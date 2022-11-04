США предоставят Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона, - Салливан

Соединенные Штаты Америки уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции и окажут необходимую помощь.

Об этом заявил советник по безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Находившийся в Киеве с неанонсированным визитом Салливан признался, что операция по освобождению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации, и также обсуждается вне визита.

"У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий (по освобождению Херсона), и, конечно, американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это", - заявил он.

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Салливан также подчеркнул, что Белый дом предоставит всю необходимую поддержку для этого: "Не мое дело – оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача – убедиться, что мы предоставляем Украине то, что она нуждается, чтобы это произошло".

Советник по безопасности пообещал также дополнительную помощь адаптированную к нуждам херсонской операции.

"Я сегодня снова переспросил, что необходимо (Украине для завершения этой операции) и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы", - заявил он.