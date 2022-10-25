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США могут предоставить Украине системы ПВО HAWK, - СМИ

hawk

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки старого оборудования противовоздушной обороны HAWK в Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили Reuters два американских чиновника.

Ракеты-перехватчики HAWK будут модернизацией ракетных систем Stinger - меньших по размеру и с меньшим радиусом действия, которые Соединенные Штаты уже отправили для сдерживания российского вторжения.

Администрация Байдена воспользуется президентским полномочием по изъятию вооружений для передачи оборудования HAWK, которое базируется на технологии времен Вьетнама, но было несколько раз модернизировано. Полномочия по изъятию оружия позволяет Соединенным Штатам быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

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Reuters не смогло узнать, сколько систем и ракет HAWK Соединенные Штаты могут передать. Белый дом отказался от комментариев.

Система HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies, возможность передачи которой Украине и в дальнейшем не рассматривается, сообщили американские чиновники.

Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине передовые воздушные системы после разрушительного ракетного обстрела со стороны России в начале этого месяца.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания намерена отправить четыре пусковые установки HAWK.

Соединенные Штаты, вероятно, сначала отправят ракеты-перехватчики для системы HAWK в Украину, поскольку непонятно, достаточно ли американских пусковых установок находятся в хорошем состоянии, сообщил американский чиновник. Американские системы находятся на хранении в течение десятилетий.

По словам американских чиновников, о новом пакете помощи объявят в конце этой недели. Один из американских чиновников сказал, что он, вероятно, будет примерно вдвое меньше, чем недавние пакеты помощи в сфере безопасности, которые составляли около 700 миллионов долларов.

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Не было сразу понятно, будут ли включены ракеты-перехватчики HAWK, но американские официальные лица ранее предупреждали, что размер и состав пакетов военной помощи может быстро меняться.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля Соединенные Штаты направили Киеву помощь в сфере безопасности на сумму около 17,6 миллиарда долларов.
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Топ комментарии
+23
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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25.10.2022 10:49
+14
Якщо не знають, скільки пускових в нормальному стані, то нехай вантажать на кораблі усі, наші спеціалісти розберують і відновлять, якщо треба з декількох зберуть одну. Все одно вони їм непотрібні. Утилізація їм дорожче буде коштувати, тому і на складах гниють десятиліттями.
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25.10.2022 10:51
+12
Старi старi Але добре москалiв роздiлить на молекули.
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25.10.2022 10:51
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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25.10.2022 10:49 Ответить
"можуть"... а от Іран не задумується і надає...
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25.10.2022 10:49 Ответить
При том Иран дает без условий к методам применения и дальнего радиуса действия. Ето как в украинском государстве, преступник имеет все что захочет а законопослушный гражданин сидит с голой жопой и ждет когда к нему преступник влезет в дом. При етом боже упаси убить или покалечить преступника так как получишь срок больше чем преступник который к тебе влез убивать и грабить. Потому что оказывается преступник может сказать что просто хотел попить воды в вашем доме а вы такой изверг его, кормильца большой семьи, покалечили.
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25.10.2022 11:30 Ответить
Якщо не знають, скільки пускових в нормальному стані, то нехай вантажать на кораблі усі, наші спеціалісти розберують і відновлять, якщо треба з декількох зберуть одну. Все одно вони їм непотрібні. Утилізація їм дорожче буде коштувати, тому і на складах гниють десятиліттями.
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25.10.2022 10:51 Ответить
Нехай дають нам Hawk XXI, там новий радар сентінел нормальний і з ракетами по програмі ILM, які модернізовані для збиття балістичних ракет, які Ге ірань поставить рашистії. Бо нам те гівно треба чимось буде збивати.
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25.10.2022 11:00 Ответить
Старi старi Але добре москалiв роздiлить на молекули.
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25.10.2022 10:51 Ответить
стара стара а досі ще цвіте.
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25.10.2022 12:35 Ответить
Лучше, чем ничего...
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25.10.2022 10:52 Ответить
другий місяць чую це---можуть..
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25.10.2022 10:53 Ответить
Якщо Беню віддадуть в США, то зможуть !
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25.10.2022 10:59 Ответить
Надають тільки після руйнівних обстрілів. Спасибі і за це.
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25.10.2022 10:54 Ответить
Коли ми вже прочитаємо слово "надали" замість "можуть надати"?
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25.10.2022 10:59 Ответить
передавайте
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25.10.2022 11:04 Ответить
Один пиз...ёж, хотели бы дать что то - дали бы уже, а где NASAMS? обещалки уже с июня. А по факту только Германия дала IRIS-T, это из современного.
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25.10.2022 11:15 Ответить
Даваите не вимахуитесь -- від Канади зібрались ними відбиватись чи що .
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25.10.2022 11:19 Ответить
Если на Байдена не надавят изнутри,он не даст ничего!!Надежда на народ США.
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25.10.2022 11:32 Ответить
Що з ленлізом?
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25.10.2022 11:46 Ответить
А що таке "ленліз"?
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25.10.2022 12:51 Ответить
Схоже на наші С-200 які яник зняв з озброєння. Вони зе лежать на складах але неодноразово чомусь звучало що ввести знов в стрій вже неможливо
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25.10.2022 12:31 Ответить
То есть NASAMS отменяется?
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25.10.2022 12:36 Ответить
Одно другому не мешает.
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25.10.2022 13:07 Ответить
Що за брєд пишете "...Ракети-перехоплювачі HAWK будуть модернізацією ракетних систем Stinger Джерело: ..."
Яка це модернізація, увімкніть мізки, ПЗРК і HAWK, це як канарейка і кондор.
Будьте уважнішими, не косіть під тупих москалів.

І да, хоч комплекс і старий, аналог радянських Куб та Круг, але їх багато і перекрити об'єкти в тилу від нескладних цілей типу літаки, Шахіди і навіть в деякій мірі крилаті ракети здатні. Тому чекаємо.
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25.10.2022 12:50 Ответить
З Вікіпедії:
У 1971 провели програму її ґрунтовного покращення, яка включала кілька покращень для ракети і замінила всі радарні системи на нові моделі. Покращення тривали наступні двадцять років, зокрема додали покращений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82 радіоелектронний захист , можливість наводитись на глушилки, а в 1995 додали нову боєголовку, яка уможливила дію проти тактичних ракет близької дії.
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25.10.2022 12:57 Ответить
В робочому стані, мабуть, не так вже й багато. Але й пару десятків дозволить ущільнити лінію оборони.
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25.10.2022 13:09 Ответить
Згідно Вікіпедії вироблено більше 40 000 ракет, а знятий з озброєння США в 2002 році. Стояв на озброєнні більше ніж в 20 країнах. Не знайшов інформації, чи ще десь стоїть, але враховуючи що пів Африки досі використовують старі радянські С-75, С-125, С-200 та інші. то враховуючи якість по любому ще десь використовуються і будуть раді заміні на новіші. А ще враховуючи, що на американських базах зберігання не крадуть і там сухо і комфортно, то техніка може потребувати мінімальної уваги і через 50 років зберігання, як правило замінюють гумові комплектуючи ))
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25.10.2022 14:45 Ответить
А гарантийный срок службы ракет - 20 лет. Потом идет деградация зарядов. То есть, первые 25-30 тысяч, выпуска 70-х-80-х уже утилизированы. Африку вычеркиваем.
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25.10.2022 17:51 Ответить
У нас теж старі комплекси і ракети, поки стріляють. Так, порохові заряди з часом можуть розтріскуватись і площа горіння різко збільшується, що приводить в кращому випадку до нестабільної швидкості, а в гіршому до підриву ракети. Для цього у нас кожні 5 років проводили огляд зарядів і приймали рішення про продовження чи не продовження термінів експлуатації. Розтріскування зарядів як правило стається, коли зберігання здійснюється при перепадах температур. Була інфа, що у нас в останній час виробляли якість пороха для ракет, але для яких і скільки встигли невідомо, думаю що далеко не на всі, але ППО працює )) . В США за цим дивляться прискіпливо, як правило зберігають в теплих регіонах. Для перевірки треба оглянути порохові заряди і провести тестові стрільби, що я думаю не проблема. Да і в США вміють рахувати кошти, якшо би комісія дійшла висновку про відсутність ракет, то ні хто би не виділяв кошти на зберігання, відправили би в утіль.

Тому думаю є надія ))
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25.10.2022 18:08 Ответить
Стреляют от необходимости. Но ракеты наши, все ж таки, проходили техобслуживание и продление сроков эксплуатации и мы реально не знаем процент не сработки древних ракет. Но что-то старое лучше, чем ничего. Если смогут поставить батарей 20 Хоков и хотя бы пару тысяч ракет к ним - уже будет неплохо. Что-то еще можно по Европе наскрести. Но реально, крохи. И тот же Израиль их уже лет 15 как списал.
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25.10.2022 18:50 Ответить
Можуть надати і танки, і САУ, І літаки і багато ще чого, але не нададуть.Байден хоче іншого https://www.youtube.com/watch?v=3yrnvuoekuM&t=2s
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25.10.2022 13:43 Ответить
 
 