Зеленский поблагодарил Байдена за "бронетехнику, которая будет освобождать украинскую землю"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента США Джо Байдена за военную помощь на 400 млн дол.

Об этом глава Украинского государства написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю Джо Байдена и народ США за очередной пакет военной помощи на $400 млн. За бронетехнику, которая поможет нам освобождать украинскую землю. Ценим эту неизменную поддержку!" – отметил он.

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