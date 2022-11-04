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Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с вражескими БПЛА – Резников

резніков

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Соединенные Штаты в пятницу должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр Алексей Резников сказал на онлайн-брифинге в пятницу.

"После моего визита в Брюссель, где проходило заседание в формате Рамштайн по инициативе США, а потом был министериум стран НАТО, все услышали меня о том, что у нас приоритетом номер один является противовоздушная, противоракетная оборона. Это наши партнеры очень хорошо поняли. Сегодня они тоже настроены в первую очередь на усиление именно защиты нашего неба. Это и новые системы Hawk 23. Вы знаете, что немецкие IRIS начали работать. NASAMS уже в дороге с соответственно подготовленными нашими экипажами. Также мы получаем систему Crotale от французских партнеров. Сейчас мы дорабатываем некоторые другие системы от других стран-партнеров", - сказал Резников в медиа центре "Украина" в Одессе в пятницу.

Он заверил, что также продолжится помощь по поставке Украине боеприпасов, которые необходимы для артиллерии, систем залпового огня.

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Резников добавил, что Украина получит системы борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами, а также БПЛА, которые необходимы Украине для разведки и наводки артиллерии.

"Наши партнеры настроены не только на краткосрочную помощь, и даже не только на среднесрочную. На долгосрочные понимания перспектива у них тоже есть. Потому мы обсуждаем сегодня все: хабы по ремонту и восстановлению, создание новых площадок, развитие и заказ у их производителей того оружия, которое необходимо Украине с расчета не на один месяц, не на два, не на три. Потому что все понимают, что даже победа Украины, которая произойдет (надеюсь, что она произойдет в обозримом ближайшем времени), не будет означать, что эта поддержка остановится", - объяснил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность передачи систем Hawk Украине.

оружие (10219) помощь (7812) США (26743) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+26
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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04.11.2022 14:26
+8
Прийшов шолом защита ІІІА -ІV з Данії для племінника. Важкуватий, приміряла. Як вони на собі кг носять. Бережіть людей.
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04.11.2022 14:38
+7
Франция больше чем десяток Crotale не даст.
А вот HAWKов США могут насыпать хорошо, главное - как быстро с хранения будут поднимать. Ракет к нему более чем достаточно наклепали. Комплекс отлично впишется в архитектуру NASAMS ввиду использования одного и того же Sentinel. Это позволит подразделения с ПЗРК из тылов двигать ближе к фронту.
Если бы США передали нам сотню списанных в хранение ЗАКов M163 VADS - это было бы вообще шикарно, тем более боеприпасы к нему не дефицит.
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04.11.2022 14:56
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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04.11.2022 14:26 Ответить
Прийшов шолом защита ІІІА -ІV з Данії для племінника. Важкуватий, приміряла. Як вони на собі кг носять. Бережіть людей.
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04.11.2022 14:38 Ответить
Коли це все буде у ДОСТАТНЬОМУ ОБСЯЗІ???
Їй богу , іноді здається, що вони чекають, поки від нас мало що залишиться (
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04.11.2022 14:47 Ответить
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04.11.2022 15:40 Ответить
А хіба по Німеччині також б'ють?
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04.11.2022 17:57 Ответить
Франция больше чем десяток Crotale не даст.
А вот HAWKов США могут насыпать хорошо, главное - как быстро с хранения будут поднимать. Ракет к нему более чем достаточно наклепали. Комплекс отлично впишется в архитектуру NASAMS ввиду использования одного и того же Sentinel. Это позволит подразделения с ПЗРК из тылов двигать ближе к фронту.
Если бы США передали нам сотню списанных в хранение ЗАКов M163 VADS - это было бы вообще шикарно, тем более боеприпасы к нему не дефицит.
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04.11.2022 14:56 Ответить
Так, ЗАКи з шестистволками 20-мм класна річ ) Щодо HAWK - деяка кількість модернізованих вже йде (а то й прийшла...) з Іспанії, чи Кулеба, чи Резніков позавчора заявляли. Начебто до 10 загалом буде. Правда не в курсі чи ПУ, чи батарей ( а це х3шт ) Пройшла інфа з тиждень тому, що Штати вирішили наче всі, що є у них на консервації/складах HAWKи з ракетами передати Україні. В них десь їх кількасот одиниць, до тисячі, а ракет понад 20 тисяч (хай навіть 25-50% недієздатні, все одно багатенько) Тож як правда, то принаймні шахедам вже так просто не політати. Та й деякі інші види не надтехнологічних літунів можна буде відпрацювати.
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04.11.2022 20:05 Ответить
если США передадут три сотни ПУ "хоков", то у нас в следующем году будет самая насыщенная ПВО в Европе. Касательно ракет к ним, то не думаю, что нам будут передавать "отсыревшие". Для американцев перепаковать двигатели этих ракет - не проблема, учитывая, что "хоки" стоят на вооружении наверное двух десятков стран. Хорошая ЗРК. Если поставить батарею в Посад-Покровском, то приземлится всё, что может летать над Гопром и Олешками.
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04.11.2022 23:10 Ответить
Так а хто казав про передачу бракованих ракет ?) В тому ж і річ, що навіть у випадку неналежної якості 50% наявних ракет до HAWK загальна кількість на складах така, що інших, справних, вистачить не лише на шахеди...
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05.11.2022 01:42 Ответить
саме цікаве, що у пакеті на 400 млн окремим рядком начебто вказано: "ремонт ракет до ЗРК MIM-23 HAWK - неназвана кількість"
Тобто всі поставлені ракети будуть проходити контроль, та ремонт, якщо буде така потреба.
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05.11.2022 01:59 Ответить
Воно звичайно ж так, можливий ремонт проблемних ракет - то добре. Просто Їх загалом стільки, що який би не був відсоток справних, все одно має вистачити на час, поки розбиратимуться з ремонтом проблемного залишку ) А це дуже важливо. Знаю не з теорії, що таке мінімум бк...
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09.11.2022 05:35 Ответить
Кстати, ремонт ракет для "хоков" идет отдельной строкой в пакете от США на 400 млн. Так что некондиционных ракет не будет.
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04.11.2022 23:30 Ответить
Россияне израсходовали почти все иранские дроны-камикадзе из первой партии - Резников
Но есть и плохая новость - существуют другие https://www.youtube.com/watch?v=IctqdWYPeKw контракты , согласно которым планируется поставить от 1 500 до 2 400 дронов
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04.11.2022 14:57 Ответить
Та робіть вже мовчки.... й якнайшвидше!
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04.11.2022 14:58 Ответить
Коли, вже, нарешті, буде "отримала"?
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04.11.2022 17:05 Ответить
Для такої війни як в Україні мало зброї постачається. по факту мало, а не тому що хтось
хоче більше. Порівняно з кацапськими військовими складами ЗСУ відихає у плані зброї.
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04.11.2022 20:01 Ответить
Слава Солдатам Великой Ukrainy
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04.11.2022 23:25 Ответить
Солдати це в кацапів, в Україні захисники або воїни
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05.11.2022 02:41 Ответить
 
 