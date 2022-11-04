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Новости Помощь Украине
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Зеленский поблагодарил Байдена за "бронетехнику, которая будет освобождать украинскую землю"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента США Джо Байдена за военную помощь на 400 млн дол.

Об этом глава Украинского государства написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю Джо Байдена и народ США за очередной пакет военной помощи на $400 млн. За бронетехнику, которая поможет нам освобождать украинскую землю. Ценим эту неизменную поддержку!" – отметил он.

Также читайте: Танки, БТРы, дроны, бронекатера: США объявили о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20434) оружие (10219) США (26743)


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Топ комментарии
+12
Якби не мінські угоди як яка би армія стримувала навалу, яка посунула 24.02.22 ?
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04.11.2022 20:37
+10
Велика подяка Президенту, Клонгресу і народу США. А де наша зброя? Чому приоритет Боневтіка був не оборона країни, а дороги в той бік, звідки нападали? Думаєте забули?
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04.11.2022 19:24
+9
Тебе Дерьмак в срублях платит, зечмобик?
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04.11.2022 19:29
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Якщо всім було ясно що це тупік і війна, тоді чому зечмоня готувався до шашликів і катував гроші в асфальт?
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04.11.2022 20:30 Ответить
Якби не мінські угоди як яка би армія стримувала навалу, яка посунула 24.02.22 ?
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04.11.2022 20:37 Ответить
.
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04.11.2022 19:26 Ответить
Тебе Дерьмак в срублях платит, зечмобик?
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04.11.2022 19:29 Ответить
фаллоімітаторами розраховується.
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04.11.2022 19:31 Ответить
Не, за такое зеленое дерьмо я голосовать бы не стал, это точно
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04.11.2022 19:33 Ответить
та колму ти треба, недоклоун. Українською пиши, мерзота
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04.11.2022 19:36 Ответить
Кому и кобыла невеста. Пшел вон, место тебе под шконкой, петух.
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04.11.2022 19:49 Ответить
Велика подяка Президенту, Клонгресу і народу США. А де наша зброя? Чому приоритет Боневтіка був не оборона країни, а дороги в той бік, звідки нападали? Думаєте забули?
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04.11.2022 19:24 Ответить
солі хіба що мені на х..й насиплеш.
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04.11.2022 19:32 Ответить
Ух який ти герой. Аж страшно.
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04.11.2022 19:34 Ответить
Сьогодні зареєстрований ватник хамить мені?
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04.11.2022 19:59 Ответить
чмо єрмацьке, порох вуглем барижив, а нелох на великому будівницті країну грабував і чонгар розміновував. Цього наркомана повісити мало
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04.11.2022 19:34 Ответить
не барижив. це брехня.
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04.11.2022 19:38 Ответить
Свинарчуки то були агенти зе
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04.11.2022 19:45 Ответить
а що вони зробили проти законного?
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04.11.2022 19:48 Ответить
В "поті чола" розвивали "укроборонпром" та ЗСУ. А за правду-забанять.
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05.11.2022 00:16 Ответить
Ви мали на увазі Беню, який купував вугілля на росії? А Боневтік випустив цих добробатів, чи продовжує тягати по судах? Марченко, Павловський, Кривонос це навіть не добробати, а генерали, на яких Боневтік і його "патріотична" команда склепалим справи. як там Ріф Кузьменко, Дугарь? Пройшла експертиза із "ДНР"? Сівохо відшукав платформу з малоросами?
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04.11.2022 19:32 Ответить
На энергетический террор достаточно оставить без тепла и света только Москву (метрополию ымперии, ибо до провинций царю нет никакого дела), а для этого надобно от 300 до 600 ракет далностью в 700 км! Им нужно добиваться
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04.11.2022 19:32 Ответить
Достатьно 5 ракет по кремлю, щоб війна змінила русло і ***** зробив висновки.
А ракети середньої дальності потрібні Україні як повітря, це правда, кремлівський мур
треба завалити і храм де військові сатані моляться теж.
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04.11.2022 19:59 Ответить
Крыса глубоко окопалась (и не под кремлем), нужно с десяток термоядерных боеголовок (в одно место), что ее гарантированно уничтожить! Дедушка маразматик пока еще не созрел, до кардинального решения проблемы!
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04.11.2022 20:02 Ответить
Вбєш одношо *****, одразу царьом обьявлять іншого Ваню, за одним ****** полювати
тільки час гаяти, треба щоб москвичі кирпичинами срали від страху, от тоді ефект буде
досягнутий і Ваня у всіх регіонах Кацапії зрозуміє, що як що дістали Маскву, то це вже фініш.
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04.11.2022 20:04 Ответить
объявить могут, но не каждый последующий захочет рсзделить участь предыдущего!
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04.11.2022 20:11 Ответить
Московія без царя не може ніяк, одразу починає розвалюватися.
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04.11.2022 20:56 Ответить
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04.11.2022 19:33 Ответить
І так день закінчився ...
Завтра теж саме.
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04.11.2022 19:57 Ответить
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04.11.2022 19:34 Ответить
чуєш кислобздіє ти не зливайся тільки. і своїй орко самці привіт передавай, мо скоро і їй бєлая лада прілєтіт.
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04.11.2022 19:40 Ответить
чмошнік у твого папаньки алканавта син. ти не борзий, а просто сінєва піздавата.
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04.11.2022 19:46 Ответить
здохнеш ти нафуй десь на оркостані в обнімку зі своєю оркосамкою.
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04.11.2022 19:53 Ответить
так в мене тільки такі побажання зебільним сцикопіхотинцям.
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04.11.2022 20:15 Ответить
бо ти за його хазяїна ***** голосував.
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04.11.2022 20:19 Ответить
дурник це ти кислобздіє. ти не в змозі вивчити кислобздійський ізик, на якому намагаєшся писати. він створений для тупих створінь, але ти їх перевершив .
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04.11.2022 20:25 Ответить
А ви теж з таких зебілушок ?

Liliya Слава Україні!

@Li_berl

·

https://twitter.com/Li_berl/status/1551721811389317122 26 лип.

У відповідь

https://twitter.com/EdisonTom8 @EdisonTom8

Зеленський не гетьман, на , що ця свиня притендувала!
І не батько нації, як хряк мріяв!
ЗЕЛЕНСКИЙ ! Це наша віра! Наш шанс! Наш АНГЕЛ! І ПРЕЗИДЕНТ !!!!! Слава Україні!!
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04.11.2022 20:29 Ответить
« Я не волшебник я только учусь!» Перемога України! Слава
ЗСУ\\\
! Зеленський мій Президент! Команда сила! Слава Україні!

Кінчені люди, абсолютно кінчені.
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04.11.2022 20:30 Ответить
Скажи вже "по зеленські", не комплексуй.
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04.11.2022 19:56 Ответить
Замов бронепамперс і накажи жахнути по запаребріку.
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04.11.2022 19:37 Ответить
Безхребетне чмо, як що просиш зброю, то проси хоч багато зброї і гарну зброю.
Ні тобі Хаймерсів, ні Абрамсів, одні старі американські гусеничні БТР і радянські
Т72.
З таким горе головнокомандуючим Перемога стає примарною.
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04.11.2022 19:54 Ответить
Зелебень, а де наша бронетехніка? Закатана в асфальт?
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04.11.2022 20:25 Ответить
Володимире, до перемоги - ну- дуже далеко. Вся Надія тільки на Валерія
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04.11.2022 20:47 Ответить
Валерій Залужний- крутий
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04.11.2022 20:48 Ответить
Ще раз: людина, яка круто захищає країну-наш Президен
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04.11.2022 20:53 Ответить
Звідкіля твій Зе захищає Україну, з бункеру? 😆
Так, круто в перерві між пельмешками відосики кидати який ти крутий
і як ти ворога розкидав сам без ЗСУ.

Південь України хто здав? Твій президент?
Чонгар хто розмінува ? Твій президент ?
Азов в полон хто здав ? Твій президент ?
Про напад рашистів на Україну хто півроку мовчав ? Твій президент ?

Херой ще той, на пожиттєве напрацював.
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04.11.2022 21:01 Ответить
Я про Залужного
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04.11.2022 21:10 Ответить
Поки нажаль Залужний не президент, як і Порох.
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04.11.2022 21:13 Ответить
Поки
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04.11.2022 21:17 Ответить
Людина, яка немає що сказать- хвора, або/ хоче відчути лезо ножа в грудях, своїх
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04.11.2022 21:44 Ответить
Згоден по двум пунктам, розберись зі своєю проблемою.
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04.11.2022 22:25 Ответить
Тоже методичка? Даже, судя по тому, что так быстро ответили..
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04.11.2022 21:13 Ответить
Я- украинка. Все запросы- кто должен быть Президент?- 100- Залужный….
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04.11.2022 21:16 Ответить
Опять-таки: земля или порох? Нет!! Залужный
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04.11.2022 21:27 Ответить
У президента есть официальный сайт, где должно жирным болдом красным шрифтом выделено - дякуемо. И причем тут твитер. Или это официальная площадка президента Украины или это отмазка.
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04.11.2022 23:10 Ответить
 
 