Салливан о предложениях РФ по переговорам: Все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины и без участия Украины не будут проходить

Москва выдвигает неприемлемые ожидания, когда приглашает другие государства к переговорам по завершению российско-украинской войны.

Об этом заявил советник безопасности США Джейк Салливан, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с Андреем Ермаком во время визита в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Салливан прежде всего подчеркнул, что переговоры с РФ, если такие состоятся, должны проходить при участии Украины.

"Президент Байден четко сказал, что ведущий принцип его политики на протяжении всего хода этого конфликта – это "ничего об Украине без Украины", и это сохраняется", - заявил он.

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Кроме того, по словам чиновника Белого дома, неприемлемы условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку на самом деле все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины.

"Все сигналы, которые мы слышим от разных чиновников из России, они начинаются с предложения, что Россия сохраняет территорию, которую она силой отобрала у Украины. И это не только я считаю такие предложения неприемлемыми. Это неприемлемо по Уставу ООН", - заявил советник по безопасности США.

Салливан призвал Россию согласиться с тем, что ей придется покинуть все оккупированные территории: "Война может закончиться очень просто. Россия ее начала и Россия может ее закончить, прекратив нападение на Украину и прекращением оккупации Украины и мы считаем, что она должна сделать именно это" .