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зброя (7278) ППО (2920) допомога (7871) США (20980)

США можуть надати Україні системи ППО HAWK, - ЗМІ

hawk

Сполучені Штати розглядають можливість відправки старого обладнання протиповітряної оборони HAWK в Україну, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомили Reuters два американські чиновники.

Ракети-перехоплювачі HAWK будуть модернізацією ракетних систем Stinger - менших за розміром і з меншим радіусом дії, які Сполучені Штати вже відправили для стримування російського вторгнення.

Адміністрація Байдена скористається президентським повноваженням щодо вилучення озброєнь для передачі обладнання HAWK, яке базується на технології часів В'єтнаму, але було кілька разів модернізовано. Повноваження щодо вилучення зброї дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги з запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Також читайте: Білий дім готовий звернутися до Конгресу по нову допомогу для України: "Підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно"

Reuters не змогло дізнатися, скільки систем і ракет HAWK Сполучені Штати можуть передати. Білий дім відмовився від коментарів.

Система HAWK є попередником системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, можливість передачі якої Україні і надалі не розглядають, повідомили американські чиновники.

Президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні передові повітряні системи після руйнівного ракетного обстрілу з боку Росії на початку цього місяця.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Іспанія має намір відправити чотири пускові установки HAWK.

Сполучені Штати, ймовірно, спочатку відправлять ракети-перехоплювачі для системи HAWK в Україну, оскільки незрозуміло, чи достатньо американських пускових установок у хорошому стані, повідомив американський чиновник. Американські системи перебувають на зберіганні протягом десятиліть.

За словами американських чиновників, про новий пакет допомоги оголосять в кінці цього тижня. Один з американських чиновників сказав, що він, ймовірно, буде приблизно вдвічі меншим, ніж нещодавні пакети допомоги у сфері безпеки, які становили близько 700 мільйонів доларів.

Читайте: Ще три комплекси IRIS-T поставлять в Україну якомога швидше, - Шольц

Не було одразу зрозуміло, чи будуть включені ракети-перехоплювачі HAWK, але американські офіційні особи раніше попереджали, що розмір і склад пакетів військової допомоги може швидко змінюватися.

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого Сполучені Штати направили Києву допомогу у сфері безпеки на суму близько 17,6 мільярда доларів.

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Топ коментарі
+23
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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25.10.2022 10:49
+14
Якщо не знають, скільки пускових в нормальному стані, то нехай вантажать на кораблі усі, наші спеціалісти розберують і відновлять, якщо треба з декількох зберуть одну. Все одно вони їм непотрібні. Утилізація їм дорожче буде коштувати, тому і на складах гниють десятиліттями.
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25.10.2022 10:51
+12
Старi старi Але добре москалiв роздiлить на молекули.
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25.10.2022 10:51
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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25.10.2022 10:49 Відповісти
"можуть"... а от Іран не задумується і надає...
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25.10.2022 10:49 Відповісти
При том Иран дает без условий к методам применения и дальнего радиуса действия. Ето как в украинском государстве, преступник имеет все что захочет а законопослушный гражданин сидит с голой жопой и ждет когда к нему преступник влезет в дом. При етом боже упаси убить или покалечить преступника так как получишь срок больше чем преступник который к тебе влез убивать и грабить. Потому что оказывается преступник может сказать что просто хотел попить воды в вашем доме а вы такой изверг его, кормильца большой семьи, покалечили.
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25.10.2022 11:30 Відповісти
Якщо не знають, скільки пускових в нормальному стані, то нехай вантажать на кораблі усі, наші спеціалісти розберують і відновлять, якщо треба з декількох зберуть одну. Все одно вони їм непотрібні. Утилізація їм дорожче буде коштувати, тому і на складах гниють десятиліттями.
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25.10.2022 10:51 Відповісти
Нехай дають нам Hawk XXI, там новий радар сентінел нормальний і з ракетами по програмі ILM, які модернізовані для збиття балістичних ракет, які Ге ірань поставить рашистії. Бо нам те гівно треба чимось буде збивати.
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25.10.2022 11:00 Відповісти
Старi старi Але добре москалiв роздiлить на молекули.
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25.10.2022 10:51 Відповісти
стара стара а досі ще цвіте.
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25.10.2022 12:35 Відповісти
Лучше, чем ничего...
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25.10.2022 10:52 Відповісти
другий місяць чую це---можуть..
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25.10.2022 10:53 Відповісти
Якщо Беню віддадуть в США, то зможуть !
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25.10.2022 10:59 Відповісти
Надають тільки після руйнівних обстрілів. Спасибі і за це.
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25.10.2022 10:54 Відповісти
Коли ми вже прочитаємо слово "надали" замість "можуть надати"?
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25.10.2022 10:59 Відповісти
передавайте
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25.10.2022 11:04 Відповісти
Один пиз...ёж, хотели бы дать что то - дали бы уже, а где NASAMS? обещалки уже с июня. А по факту только Германия дала IRIS-T, это из современного.
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25.10.2022 11:15 Відповісти
Даваите не вимахуитесь -- від Канади зібрались ними відбиватись чи що .
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25.10.2022 11:19 Відповісти
Если на Байдена не надавят изнутри,он не даст ничего!!Надежда на народ США.
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25.10.2022 11:32 Відповісти
Що з ленлізом?
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25.10.2022 11:46 Відповісти
А що таке "ленліз"?
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25.10.2022 12:51 Відповісти
Схоже на наші С-200 які яник зняв з озброєння. Вони зе лежать на складах але неодноразово чомусь звучало що ввести знов в стрій вже неможливо
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25.10.2022 12:31 Відповісти
То есть NASAMS отменяется?
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25.10.2022 12:36 Відповісти
Одно другому не мешает.
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25.10.2022 13:07 Відповісти
Що за брєд пишете "...Ракети-перехоплювачі HAWK будуть модернізацією ракетних систем Stinger Джерело: ..."
Яка це модернізація, увімкніть мізки, ПЗРК і HAWK, це як канарейка і кондор.
Будьте уважнішими, не косіть під тупих москалів.

І да, хоч комплекс і старий, аналог радянських Куб та Круг, але їх багато і перекрити об'єкти в тилу від нескладних цілей типу літаки, Шахіди і навіть в деякій мірі крилаті ракети здатні. Тому чекаємо.
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25.10.2022 12:50 Відповісти
З Вікіпедії:
У 1971 провели програму її ґрунтовного покращення, яка включала кілька покращень для ракети і замінила всі радарні системи на нові моделі. Покращення тривали наступні двадцять років, зокрема додали покращений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82 радіоелектронний захист , можливість наводитись на глушилки, а в 1995 додали нову боєголовку, яка уможливила дію проти тактичних ракет близької дії.
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25.10.2022 12:57 Відповісти
В робочому стані, мабуть, не так вже й багато. Але й пару десятків дозволить ущільнити лінію оборони.
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25.10.2022 13:09 Відповісти
Згідно Вікіпедії вироблено більше 40 000 ракет, а знятий з озброєння США в 2002 році. Стояв на озброєнні більше ніж в 20 країнах. Не знайшов інформації, чи ще десь стоїть, але враховуючи що пів Африки досі використовують старі радянські С-75, С-125, С-200 та інші. то враховуючи якість по любому ще десь використовуються і будуть раді заміні на новіші. А ще враховуючи, що на американських базах зберігання не крадуть і там сухо і комфортно, то техніка може потребувати мінімальної уваги і через 50 років зберігання, як правило замінюють гумові комплектуючи ))
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25.10.2022 14:45 Відповісти
А гарантийный срок службы ракет - 20 лет. Потом идет деградация зарядов. То есть, первые 25-30 тысяч, выпуска 70-х-80-х уже утилизированы. Африку вычеркиваем.
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25.10.2022 17:51 Відповісти
У нас теж старі комплекси і ракети, поки стріляють. Так, порохові заряди з часом можуть розтріскуватись і площа горіння різко збільшується, що приводить в кращому випадку до нестабільної швидкості, а в гіршому до підриву ракети. Для цього у нас кожні 5 років проводили огляд зарядів і приймали рішення про продовження чи не продовження термінів експлуатації. Розтріскування зарядів як правило стається, коли зберігання здійснюється при перепадах температур. Була інфа, що у нас в останній час виробляли якість пороха для ракет, але для яких і скільки встигли невідомо, думаю що далеко не на всі, але ППО працює )) . В США за цим дивляться прискіпливо, як правило зберігають в теплих регіонах. Для перевірки треба оглянути порохові заряди і провести тестові стрільби, що я думаю не проблема. Да і в США вміють рахувати кошти, якшо би комісія дійшла висновку про відсутність ракет, то ні хто би не виділяв кошти на зберігання, відправили би в утіль.

Тому думаю є надія ))
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25.10.2022 18:08 Відповісти
Стреляют от необходимости. Но ракеты наши, все ж таки, проходили техобслуживание и продление сроков эксплуатации и мы реально не знаем процент не сработки древних ракет. Но что-то старое лучше, чем ничего. Если смогут поставить батарей 20 Хоков и хотя бы пару тысяч ракет к ним - уже будет неплохо. Что-то еще можно по Европе наскрести. Но реально, крохи. И тот же Израиль их уже лет 15 как списал.
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25.10.2022 18:50 Відповісти
Можуть надати і танки, і САУ, І літаки і багато ще чого, але не нададуть.Байден хоче іншого https://www.youtube.com/watch?v=3yrnvuoekuM&t=2s
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25.10.2022 13:43 Відповісти
 
 