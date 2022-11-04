Зеленський подякував Байдену за "бронетехніку, яка звільнятиме українську землю"

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту США Джо Байдену за військову допомогу на 400 млн дол.

Про це глава Української держави написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Джо Байдену і народу США за черговий пакет військової допомоги на $400 млн. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Цінуємо цю незмінну підтримку!" - зазначив він.

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