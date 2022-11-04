Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сполучені Штати в п’ятницю мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр Олексій Резніков сказав на онлайн-брифінгу у п’ятницю.
"Після мого візиту до Брюсселя, де відбувалося засідання у форматі "Рамштайн" із ініціативи США, а потім був міністеріум країн НАТО, всі почули мене про те, що у нас пріоритетом номер один є протиповітряна, протиракетна оборона. Це наші партнери дуже добре зрозуміли. Сьогодні вони теж налаштовані насамперед на посилення саме захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk 23. Ви знаєте, що німецькі IRIS почали працювати. NASAMS вже в дорозі з відповідно підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримуємо систему Crotale від французьких партнерів. Наразі ми доопрацьовуємо деякі інші системи від інших країн-партнерів", - сказав Резніков.
Він запевнив, що також триватиме допомога щодо постачання Україні боєприпасів, які необхідні для артилерії, систем залпового вогню.
Резніков додав, що Україна отримає системи боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами, а також БПЛА, які необхідні Україні для розвідки та наведення артилерії.
"Наші партнери налаштовані не лише на короткострокову допомогу, і навіть не лише на середньострокову. На довгострокові розуміння перспектива у них теж є. Тому ми обговорюємо сьогодні все: хаби з ремонту та відновлення, створення нових майданчиків, розвиток та замовлення у їхніх виробників тієї зброї, яка потрібна Україні з розрахунку не на один місяць, не на два, не на три. Тому що всі розуміють, що навіть перемога України, яка відбудеться (сподіваюся, що вона відбудеться в найближчому майбутньому), не означатиме, що ця підтримка зупиниться", - пояснив глава Міноборони.
Раніше повідомлялося, що США також розглядають можливість передачі систем Hawk Україні.
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Їй богу , іноді здається, що вони чекають, поки від нас мало що залишиться (
А вот HAWKов США могут насыпать хорошо, главное - как быстро с хранения будут поднимать. Ракет к нему более чем достаточно наклепали. Комплекс отлично впишется в архитектуру NASAMS ввиду использования одного и того же Sentinel. Это позволит подразделения с ПЗРК из тылов двигать ближе к фронту.
Если бы США передали нам сотню списанных в хранение ЗАКов M163 VADS - это было бы вообще шикарно, тем более боеприпасы к нему не дефицит.
Тобто всі поставлені ракети будуть проходити контроль, та ремонт, якщо буде така потреба.
Но есть и плохая новость - существуют другие https://www.youtube.com/watch?v=IctqdWYPeKw контракты , согласно которым планируется поставить от 1 500 до 2 400 дронов
хоче більше. Порівняно з кацапськими військовими складами ЗСУ відихає у плані зброї.