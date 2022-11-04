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Новости Война
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Салливан о предложениях РФ по переговорам: Все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины и без участия Украины не будут проходить

джейк,єрмак,салліван

Москва выдвигает неприемлемые ожидания, когда приглашает другие государства к переговорам по завершению российско-украинской войны.

Об этом заявил советник безопасности США Джейк Салливан, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с Андреем Ермаком во время визита в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Салливан прежде всего подчеркнул, что переговоры с РФ, если такие состоятся, должны проходить при участии Украины.

"Президент Байден четко сказал, что ведущий принцип его политики на протяжении всего хода этого конфликта – это "ничего об Украине без Украины", и это сохраняется", - заявил он.

Также читайте: Советник президента США Салливан с визитом посетил Украину, - ОП

Кроме того, по словам чиновника Белого дома, неприемлемы условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку на самом деле все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины.

"Все сигналы, которые мы слышим от разных чиновников из России, они начинаются с предложения, что Россия сохраняет территорию, которую она силой отобрала у Украины. И это не только я считаю такие предложения неприемлемыми. Это неприемлемо по Уставу ООН", - заявил советник по безопасности США.

Салливан призвал Россию согласиться с тем, что ей придется покинуть все оккупированные территории: "Война может закончиться очень просто. Россия ее начала и Россия может ее закончить, прекратив нападение на Украину и прекращением оккупации Украины и мы считаем, что она должна сделать именно это" .

Байден Джо (2790) переговоры (4982) россия (95615) США (26743) Салливан Джейк (256)


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Топ комментарии
+37
Велика подяка братам американцям
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04.11.2022 21:06
+25
А дерьмак там, як хто?
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04.11.2022 21:12
+16
пуйло кидає всі свої резерви на землі та в повітрі,щоб залякати нас та змусити сісти за стіл переговорів на отих "умовах".... йому вкрай необхідна материкова дорога до Криму...на якийсь час....потім він наклепає ракет та всякого заліза і знову попре,бо ця потвора не може жити,щоб когось не бомбити.
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04.11.2022 21:14
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Велика подяка братам американцям
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04.11.2022 21:06 Ответить
Піонтковський, що мешкає в США, весь час запевняє, що Салліван - це дуже проросійська постать біля вух Байдена (на відміну від Блінкена та Остіна, що є проукраїнські). Можливо, зараз щось змінюється.
Сподіваюсь, що Салліван, щось побачивши в Києві, буде більш схильний до України в частині поставок озброєнь нам.
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04.11.2022 21:06 Ответить
Осталось только понять, сколько раз цей Пионтковский встречался с Салливаном, или хотя бы говорил с ним по телефону. Или на сколько оживленный идет между ними обмен электронной переписки.
Ноль, по всем позициям.
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04.11.2022 23:21 Ответить
Невже треба лизати пательню щоб зрозуміти що вона гаряча? Так він може помилятись, але якщо згадати прошлорічні заяви то я згідний що Салліван був дуже лояльним до рф, як мінімум він дотримувався того вектора розвитку США що задовільняв рф.
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04.11.2022 23:40 Ответить
I тiлькi так!
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04.11.2022 21:08 Ответить
А дерьмак там, як хто?
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04.11.2022 21:12 Ответить
як очі та вуха кремля.
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04.11.2022 21:17 Ответить
Як президент України
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04.11.2022 21:17 Ответить
По меншій мірі, виглядає саме так.
Нахріна, тоді, найвеличніВший Боневтік? Для начитки текстів у дерьмакових відосіках?
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04.11.2022 21:24 Ответить
Та і є. Зеленський нічого не тямить у політиці
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04.11.2022 21:26 Ответить
Він наш сірий кардинал. Треба було вже привикнути до цього якби нам це не приємно не було, але це факт.

І до всього того якщо судити по багато чиїх словах він був дуже лояльним до рф майже її агентом (про це навіть арестович проговорювався, той арестович що його нахвалює де тільки може, кожен раз лиже як вміє). Враховуючи що з Єрмаком досі ведуть діалог і ми досі не капітулювали, то можливо він був і не таким вже 100% агентом рф, а має свої амбіції, плани та цілі.

P.S. Взагалі якщо проаналізуєте то згадаєте що в один момент Слуга Народу із ватної партії стало дуже патріотичне та проукраїнське, і ось було б не погано зрозуміти що саме стало причиною цього.

Моя теорія що із Зе домовлялись про злиття України кремлю. Наш Зе торгувався, хотів побільше собі бонусів і рф вирішило його кинути, а аргументом вибрало застрашування (бо навіщо давати умовний мільярд якщо можна пригрозити вбити) - збила рф в Ірані наш літак в той час як Зе був там в регіоні і поставило ультиматум...
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04.11.2022 23:35 Ответить
Як я бачу, партнери змушені вести діалог з НЕдержслужбовцем єрмаком, якому Зеленський, порушуючи Закони України, делегував свої обов'язки. І за це Зеленському доведется відповідати.
Для того, щоб уникнути відповідальності, єрмак-Зеленський, з ОПою та пліснявою шоблою, узурпували владу, вибудовуючи аналог мордора.

Уся ця влада, це бандформування, по типу,90-их.
Пахани, бригадири, шістки. Кришування. Відкати. ОБЩАК.
Слуги, як були, так і залишились ватною партією, збіговиськом колаборантів, зрадників, у коаліції з перейменованими опзж.
Зверніть увагу на їх голосування. Там нічого для країни. "Велике крадівництво". Пропагандон-марафон.
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05.11.2022 00:13 Ответить
Знов пропустили букву Ж перед словом ОПою
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05.11.2022 10:00 Ответить
Дурне питання. Як продюсер одного піаніста.
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04.11.2022 21:45 Ответить
Для якого піаніст виписав у нотаріуса довіреність на виконнання обов'язків президанта країни.
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04.11.2022 21:49 Ответить
пуйло кидає всі свої резерви на землі та в повітрі,щоб залякати нас та змусити сісти за стіл переговорів на отих "умовах".... йому вкрай необхідна материкова дорога до Криму...на якийсь час....потім він наклепає ракет та всякого заліза і знову попре,бо ця потвора не може жити,щоб когось не бомбити.
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04.11.2022 21:14 Ответить
Капитан Очевидность, вы ли это?!
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05.11.2022 04:01 Ответить
З нетерпіння чекаємо статтю у WP про цей візит..."Шекспір" відпочиває))
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04.11.2022 21:15 Ответить
"за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "
Взагалі це просто неймовірно. Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван. Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на збільшення військової допомоги нам.
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04.11.2022 21:15 Ответить
Пророссійский він лише в уяві Піонтковського
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04.11.2022 21:18 Ответить
А ви самі проаналізуйте його заяви зроблені наприклад рік назад.
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04.11.2022 23:36 Ответить
Рік назад Україну готували до шашликів на травневі свята. І Салліван не бачив суттєвої різниці між росіянами та українцями, а зараз вона очевидна незважаючи на недолугість влади, яку обрали в Україні. Не вважайте західних політиків ідіотами, вони можуть оцінити моральні та розумові здібності особини, яку їм український народ надіслав, як свого представника. Якщо хочеться поваги, то своїми представниками треба обирати достойних, а не шахраїв та дурнів.
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05.11.2022 08:26 Ответить
God Bless America!
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04.11.2022 21:17 Ответить
в самій московії жу жу жу буде....кадировдон і пригожин ,проти кремлівців ..багато про це ,вже почали говорити. і недавно були бтри на вулиці москви.. ніби -учєнія...ми ,то розумієм що то за учєнія..щось алкаш Дімон про ад заговорив..
Диалог фауста с мефистофелем
"Так и в аду - безверие и глушь.
Чертям осточертела чертовщина.
И ничего не ждешь от глупых душ:
задашь вопрос - услышишь матерщину.
С тоски заводишь адскую машину,
и отправляешь всех в горячий душ."
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04.11.2022 21:19 Ответить
Москва висуває неприйнятні очікування

То пусте.
Засуне назад.
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04.11.2022 21:20 Ответить
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04.11.2022 21:23 Ответить
Дуже добра заява.Але хотілося б,щоб прозвучало-повна деокупація України,включаючи Крим і окупований Донбас.Слово "Крим" на мокшу діє,мов свята вода на чорта
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04.11.2022 21:24 Ответить
Даже 73 % дефективных за ермака не голосовали...Он кто?
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04.11.2022 21:37 Ответить
жена Цезаря вне подозрений...(с)
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04.11.2022 22:52 Ответить
ГААГА
(Подсудимый путин)
Их бин путин... Дайте вассер.... Данке шон... Так я пошёл???
...
Я напал на Украину??? Как я мог?! - Не хорошо!!!
Я ж для братского народа защищаясь нападал...
Это всё колхоз усатый - где-то карту раскопал!

(Подсудимый лукашенко)
Вот не нада, как абычна, всё валиць на Беларусь,
Я всегда глядзел в Европу. Всё гляжу-ненагляжусь!
Я в тот дзень над картой думал, где ж я бульбу не сажал?
Вот, нашол, чатыре поля - стрэлачками указал.

(Подсудимый путин)
Их бин снова...Дайте вассер.... Вкусный вассер... Мне идти?...
Вспомнил!!! Это гад небензя! Сбил всех с верного пути!
Это он бомбил в ООНе по донбассу восемь лет!
Хотя мы неоднократно заявляли: "настамнет".

(Подсудимый небензя)
Вот не к месту, мистер путин, лепите оксюморон -
Весь ООН знал, что небензя служит "Попкою" в ООН,
Мне шпаргалка от лаврова - я транслирую в совбез,
Эти "гуси-боевые" и весь прочий "охерез".

(Подсудимый лавров)
И-го-го, и добрый вечер, я ужасно редкий конь,
Моё место - в Красной книге, под защитою ООНь.
А вина моя ничтожна, вот вам факты, не тая, -
Я всего лишь подскользнулся на помёте соловья.

(Подсудимый соловьев)
Не, а я шо??? Шо я крайний? Я - Шапиро, если шо,
НАМ! подобные упрёки делать прям не хорошо!!!
"НАМ" - я говорю со смыслом - от лица израильтян.
А кто гадил по эфирам вы ищите у армян.

(Подсудимая симонян)
А с какого перепугу валят всё на симонян?
Я вааще-то одесситка, только муж - кеосаян.
Я спою вам "чорнобрывци", (****, как же там мотив?)...
А накручивал всем нервы киселя речитатив.

(Подсудимый киселев)
Протестую!!! Что я лысый? Фигурально говоря.
Я ж про "пепел"- в понарошку, не всерьез, от фонаря...
Не хотел бомбить я Лондон и хотел жевать хамон!
А конкретные угрозы в твиттере строчил Димон.

(Подсудимый медведев)
Вас откуда всех так много? Причём, каждого по два?!
То что я писал угрозы в это верится едва...
Счас вы в этом убедитесь, передайте мне айфон...
Угрожал Медведев Дмитрий? Я же - "Он вам не Димон!"

(Подсудимый путин)
Их бин вова... Дайте вассер.... Вассер - класс!... Вкусней воды...
Кстати, вспомнил я про банду "ПОвара и Бороды"!
Запишите: Шли на Киев Пихатинец и Вагнёр!
Как их службы проглядели не пойму - такой позор!!!

(Подсудимые пригожин и кадыров)

Дон, диги-диги-дон-дон,
Диги-дон-диги-дон--дон-дон,
Дон, диги-диги-дон-дон,
Диги-дон-диги-дон--дон-дон!

(Подсудимый путин)
Их бин... путин... Найн, нихт вассер... Мне б горшок... Или мешок...
Я всё вспомнил! Нападенье - кожугетыча грешок,
Это он, министр олений, мою армию погнал,
Пусть теперь и отвечает - я в четыре ещё спал.

(Подсудимый шойгу)
Охренеть, как из оленя, сделать пробует козла,
Надо было на рыбалке, притопить тебя, .уйла...
Подбивал к войне гундяев: "Нам без Киева кирдык!!!"
Вы проверьте что в кадило подсыпает этот фрик.

(Подсудимый гундяев)
Наш народ страдать за скрепы привыкает с малых лет,
Раньше танку храм построит, нежли школе туалет.
Супротив народной воле, даже церковь не попрёт,
Киевский поход затеял - исключительно народ.

(Неподсудное быдло)
Мы прастые расияни, нам палитика чужа,
Нам хоть в петлю головою, а хоть жопой на ежа,
Мы счастливы и свабодны, телевизор нам не врёт,
Это всё проклятый Байден, по подъездам нашим срёт.
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04.11.2022 21:52 Ответить
Коли срати надумали, то з фрау Рібентроп домовлялись, а як обісрались, то вже у США переговорів запросили, бо Макрон з Шольцем вже втомились підтирати.
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04.11.2022 21:54 Ответить
Кацап і брехня це нероздільно. Притому не тільки влада. Якщо хто думає, що ті 140 млн одурені, то він помиляється. Вони повноцінні співучасники брехні своєї влади.
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05.11.2022 01:20 Ответить
Вроде , Рада схвалила закон , забороняющій , працювати, гражданам расіі в держ. установах , так, що там робив Ермак , с расійським громадянством , за убієного брата розповідав
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05.11.2022 07:39 Ответить
Єрмак безмежно відданий Україні. Навіть більше ніж Зеленський, полковнік Арестовіч, Арахамія, Подоляк і Тимошенко. Разом узяті
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05.11.2022 08:46 Ответить
NATO-кOTAN
@A_Traxel
Чи відповість Зеленський за делегування своїх посадових повноважень та обов'язків Єрмаку? Особі, яка навіть не є держслужбовцем і не має права на доступ до державної таємниці?
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05.11.2022 10:21 Ответить
...какие переговоры с быдлонасекомышами болот мацковии??? Полное уничтожение...
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05.11.2022 10:22 Ответить
А про убиенного брата Американцам кто рассказывал в 2019 м , Человек очень похожий на Ермака
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05.11.2022 11:17 Ответить
Безмежно відданий- це іронія. Єрмак - стовідсотковий українофоб, якщо не ворог
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05.11.2022 14:00 Ответить
Коли вже щезне це гебістеня, єрмак, з горизонту? Затичка у всіх справах. Чому не займається ділами офісу: папір, втч туалетний, олівці гостро заточені ітп. Яке йому діло до політики, коли є МЗС?
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05.11.2022 13:28 Ответить
Хто такий дерьмак? Хто дав йому повноваження приймати участь у прес-конференції. Де МЗС? Коли вже ця потвора буде на параші ?
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05.11.2022 14:07 Ответить
Цей американець мав спільну пресконференцію з людиною, яка за своєю посадою має забезпечувати президента олівцями, резинками й т.п.
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06.11.2022 22:33 Ответить
 
 