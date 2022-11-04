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Новости Помощь Украине
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США предоставят Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона, - Салливан

джейк,салліван

Соединенные Штаты Америки уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции и окажут необходимую помощь.

Об этом заявил советник по безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Находившийся в Киеве с неанонсированным визитом Салливан признался, что операция по освобождению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации, и также обсуждается вне визита.

"У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий (по освобождению Херсона), и, конечно, американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это", - заявил он.

Читайте: Салливан о предложениях РФ по переговорам: Все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины и без участия Украины не будут проходить

Салливан также подчеркнул, что Белый дом предоставит всю необходимую поддержку для этого: "Не мое дело – оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача – убедиться, что мы предоставляем Украине то, что она нуждается, чтобы это произошло".

Советник по безопасности пообещал также дополнительную помощь адаптированную к нуждам херсонской операции.

"Я сегодня снова переспросил, что необходимо (Украине для завершения этой операции) и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы", - заявил он.

помощь (7812) США (26743) Салливан Джейк (256)


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Топ комментарии
+20
От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...
Если это так, то будет супер!
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04.11.2022 21:51
+17
Наші ЗСУ можуть все. Але з F-16 та з танками Abrams буде ще краще
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04.11.2022 21:34
+9
тьфу..тьфу..тьфу ..щоб не врікти...ви помітили? як риторика іноземних функціонерів і гастролерів помінялась.? Шось не чути так виражено про -перемиря. Ердоган забив на )(уйла з зерновою угодою..навіть Сі сказав--вова ти шо?охренів з ядерною бомбою.Певно )(уйла будуть киздити на G20
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04.11.2022 21:41
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Наші ЗСУ можуть все. Але з F-16 та з танками Abrams буде ще краще
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04.11.2022 21:34 Ответить
а если нам дать томагавки....
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04.11.2022 22:45 Ответить
Можно. Я за ))
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04.11.2022 23:39 Ответить
Швец только что у себя на канале говорил,что Украине таки передадут ракеты с дальностью на 500 км.Storm Shadow называются
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05.11.2022 07:28 Ответить
швец балабол
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05.11.2022 18:12 Ответить
тьфу..тьфу..тьфу ..щоб не врікти...ви помітили? як риторика іноземних функціонерів і гастролерів помінялась.? Шось не чути так виражено про -перемиря. Ердоган забив на )(уйла з зерновою угодою..навіть Сі сказав--вова ти шо?охренів з ядерною бомбою.Певно )(уйла будуть киздити на G20
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04.11.2022 21:41 Ответить
Якщо воно туди заявиться.
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04.11.2022 21:46 Ответить
взагалі то так.якшо з'явиться..пошле або двійника або когось з кремлівської братви
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04.11.2022 21:51 Ответить
до 15 числа )(уйло буде робити "жест доброй воли",він Сі пообіцяв шо виграє війну і всрався,а СІ сказав, вова завязуй хєрсоном балуватись.
Або те перекидання орків ,якраз присвячене щоб створити іллюзію в перемогах і біде ескалація до 15 числа.
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04.11.2022 21:49 Ответить
Украина получит крылатые ракеты,Скальп с дальностью полета 1000 км, совместный проект Британии и Франции...,ссылку сброшу через минут 10...
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04.11.2022 21:50 Ответить
Юрий Швец озвучил .
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04.11.2022 22:15 Ответить
Ну якщо Швець озвучив, то ні хріна не буде.
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04.11.2022 22:20 Ответить
Сенатор - ты хоть почитай ТТХ этой ракеты...
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04.11.2022 23:01 Ответить
Повне порозуміння і довіра американських і українських високопосадовців - запорука успішних військових операцій. Швидке реагування на потреби ЗСУ можливе лише на основі чіткої комунікації між військовими, керівництвом держави і нашими закордонними партнерами. Разом до перемоги. В єдності - сила! Слава Україні!
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04.11.2022 21:50 Ответить
Саліван спілкувався з військовими. До них довіра
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04.11.2022 21:51 Ответить
В тому числі...
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04.11.2022 21:54 Ответить
та американці і так вже зрозуміли що ЗСУ --це воїни.інакше б не було ленд-лізу і інших не копали в дупу ,щоб допомагали Україні.Згадайте на початку війни,як всі обісцялись і чекали на поразку України.
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04.11.2022 21:56 Ответить
Справді, було таке, на початку війни. Не в останню чергу через те, що американці, як власне і Європа, надто переоцінювали потужність рашкоармії і недооцінили силу духу української нації. Що б хто не варнякав - але саме сплав стійкості українських воїнів, мужності тероборони і політичної волі керівництва держави, упевнили весь світ, що необхідно негайно надати всю можливу допомогу народу, що бореться на смерть проти оскаженілого сусіда.
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04.11.2022 22:11 Ответить
ну про керівництво держави я бы промолчал, а так все верно
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04.11.2022 22:46 Ответить
Попри саботаж і зраду керівництва держави, особливо перед і на початку війни.
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04.11.2022 23:08 Ответить
От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...
Если это так, то будет супер!
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04.11.2022 21:51 Ответить
Если он все же фейк вбросил, нужно будет ему голову отрезать. Если нет, то конечно безумно круто
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04.11.2022 21:58 Ответить
Кацапи вже окропом пісяють, волають про "червоні лінії" - https://avia.pro/news/peredacha-ukraine-krylatyh-takticheskih-raket-scalp-i-storm-shadow-stanet-narusheniem-krasnyh
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04.11.2022 23:45 Ответить
Я бы не советовал вам верить всяким швецам.....От него ничего не зависит кроме сплетен. напоминает телемарафон боневтика. Пока нет официальных подтверждений передачи\применения, это несерьезно.
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04.11.2022 21:58 Ответить
а вот и поглядим, говорю же зуб даёт )
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04.11.2022 22:03 Ответить
https://avia.pro/news/peredacha-ukraine-krylatyh-takticheskih-raket-scalp-i-storm-shadow-stanet-narusheniem-krasnyh
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04.11.2022 23:46 Ответить
Смотрим: https://www.youtube.com/watch?v=oE0jXLOLuko https://www.youtube.com/watch?v=oE0jXLOLuko

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04.11.2022 22:12 Ответить
Цей балабол вже влявся-божився, що АТАКМС вже в Україні давно.
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04.11.2022 22:25 Ответить
https://youtu.be/iBpuYDN0BnA
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04.11.2022 21:52 Ответить
Ссылка о крылатых ракетах Скальп...
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04.11.2022 21:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oE0jXLOLuko https://www.youtube.com/watch?v=oE0jXLOLuko

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04.11.2022 22:14 Ответить
Сенатор, при всем уважении, ссылка на какой то видосик, напоминает телемарафон боневтика. Пока нет официальных подтверждений передачи\применения, это несерьезно.
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04.11.2022 21:57 Ответить
як вам ця ракета?
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04.11.2022 21:55 Ответить
Интересно выглядит. А что это?
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04.11.2022 22:03 Ответить
говорят https://youtu.be/eFT5Tt1gx-E
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04.11.2022 22:04 Ответить
ось ще https://youtu.be/P-UjyS-S9Jw
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04.11.2022 22:17 Ответить
Крилата.
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04.11.2022 22:25 Ответить
"за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "

Взагалі це просто неймовірна концептуальна промова! Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван. Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на реальне збільшення військової допомоги нам.
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04.11.2022 22:08 Ответить
тебе свинорылу вслед вашему крейцеру МацКва...!
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04.11.2022 23:05 Ответить
ты ещё не могилизирован синорыл - это пока...
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04.11.2022 23:26 Ответить
Насіня у кишені не забудь покласти, тунгусе.
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04.11.2022 23:14 Ответить
Мы благодарны, от всего сердца , нашим союзникам, за вашу помощь , но все так туго, и долго . Мы хотим замочить эту мразь , сегодня , завтра , чем быстрей , тем меньше потерь и горя.
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04.11.2022 23:09 Ответить
"Цікава" заява -США нададуть Україні допомогу, необхідну для визволення Херсона...тобто на 4.11 визнається, що допомоги було недостатньо. У жовтні Пентагон заявляв, що на Херсонському напрямку достаньо, щоб вирішувати питання артилерією - як раз на цьому нарямку. В ЗМІ, на Заході!, за тиждент УА візьме Херсон. Листопад - Ой. Оцінка, що Рамштайн-6, теж Ой, не підготовлений. Цікаво де збій? Все почало випливати 21.09.....без слів.
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04.11.2022 23:11 Ответить
Заява цікава тим, що россіяне усилено подталкивают Україну визволяти Херсон . І цей проросійський политик вдруг приперся теж подтолкнути ВСУ визволяти Херсон

ЩОСЬ ТУТ НЕ ЧИСТО
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04.11.2022 23:20 Ответить
Мені здається, що потрібно Запорізьку обл.звільняти. Херсон сам розсосеться.
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05.11.2022 06:53 Ответить
 
 