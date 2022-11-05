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Новости Война
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ВСУ уничтожили более 500 российских зеков, поехавших убивать в Украину. СПИСОК

вагнерівці

По данным издания The Insider, за два месяца на войне в Украине погибли более 500 российских заключенных, завербованных руководством ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Количество погибших, как отмечает издание, удалось установить с помощью писем, отправленных родственникам погибших от руководства вооруженной группировки. Эти письма обнаружили и верифицировали сотрудники Украинского центра по изучению и противодействию гибридным угрозам.

Среди выявленных писем около двухсот было подписано одним из руководителей "Вагнера" ​​Андреем Трошевым. К письмам добавляется посмертная медаль "За отвагу", а сами документы (их в соцсетях публикуют родственники) тщательно пронумерованы, что позволяет делать выводы о их количестве.

Изданию удалось связаться с некоторыми родственниками погибших, которые подтвердили информацию, что их близкие отправились на войну из колоний и погибли на территории Украины.

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Также журналисты The Insider по косвенным признакам установили, что менее чем за месяц (с 18 сентября по 13 октября) письма, подписанные Трошевым, получили родственники 224 заключенных, а всего к середине октября на войне в Украине погибли по меньшей мере 458 завербованных руководством вооруженной группировки.

К началу ноября количество погибших заключенных выросло до пятисот, однако документальных подтверждений их гибели изданию больше выявить не удалось, поскольку с середины октября никто из родственников не выкладывал фото наград, где был виден порядковый номер. Издание считает, что руководство ЧВК "Вагнера" ​​запретило родственникам погибших осужденных вікладівать эти документы в соцсети.

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The Insider публикует имена некоторых погибших зеков, чье участие в войне (и чья гибель) удалось доказать с помощью информации, имеющейся в открытом доступе. Среди этих людей есть осужденные за кражи и сбыт наркотических веществ, а также сидевшие за убийства. Некоторые родственники убитых подтвердили The Insider, что те действительно отбывали наказание в колониях, были завербованы в ЧВК и недавно погибли в Украине.

1) Роман Суслов. 13.06.1982. Кировская область, Фаленский район, поселок Первомайский. Информация о смерти опубликована здесь. Вот что сообщила его жена в разговоре с The Insider:

"Мой муж Роман Суслов действительно погиб в Украине, у нас общий сын. Он сидел 9 лет за убийство приятеля. Они выпивали, и приятель сказал, что его отец какой-то не такой. Ему год оставалось всего сидеть. Их отправили [на фронт] почти неподготовленными. Он в полиции давно работал, навыки прошли".

До тюрьмы 40-летний Роман Суслов служил в полиции, под стражей он оказался в 2014 году. По словам жены, вербовщики из ЧВК "Вагнера" пообещали заключенному помилование. Правда, никаких бумаг семье не предоставили. Сам Суслов считал, что на фронт он едет как доброволец.

2) Евгений Абрамович. 25.12.1988. Ярославская область. Информация о смерти опубликована здесь. В разговоре с The Insider его сестра отказалась рассказывать, по какой статье осужден ее брат. Как удалось выяснить, в 2017 году был осужден на 9 лет по статье за убийство.

3) Василий Вальчук. 25.03.1995. Рязань. Информация о его гибели опубликована здесь.

23-летний Вальчук был приговорен в Рязани к 9 годам колонии за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. В марте 2018 года он поругался с соседом по дому с верхнего этажа — курсантом академии ФСИН, который праздновал день рождения и слишком громко слушал музыку ночью. В итоге конфликт перешел в поножовщину. От полученных ранений студент скончался, в Вальчук отправился в колонию.

4) Иван Вахонин. 25.03.1992. Московская область, Иваново. Информация о его смерти опубликована здесь.

До тюрьмы Вахонин был активистом "Молодой гвардии", входил в партию ЛДПР и даже выдвигался от нее в муниципальные депутаты в Ивановской области. В 2019 году он был приговорен к 13 годам лишения свободы за торговлю наркотиками — спайсом и солями.

5) Евгений Борисов. 27.10.1979. Республика Татарстан, поселок Алексеевское. Информация о смерти опубликована здесь.

6) Михаил Васильевич Быков. 16.01.1983. Ярославская область. Информация о смерти опубликована здесь. В 2022 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

7) Дмитрий Анохин. Великий Новгород. В 2015 году был осужден по статье за убийство. Информация о его смерти опубликована здесь.

8) Алексей Брысин. 30.06.1994. Московская область, Коломна. Информация о его смерти опубликована здесь. В 2015 году был судим по статье за кражу, в 2021 году был осужден за убийство.

9) Андрей Гапонов. 01.09.1983. Ленинградская область, Выборгский район, поселок Подгорное. Информация о его смерти опубликована здесь. Отбывал срок по статье за кражу.

10) Кирилл Жаворонков. 19.08.1994. Московская область, Мытищи. Информация о смерти опубликована здесь. Был приговорен к лишению свободы по статье за сбыт наркотиков.

11) Владислав Иванушкин. 17.09.2001. Тульская область, Алексин. Информация о смерти опубликована здесь. В 2021 году его приговорили к 13 годам заключения за сбыт наркотиков.

12) Сергей Киреев. 09.12.1976. Ростовская область, Волгодонск. Информация о смерти опубликована здесь. Отбывал срок, 8 лет, за сбыт наркотиков.

13) Владимир Матвейчук. 03.12.1989. Ростовская область. Информация о его смерти опубликована здесь. Отбывал срок по статье за кражу и хранение наркотиков.

Автор: 

потери (4398) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+18
В креативности путину не откажешь.
Весь сброд к нам отправил.
Очистит место для новых зеков.
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04.11.2022 23:47
+17
Вместо отсидеть в тепле і на халявном пищевом обеспечении положенный срок, существа с одной мозговой извилиной сами себе подписывают смертный приговор.
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05.11.2022 00:30
+16
От-от! Саме про це хотів написать! Бо на місце загиблих прийдуть ті, що "сьорбнули крові в перші місяці війни і залишилися живими До мирної праці їм уже важко повернуться - звикли все добувать силою Тому підуть "шить в"язовою голкою по Великій дорозі!" (грабувать - в древні часи саме з деревини в"язу робили "дубини" - звичайну зброю розбійників У в"яза дуже перемішані волокна і деревина не щепиться, а меч у ній "в"язне", тому з нього робили і щити) )
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05.11.2022 00:00
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В креативности путину не откажешь.
Весь сброд к нам отправил.
Очистит место для новых зеков.
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04.11.2022 23:47 Ответить
От-от! Саме про це хотів написать! Бо на місце загиблих прийдуть ті, що "сьорбнули крові в перші місяці війни і залишилися живими До мирної праці їм уже важко повернуться - звикли все добувать силою Тому підуть "шить в"язовою голкою по Великій дорозі!" (грабувать - в древні часи саме з деревини в"язу робили "дубини" - звичайну зброю розбійників У в"яза дуже перемішані волокна і деревина не щепиться, а меч у ній "в"язне", тому з нього робили і щити) )
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05.11.2022 00:00 Ответить
Скоро Навального в окопы запустят.
Пупкин избавится и от него
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04.11.2022 23:48 Ответить
Хотів би позбавитись - давно грохнули б, а так ця консерва їм потрібна шоб лохам марні надії впарювати та виявляти найактивніших
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05.11.2022 20:39 Ответить
та вiн такий як i ***** а може i гiрше ... пускай вже здохне в цiй вязнице
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05.11.2022 21:03 Ответить
В Татарстане мобилизованные устроили бунт,мобилизованные освистывают и скандируют оскорбительные лозунги в адрес генерала.https://t.me/romanov_92/30758
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05.11.2022 00:14 Ответить
Вместо отсидеть в тепле і на халявном пищевом обеспечении положенный срок, существа с одной мозговой извилиной сами себе подписывают смертный приговор.
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05.11.2022 00:30 Ответить
На росії зек не людина.

Їх можуть банально шантажувати вбивством або згвалтуванням у колонії.
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05.11.2022 00:49 Ответить
А вот на фронте вопросами изнасилования или убийства для зека снаряд вообще заморачиваться не будет.
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05.11.2022 01:47 Ответить
Уявляєш, як тому менту на загальній зоні сиділося? Скоріш за все, всі вісім років, на дупі сидіти не міг
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05.11.2022 19:55 Ответить
Россияцкое население, доведённое пропагандой до фашистско-имперского беснования, представляет собой библейское стадо свиней, в которых вселились бесы.

И это стадо свиней, ведомое бесами, бежит к обрыву и бросается в море, находя там свою погибель...
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06.11.2022 00:11 Ответить
Угу, у Anaal Nathrakh есть классная песня и клип на эту тему. Правда, там ошибочка, вместо стекломоя кацапские свиньи там пьют отбеливатель:
https://www.youtube.com/watch?v=OwG0J78ibMw
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06.11.2022 10:02 Ответить
За традицією медаль повинна мати назву "За ссученість".
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05.11.2022 00:45 Ответить
Вот и амнистия пожаловала.
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05.11.2022 12:53 Ответить
Классная армия у Параши. Росгвардия ее пи-дит, кадыровцы е-т, генералы грабят, а в одном строю и хеки и дауны
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05.11.2022 19:48 Ответить
*голос хека з-за рогу* Ну-ну, мене-то не троШ! 😂

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05.11.2022 20:13 Ответить
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05.11.2022 20:59 Ответить
мало.
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05.11.2022 19:58 Ответить
Кацапія позбавляється сміття, знижує тиск на пенітенціарну систему та готує місця для нових зеків…
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05.11.2022 20:12 Ответить
за вбивство 9 років,за торгівлю спайсом 13
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05.11.2022 20:20 Ответить
Отак, між ділом, наші ЗСУ ще й російську злочинність викоренять!
Ги...
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05.11.2022 20:21 Ответить
Вфд кацапів гине різний непотріб, а ми втрачаємо найкращих. Наш непотріб ганьбив Україні, а зараз переховується в теплих місцях, щоб зберегти своє життя і знову повернутися до старого.
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05.11.2022 20:44 Ответить
Як писав у 1916 році Моріс Палеолог, французький амбасадор у Петрограді (про всяк випадок, Російська Імперія була сателітом Франції, тобто тут гляба спишеш позицію автора на якусь "упередженість" - пише не ворог, а зовсім навпаки...)

"...при подсчете потерь обоих союзников, центр тяжести не в числе, а совсем в другом. По культурности и развитию, французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 млн. жителей 150 млн. неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные; это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь".
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05.11.2022 21:13 Ответить
Перед Первой мировой войной в Париже при Высшей школе прикладных наук действовал философский клуб из числа бывших выпускников этой престижнейшей высшей школы(это академия по украинским стандартам):

в этом клубе молодых блистательных мыслителей летом 1914 года было 968 человек. Все ушли добровольцами на фронт в качестве офицеров. Когда после окончания войны состоялось первое заседание клуба в декабре 1918 года, то оказалось, что после 4-х лет войны в живых осталось только 179 человек.

Вот этот тип французских потерь похож на потери ВСУ: гибнут уникально талантливые молодые люди, цвет украинского общества.

Но, выбора нет: уродский Мордор поставил своей первейшей целью - уничтожение свободы и лишение будущего украинского народа.
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06.11.2022 00:22 Ответить
Це ж треба так ганьбити свої коріння..?Прізвища Вальчук , Матвійчук недвозначно на це натякають.
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05.11.2022 21:06 Ответить
Підтверджений емпіричним досвідом факт: одні з найлютіших українофобів - це якраз манкурти-перевертні з українським корінням.
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05.11.2022 22:00 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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05.11.2022 21:39 Ответить
лучше сидели бы на нарах кукарекали, чифирь дули, кололись бы кожанной иглой, да "долю вороскую" плясали
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05.11.2022 21:43 Ответить
Фартук в масле - оливье!.. тьху... то есть фарту масти - АУЕ!
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05.11.2022 21:56 Ответить
Жиснь казлам вечная! Тьфу варам..
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05.11.2022 23:58 Ответить
Просто ВСУ их отпустило с концами..
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05.11.2022 22:15 Ответить
ТАК ПУТИН И ЕГО РОДСТВЕННИКИ - ХУЖЕ ЗЕКОВ !!!
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06.11.2022 01:14 Ответить
НЕОБХОДИМО ИХ ТОЧЕЧНО УБИВАТЬ !)
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06.11.2022 01:15 Ответить
 
 