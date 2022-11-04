США предоставят Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона, - Салливан
Соединенные Штаты Америки уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции и окажут необходимую помощь.
Об этом заявил советник по безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Находившийся в Киеве с неанонсированным визитом Салливан признался, что операция по освобождению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации, и также обсуждается вне визита.
"У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий (по освобождению Херсона), и, конечно, американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это", - заявил он.
Салливан также подчеркнул, что Белый дом предоставит всю необходимую поддержку для этого: "Не мое дело – оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача – убедиться, что мы предоставляем Украине то, что она нуждается, чтобы это произошло".
Советник по безопасности пообещал также дополнительную помощь адаптированную к нуждам херсонской операции.
"Я сегодня снова переспросил, что необходимо (Украине для завершения этой операции) и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы", - заявил он.
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Або те перекидання орків ,якраз присвячене щоб створити іллюзію в перемогах і біде ескалація до 15 числа.
Если это так, то будет супер!
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "
Взагалі це просто неймовірна концептуальна промова! Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван. Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на реальне збільшення військової допомоги нам.
ЩОСЬ ТУТ НЕ ЧИСТО