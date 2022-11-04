Салліван про пропозиції РФ щодо переговорів: Усі розмови мають починатися з повної деокупації України і без участі України не відбуватимуться
Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує інші держави до переговорів щодо завершення російсько-української війни.
Про це заявив безпековий радник США Джейк Салліван, відповідаючи на запитання журналістів на спільній прес-конференції з Андрієм Єрмаком під час візиту до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Салліван передусім наголосив, що переговори з РФ, якщо такі колись відбудуться, мають проходити за участі України.
"Президент Байден чітко сказав, що провідний принцип його політики упродовж усього перебігу цього конфлікту – це "нічого про Україну без України", і це зберігається", - заявив він.
Крім того, за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США.
Салліван закликав Росію погодитися з тим, що їй доведеться залишити усі окуповані території: "Війна може закінчитися дуже просто. Росія її почала і Росія може її закінчити, припинивши напад на України і припиненням окупації України і ми вважаємо, що вона повинна зробити саме це".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюсь, що Салліван, щось побачивши в Києві, буде більш схильний до України в частині поставок озброєнь нам.
Ноль, по всем позициям.
Нахріна, тоді, найвеличніВший Боневтік? Для начитки текстів у дерьмакових відосіках?
І до всього того якщо судити по багато чиїх словах він був дуже лояльним до рф майже її агентом (про це навіть арестович проговорювався, той арестович що його нахвалює де тільки може, кожен раз лиже як вміє). Враховуючи що з Єрмаком досі ведуть діалог і ми досі не капітулювали, то можливо він був і не таким вже 100% агентом рф, а має свої амбіції, плани та цілі.
P.S. Взагалі якщо проаналізуєте то згадаєте що в один момент Слуга Народу із ватної партії стало дуже патріотичне та проукраїнське, і ось було б не погано зрозуміти що саме стало причиною цього.
Моя теорія що із Зе домовлялись про злиття України кремлю. Наш Зе торгувався, хотів побільше собі бонусів і рф вирішило його кинути, а аргументом вибрало застрашування (бо навіщо давати умовний мільярд якщо можна пригрозити вбити) - збила рф в Ірані наш літак в той час як Зе був там в регіоні і поставило ультиматум...
Для того, щоб уникнути відповідальності, єрмак-Зеленський, з ОПою та пліснявою шоблою, узурпували владу, вибудовуючи аналог мордора.
Уся ця влада, це бандформування, по типу,90-их.
Пахани, бригадири, шістки. Кришування. Відкати. ОБЩАК.
Слуги, як були, так і залишились ватною партією, збіговиськом колаборантів, зрадників, у коаліції з перейменованими опзж.
Зверніть увагу на їх голосування. Там нічого для країни. "Велике крадівництво". Пропагандон-марафон.
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "
Взагалі це просто неймовірно. Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван. Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на збільшення військової допомоги нам.
Диалог фауста с мефистофелем
"Так и в аду - безверие и глушь.
Чертям осточертела чертовщина.
И ничего не ждешь от глупых душ:
задашь вопрос - услышишь матерщину.
С тоски заводишь адскую машину,
и отправляешь всех в горячий душ."
То пусте.
Засуне назад.
(Подсудимый путин)
Их бин путин... Дайте вассер.... Данке шон... Так я пошёл???
...
Я напал на Украину??? Как я мог?! - Не хорошо!!!
Я ж для братского народа защищаясь нападал...
Это всё колхоз усатый - где-то карту раскопал!
(Подсудимый лукашенко)
Вот не нада, как абычна, всё валиць на Беларусь,
Я всегда глядзел в Европу. Всё гляжу-ненагляжусь!
Я в тот дзень над картой думал, где ж я бульбу не сажал?
Вот, нашол, чатыре поля - стрэлачками указал.
(Подсудимый путин)
Их бин снова...Дайте вассер.... Вкусный вассер... Мне идти?...
Вспомнил!!! Это гад небензя! Сбил всех с верного пути!
Это он бомбил в ООНе по донбассу восемь лет!
Хотя мы неоднократно заявляли: "настамнет".
(Подсудимый небензя)
Вот не к месту, мистер путин, лепите оксюморон -
Весь ООН знал, что небензя служит "Попкою" в ООН,
Мне шпаргалка от лаврова - я транслирую в совбез,
Эти "гуси-боевые" и весь прочий "охерез".
(Подсудимый лавров)
И-го-го, и добрый вечер, я ужасно редкий конь,
Моё место - в Красной книге, под защитою ООНь.
А вина моя ничтожна, вот вам факты, не тая, -
Я всего лишь подскользнулся на помёте соловья.
(Подсудимый соловьев)
Не, а я шо??? Шо я крайний? Я - Шапиро, если шо,
НАМ! подобные упрёки делать прям не хорошо!!!
"НАМ" - я говорю со смыслом - от лица израильтян.
А кто гадил по эфирам вы ищите у армян.
(Подсудимая симонян)
А с какого перепугу валят всё на симонян?
Я вааще-то одесситка, только муж - кеосаян.
Я спою вам "чорнобрывци", (****, как же там мотив?)...
А накручивал всем нервы киселя речитатив.
(Подсудимый киселев)
Протестую!!! Что я лысый? Фигурально говоря.
Я ж про "пепел"- в понарошку, не всерьез, от фонаря...
Не хотел бомбить я Лондон и хотел жевать хамон!
А конкретные угрозы в твиттере строчил Димон.
(Подсудимый медведев)
Вас откуда всех так много? Причём, каждого по два?!
То что я писал угрозы в это верится едва...
Счас вы в этом убедитесь, передайте мне айфон...
Угрожал Медведев Дмитрий? Я же - "Он вам не Димон!"
(Подсудимый путин)
Их бин вова... Дайте вассер.... Вассер - класс!... Вкусней воды...
Кстати, вспомнил я про банду "ПОвара и Бороды"!
Запишите: Шли на Киев Пихатинец и Вагнёр!
Как их службы проглядели не пойму - такой позор!!!
(Подсудимые пригожин и кадыров)
Дон, диги-диги-дон-дон,
Диги-дон-диги-дон--дон-дон,
Дон, диги-диги-дон-дон,
Диги-дон-диги-дон--дон-дон!
(Подсудимый путин)
Их бин... путин... Найн, нихт вассер... Мне б горшок... Или мешок...
Я всё вспомнил! Нападенье - кожугетыча грешок,
Это он, министр олений, мою армию погнал,
Пусть теперь и отвечает - я в четыре ещё спал.
(Подсудимый шойгу)
Охренеть, как из оленя, сделать пробует козла,
Надо было на рыбалке, притопить тебя, .уйла...
Подбивал к войне гундяев: "Нам без Киева кирдык!!!"
Вы проверьте что в кадило подсыпает этот фрик.
(Подсудимый гундяев)
Наш народ страдать за скрепы привыкает с малых лет,
Раньше танку храм построит, нежли школе туалет.
Супротив народной воле, даже церковь не попрёт,
Киевский поход затеял - исключительно народ.
(Неподсудное быдло)
Мы прастые расияни, нам палитика чужа,
Нам хоть в петлю головою, а хоть жопой на ежа,
Мы счастливы и свабодны, телевизор нам не врёт,
Это всё проклятый Байден, по подъездам нашим срёт.
@A_Traxel
Чи відповість Зеленський за делегування своїх посадових повноважень та обов'язків Єрмаку? Особі, яка навіть не є держслужбовцем і не має права на доступ до державної таємниці?