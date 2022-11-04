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Зеленський подякував Байдену за "бронетехніку, яка звільнятиме українську землю"
Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту США Джо Байдену за військову допомогу на 400 млн дол.
Про це глава Української держави написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую Джо Байдену і народу США за черговий пакет військової допомоги на $400 млн. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Цінуємо цю незмінну підтримку!" - зазначив він.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
показати весь коментар04.11.2022 20:37
+10 Анатолий К #427424
показати весь коментар04.11.2022 19:24
+9 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар04.11.2022 19:29
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А ракети середньої дальності потрібні Україні як повітря, це правда, кремлівський мур
треба завалити і храм де військові сатані моляться теж.
тільки час гаяти, треба щоб москвичі кирпичинами срали від страху, от тоді ефект буде
досягнутий і Ваня у всіх регіонах Кацапії зрозуміє, що як що дістали Маскву, то це вже фініш.
Завтра теж саме.
Liliya Слава Україні!
@Li_berl
·
https://twitter.com/Li_berl/status/1551721811389317122 26 лип.
У відповідь
https://twitter.com/EdisonTom8 @EdisonTom8
Зеленський не гетьман, на , що ця свиня притендувала!
І не батько нації, як хряк мріяв!
ЗЕЛЕНСКИЙ ! Це наша віра! Наш шанс! Наш АНГЕЛ! І ПРЕЗИДЕНТ !!!!! Слава Україні!!
ЗСУ\\\
! Зеленський мій Президент! Команда сила! Слава Україні!
Кінчені люди, абсолютно кінчені.
Ні тобі Хаймерсів, ні Абрамсів, одні старі американські гусеничні БТР і радянські
Т72.
З таким горе головнокомандуючим Перемога стає примарною.
Так, круто в перерві між пельмешками відосики кидати який ти крутий
і як ти ворога розкидав сам без ЗСУ.
Південь України хто здав? Твій президент?
Чонгар хто розмінува ? Твій президент ?
Азов в полон хто здав ? Твій президент ?
Про напад рашистів на Україну хто півроку мовчав ? Твій президент ?
Херой ще той, на пожиттєве напрацював.