начебто вказано: "ремонт ракет до ЗРК MIM-23 HAWK - неназвана кількість"
Тобто всі поставлені ракети будуть проходити контроль, та ремонт, якщо буде така потреба.
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05.11.2022 01:59 Відповісти
Воно звичайно ж так, можливий ремонт проблемних ракет - то добре. Просто Їх загалом стільки, що який би не був відсоток справних, все одно має вистачити на час, поки розбиратимуться з ремонтом проблемного залишку ) А це дуже важливо. Знаю не з теорії, що таке мінімум бк...
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09.11.2022 05:35 Відповісти
Кстати, ремонт ракет для "хоков" идет отдельной строкой в пакете от США на 400 млн. Так что некондиционных ракет не будет.
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04.11.2022 23:30 Відповісти
Россияне израсходовали почти все иранские дроны-камикадзе из первой партии - Резников
Но есть и плохая новость - существуют другие https://www.youtube.com/watch?v=IctqdWYPeKw контракты , согласно которым планируется поставить от 1 500 до 2 400 дронов
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04.11.2022 14:57 Відповісти
Та робіть вже мовчки.... й якнайшвидше!
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04.11.2022 14:58 Відповісти
Коли, вже, нарешті, буде "отримала"?
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04.11.2022 17:05 Відповісти
Для такої війни як в Україні мало зброї постачається. по факту мало, а не тому що хтось
хоче більше. Порівняно з кацапськими військовими складами ЗСУ відихає у плані зброї.
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04.11.2022 20:01 Відповісти
Слава Солдатам Великой Ukrainy
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04.11.2022 23:25 Відповісти
Солдати це в кацапів, в Україні захисники або воїни
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05.11.2022 02:41 Відповісти
 
 