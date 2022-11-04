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США нададуть Україні допомогу, необхідну для визволення Херсона, - Салліван

джейк,салліван

Сполучені Штати повідомлені про потреби Україні під час херсонської операції і нададуть необхідну допомогу.

Про це заявив безпековий радник США Джейк Салліван у спілкуванні з журналістами під час свого візиту до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Салліван, який перебував у Києві з неанонсованим візитом, зізнався, що операція з визволення Херсона стала однією з тем обговорення у рамках його делегації, і також обговорюється поза візитом.

"У мене була можливість отримати доповіді військовими керівниками України про планування цих зусиль (зі визволення Херсона), і звичайно американські військові перебувають у тісному контакті з українськими та обговорюють це", - заявив він.

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Салліван також наголосив, що Білий дім надасть всю необхідну підтримку для цього: "Не моя справа – оцінювати ситуацію на полі бою. Моя задача – переконатися, що ми надаємо Україні те, що вона потребує, щоби це сталося".

Безпековий радник пообіцяв також додаткову допомогу адаптовану до потреб херсонської операції.

"Я сьогодні знову перепитав, що необхідно (Україні для завершення цієї операції) і я впевнений, що ми зможемо надати те, що необхідно для цієї битви", - заявив він.

Автор: 

допомога (8365) США (22950) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+20
От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...
Если это так, то будет супер!
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04.11.2022 21:51
+17
Наші ЗСУ можуть все. Але з F-16 та з танками Abrams буде ще краще
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04.11.2022 21:34
+9
тьфу..тьфу..тьфу ..щоб не врікти...ви помітили? як риторика іноземних функціонерів і гастролерів помінялась.? Шось не чути так виражено про -перемиря. Ердоган забив на )(уйла з зерновою угодою..навіть Сі сказав--вова ти шо?охренів з ядерною бомбою.Певно )(уйла будуть киздити на G20
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04.11.2022 21:41
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Наші ЗСУ можуть все. Але з F-16 та з танками Abrams буде ще краще
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04.11.2022 21:34 Відповісти
а если нам дать томагавки....
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04.11.2022 22:45 Відповісти
Можно. Я за ))
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04.11.2022 23:39 Відповісти
Швец только что у себя на канале говорил,что Украине таки передадут ракеты с дальностью на 500 км.Storm Shadow называются
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05.11.2022 07:28 Відповісти
швец балабол
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05.11.2022 18:12 Відповісти
тьфу..тьфу..тьфу ..щоб не врікти...ви помітили? як риторика іноземних функціонерів і гастролерів помінялась.? Шось не чути так виражено про -перемиря. Ердоган забив на )(уйла з зерновою угодою..навіть Сі сказав--вова ти шо?охренів з ядерною бомбою.Певно )(уйла будуть киздити на G20
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04.11.2022 21:41 Відповісти
Якщо воно туди заявиться.
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04.11.2022 21:46 Відповісти
взагалі то так.якшо з'явиться..пошле або двійника або когось з кремлівської братви
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04.11.2022 21:51 Відповісти
до 15 числа )(уйло буде робити "жест доброй воли",він Сі пообіцяв шо виграє війну і всрався,а СІ сказав, вова завязуй хєрсоном балуватись.
Або те перекидання орків ,якраз присвячене щоб створити іллюзію в перемогах і біде ескалація до 15 числа.
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04.11.2022 21:49 Відповісти
Украина получит крылатые ракеты,Скальп с дальностью полета 1000 км, совместный проект Британии и Франции...,ссылку сброшу через минут 10...
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04.11.2022 21:50 Відповісти
Юрий Швец озвучил .
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04.11.2022 22:15 Відповісти
Ну якщо Швець озвучив, то ні хріна не буде.
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04.11.2022 22:20 Відповісти
Сенатор - ты хоть почитай ТТХ этой ракеты...
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04.11.2022 23:01 Відповісти
Повне порозуміння і довіра американських і українських високопосадовців - запорука успішних військових операцій. Швидке реагування на потреби ЗСУ можливе лише на основі чіткої комунікації між військовими, керівництвом держави і нашими закордонними партнерами. Разом до перемоги. В єдності - сила! Слава Україні!
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04.11.2022 21:50 Відповісти
Саліван спілкувався з військовими. До них довіра
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04.11.2022 21:51 Відповісти
В тому числі...
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04.11.2022 21:54 Відповісти
та американці і так вже зрозуміли що ЗСУ --це воїни.інакше б не було ленд-лізу і інших не копали в дупу ,щоб допомагали Україні.Згадайте на початку війни,як всі обісцялись і чекали на поразку України.
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04.11.2022 21:56 Відповісти
Справді, було таке, на початку війни. Не в останню чергу через те, що американці, як власне і Європа, надто переоцінювали потужність рашкоармії і недооцінили силу духу української нації. Що б хто не варнякав - але саме сплав стійкості українських воїнів, мужності тероборони і політичної волі керівництва держави, упевнили весь світ, що необхідно негайно надати всю можливу допомогу народу, що бореться на смерть проти оскаженілого сусіда.
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04.11.2022 22:11 Відповісти
ну про керівництво держави я бы промолчал, а так все верно
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04.11.2022 22:46 Відповісти
Попри саботаж і зраду керівництва держави, особливо перед і на початку війни.
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04.11.2022 23:08 Відповісти
От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...
Если это так, то будет супер!
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04.11.2022 21:51 Відповісти
Если он все же фейк вбросил, нужно будет ему голову отрезать. Если нет, то конечно безумно круто
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04.11.2022 21:58 Відповісти
Кацапи вже окропом пісяють, волають про "червоні лінії" - https://avia.pro/news/peredacha-ukraine-krylatyh-takticheskih-raket-scalp-i-storm-shadow-stanet-narusheniem-krasnyh
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04.11.2022 23:45 Відповісти
Я бы не советовал вам верить всяким швецам.....От него ничего не зависит кроме сплетен. напоминает телемарафон боневтика. Пока нет официальных подтверждений передачи\применения, это несерьезно.
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04.11.2022 21:58 Відповісти
а вот и поглядим, говорю же зуб даёт )
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04.11.2022 22:03 Відповісти
https://avia.pro/news/peredacha-ukraine-krylatyh-takticheskih-raket-scalp-i-storm-shadow-stanet-narusheniem-krasnyh
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04.11.2022 23:46 Відповісти
Смотрим: https://www.youtube.com/watch?v=oE0jXLOLuko https://www.youtube.com/watch?v=oE0jXLOLuko

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04.11.2022 22:12 Відповісти
Цей балабол вже влявся-божився, що АТАКМС вже в Україні давно.
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04.11.2022 22:25 Відповісти
https://youtu.be/iBpuYDN0BnA
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04.11.2022 21:52 Відповісти
Ссылка о крылатых ракетах Скальп...
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04.11.2022 21:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oE0jXLOLuko https://www.youtube.com/watch?v=oE0jXLOLuko

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04.11.2022 22:14 Відповісти
Сенатор, при всем уважении, ссылка на какой то видосик, напоминает телемарафон боневтика. Пока нет официальных подтверждений передачи\применения, это несерьезно.
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04.11.2022 21:57 Відповісти
як вам ця ракета?
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04.11.2022 21:55 Відповісти
Интересно выглядит. А что это?
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04.11.2022 22:03 Відповісти
говорят https://youtu.be/eFT5Tt1gx-E
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04.11.2022 22:04 Відповісти
ось ще https://youtu.be/P-UjyS-S9Jw
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04.11.2022 22:17 Відповісти
Крилата.
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04.11.2022 22:25 Відповісти
"за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "

Взагалі це просто неймовірна концептуальна промова! Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван. Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на реальне збільшення військової допомоги нам.
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04.11.2022 22:08 Відповісти
тебе свинорылу вслед вашему крейцеру МацКва...!
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04.11.2022 23:05 Відповісти
ты ещё не могилизирован синорыл - это пока...
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04.11.2022 23:26 Відповісти
Насіня у кишені не забудь покласти, тунгусе.
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04.11.2022 23:14 Відповісти
Мы благодарны, от всего сердца , нашим союзникам, за вашу помощь , но все так туго, и долго . Мы хотим замочить эту мразь , сегодня , завтра , чем быстрей , тем меньше потерь и горя.
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04.11.2022 23:09 Відповісти
"Цікава" заява -США нададуть Україні допомогу, необхідну для визволення Херсона...тобто на 4.11 визнається, що допомоги було недостатньо. У жовтні Пентагон заявляв, що на Херсонському напрямку достаньо, щоб вирішувати питання артилерією - як раз на цьому нарямку. В ЗМІ, на Заході!, за тиждент УА візьме Херсон. Листопад - Ой. Оцінка, що Рамштайн-6, теж Ой, не підготовлений. Цікаво де збій? Все почало випливати 21.09.....без слів.
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04.11.2022 23:11 Відповісти
Заява цікава тим, що россіяне усилено подталкивают Україну визволяти Херсон . І цей проросійський политик вдруг приперся теж подтолкнути ВСУ визволяти Херсон

ЩОСЬ ТУТ НЕ ЧИСТО
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04.11.2022 23:20 Відповісти
Мені здається, що потрібно Запорізьку обл.звільняти. Херсон сам розсосеться.
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05.11.2022 06:53 Відповісти
 
 