США нададуть Україні допомогу, необхідну для визволення Херсона, - Салліван

Сполучені Штати повідомлені про потреби Україні під час херсонської операції і нададуть необхідну допомогу.

Про це заявив безпековий радник США Джейк Салліван у спілкуванні з журналістами під час свого візиту до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Салліван, який перебував у Києві з неанонсованим візитом, зізнався, що операція з визволення Херсона стала однією з тем обговорення у рамках його делегації, і також обговорюється поза візитом.

"У мене була можливість отримати доповіді військовими керівниками України про планування цих зусиль (зі визволення Херсона), і звичайно американські військові перебувають у тісному контакті з українськими та обговорюють це", - заявив він.

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Салліван також наголосив, що Білий дім надасть всю необхідну підтримку для цього: "Не моя справа – оцінювати ситуацію на полі бою. Моя задача – переконатися, що ми надаємо Україні те, що вона потребує, щоби це сталося".

Безпековий радник пообіцяв також додаткову допомогу адаптовану до потреб херсонської операції.

"Я сьогодні знову перепитав, що необхідно (Україні для завершення цієї операції) і я впевнений, що ми зможемо надати те, що необхідно для цієї битви", - заявив він.