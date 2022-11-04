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Зеленський подякував Байдену за "бронетехніку, яка звільнятиме українську землю"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту США Джо Байдену за військову допомогу на 400 млн дол.

Про це глава Української держави написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Джо Байдену і народу США за черговий пакет військової допомоги на $400 млн. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Цінуємо цю незмінну підтримку!" - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Танки, БТРи, дрони, бронекатери: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23913) зброя (7468) США (22950)


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Топ коментарі
+12
Якби не мінські угоди як яка би армія стримувала навалу, яка посунула 24.02.22 ?
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04.11.2022 20:37
+10
Велика подяка Президенту, Клонгресу і народу США. А де наша зброя? Чому приоритет Боневтіка був не оборона країни, а дороги в той бік, звідки нападали? Думаєте забули?
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04.11.2022 19:24
+9
Тебе Дерьмак в срублях платит, зечмобик?
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04.11.2022 19:29
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Якщо всім було ясно що це тупік і війна, тоді чому зечмоня готувався до шашликів і катував гроші в асфальт?
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04.11.2022 20:30 Відповісти
Якби не мінські угоди як яка би армія стримувала навалу, яка посунула 24.02.22 ?
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04.11.2022 20:37 Відповісти
.
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04.11.2022 19:26 Відповісти
Тебе Дерьмак в срублях платит, зечмобик?
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04.11.2022 19:29 Відповісти
фаллоімітаторами розраховується.
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04.11.2022 19:31 Відповісти
Не, за такое зеленое дерьмо я голосовать бы не стал, это точно
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04.11.2022 19:33 Відповісти
та колму ти треба, недоклоун. Українською пиши, мерзота
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04.11.2022 19:36 Відповісти
Кому и кобыла невеста. Пшел вон, место тебе под шконкой, петух.
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04.11.2022 19:49 Відповісти
Велика подяка Президенту, Клонгресу і народу США. А де наша зброя? Чому приоритет Боневтіка був не оборона країни, а дороги в той бік, звідки нападали? Думаєте забули?
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04.11.2022 19:24 Відповісти
солі хіба що мені на х..й насиплеш.
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04.11.2022 19:32 Відповісти
Ух який ти герой. Аж страшно.
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04.11.2022 19:34 Відповісти
Сьогодні зареєстрований ватник хамить мені?
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04.11.2022 19:59 Відповісти
чмо єрмацьке, порох вуглем барижив, а нелох на великому будівницті країну грабував і чонгар розміновував. Цього наркомана повісити мало
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04.11.2022 19:34 Відповісти
не барижив. це брехня.
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04.11.2022 19:38 Відповісти
Свинарчуки то були агенти зе
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04.11.2022 19:45 Відповісти
а що вони зробили проти законного?
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04.11.2022 19:48 Відповісти
В "поті чола" розвивали "укроборонпром" та ЗСУ. А за правду-забанять.
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05.11.2022 00:16 Відповісти
Ви мали на увазі Беню, який купував вугілля на росії? А Боневтік випустив цих добробатів, чи продовжує тягати по судах? Марченко, Павловський, Кривонос це навіть не добробати, а генерали, на яких Боневтік і його "патріотична" команда склепалим справи. як там Ріф Кузьменко, Дугарь? Пройшла експертиза із "ДНР"? Сівохо відшукав платформу з малоросами?
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04.11.2022 19:32 Відповісти
На энергетический террор достаточно оставить без тепла и света только Москву (метрополию ымперии, ибо до провинций царю нет никакого дела), а для этого надобно от 300 до 600 ракет далностью в 700 км! Им нужно добиваться
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04.11.2022 19:32 Відповісти
Достатьно 5 ракет по кремлю, щоб війна змінила русло і ***** зробив висновки.
А ракети середньої дальності потрібні Україні як повітря, це правда, кремлівський мур
треба завалити і храм де військові сатані моляться теж.
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04.11.2022 19:59 Відповісти
Крыса глубоко окопалась (и не под кремлем), нужно с десяток термоядерных боеголовок (в одно место), что ее гарантированно уничтожить! Дедушка маразматик пока еще не созрел, до кардинального решения проблемы!
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04.11.2022 20:02 Відповісти
Вбєш одношо *****, одразу царьом обьявлять іншого Ваню, за одним ****** полювати
тільки час гаяти, треба щоб москвичі кирпичинами срали від страху, от тоді ефект буде
досягнутий і Ваня у всіх регіонах Кацапії зрозуміє, що як що дістали Маскву, то це вже фініш.
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04.11.2022 20:04 Відповісти
объявить могут, но не каждый последующий захочет рсзделить участь предыдущего!
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04.11.2022 20:11 Відповісти
Московія без царя не може ніяк, одразу починає розвалюватися.
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04.11.2022 20:56 Відповісти
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04.11.2022 19:33 Відповісти
І так день закінчився ...
Завтра теж саме.
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04.11.2022 19:57 Відповісти
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04.11.2022 19:34 Відповісти
чуєш кислобздіє ти не зливайся тільки. і своїй орко самці привіт передавай, мо скоро і їй бєлая лада прілєтіт.
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04.11.2022 19:40 Відповісти
чмошнік у твого папаньки алканавта син. ти не борзий, а просто сінєва піздавата.
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04.11.2022 19:46 Відповісти
здохнеш ти нафуй десь на оркостані в обнімку зі своєю оркосамкою.
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04.11.2022 19:53 Відповісти
так в мене тільки такі побажання зебільним сцикопіхотинцям.
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04.11.2022 20:15 Відповісти
бо ти за його хазяїна ***** голосував.
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04.11.2022 20:19 Відповісти
дурник це ти кислобздіє. ти не в змозі вивчити кислобздійський ізик, на якому намагаєшся писати. він створений для тупих створінь, але ти їх перевершив .
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04.11.2022 20:25 Відповісти
А ви теж з таких зебілушок ?

Liliya Слава Україні!

@Li_berl

·

https://twitter.com/Li_berl/status/1551721811389317122 26 лип.

У відповідь

https://twitter.com/EdisonTom8 @EdisonTom8

Зеленський не гетьман, на , що ця свиня притендувала!
І не батько нації, як хряк мріяв!
ЗЕЛЕНСКИЙ ! Це наша віра! Наш шанс! Наш АНГЕЛ! І ПРЕЗИДЕНТ !!!!! Слава Україні!!
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04.11.2022 20:29 Відповісти
« Я не волшебник я только учусь!» Перемога України! Слава
ЗСУ\\\
! Зеленський мій Президент! Команда сила! Слава Україні!

Кінчені люди, абсолютно кінчені.
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04.11.2022 20:30 Відповісти
Скажи вже "по зеленські", не комплексуй.
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04.11.2022 19:56 Відповісти
Замов бронепамперс і накажи жахнути по запаребріку.
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04.11.2022 19:37 Відповісти
Безхребетне чмо, як що просиш зброю, то проси хоч багато зброї і гарну зброю.
Ні тобі Хаймерсів, ні Абрамсів, одні старі американські гусеничні БТР і радянські
Т72.
З таким горе головнокомандуючим Перемога стає примарною.
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04.11.2022 19:54 Відповісти
Зелебень, а де наша бронетехніка? Закатана в асфальт?
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04.11.2022 20:25 Відповісти
Володимире, до перемоги - ну- дуже далеко. Вся Надія тільки на Валерія
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04.11.2022 20:47 Відповісти
Валерій Залужний- крутий
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04.11.2022 20:48 Відповісти
Ще раз: людина, яка круто захищає країну-наш Президен
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04.11.2022 20:53 Відповісти
Звідкіля твій Зе захищає Україну, з бункеру? 😆
Так, круто в перерві між пельмешками відосики кидати який ти крутий
і як ти ворога розкидав сам без ЗСУ.

Південь України хто здав? Твій президент?
Чонгар хто розмінува ? Твій президент ?
Азов в полон хто здав ? Твій президент ?
Про напад рашистів на Україну хто півроку мовчав ? Твій президент ?

Херой ще той, на пожиттєве напрацював.
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04.11.2022 21:01 Відповісти
Я про Залужного
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04.11.2022 21:10 Відповісти
Поки нажаль Залужний не президент, як і Порох.
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04.11.2022 21:13 Відповісти
Поки
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04.11.2022 21:17 Відповісти
Людина, яка немає що сказать- хвора, або/ хоче відчути лезо ножа в грудях, своїх
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04.11.2022 21:44 Відповісти
Згоден по двум пунктам, розберись зі своєю проблемою.
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04.11.2022 22:25 Відповісти
Тоже методичка? Даже, судя по тому, что так быстро ответили..
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04.11.2022 21:13 Відповісти
Я- украинка. Все запросы- кто должен быть Президент?- 100- Залужный….
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04.11.2022 21:16 Відповісти
Опять-таки: земля или порох? Нет!! Залужный
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04.11.2022 21:27 Відповісти
У президента есть официальный сайт, где должно жирным болдом красным шрифтом выделено - дякуемо. И причем тут твитер. Или это официальная площадка президента Украины или это отмазка.
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04.11.2022 23:10 Відповісти
 
 