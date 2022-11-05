ВСУ уничтожили более 500 российских зеков, поехавших убивать в Украину. СПИСОК

По данным издания The Insider, за два месяца на войне в Украине погибли более 500 российских заключенных, завербованных руководством ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Количество погибших, как отмечает издание, удалось установить с помощью писем, отправленных родственникам погибших от руководства вооруженной группировки. Эти письма обнаружили и верифицировали сотрудники Украинского центра по изучению и противодействию гибридным угрозам.

Среди выявленных писем около двухсот было подписано одним из руководителей "Вагнера" ​​Андреем Трошевым. К письмам добавляется посмертная медаль "За отвагу", а сами документы (их в соцсетях публикуют родственники) тщательно пронумерованы, что позволяет делать выводы о их количестве.

Изданию удалось связаться с некоторыми родственниками погибших, которые подтвердили информацию, что их близкие отправились на войну из колоний и погибли на территории Украины.

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Также журналисты The Insider по косвенным признакам установили, что менее чем за месяц (с 18 сентября по 13 октября) письма, подписанные Трошевым, получили родственники 224 заключенных, а всего к середине октября на войне в Украине погибли по меньшей мере 458 завербованных руководством вооруженной группировки.

К началу ноября количество погибших заключенных выросло до пятисот, однако документальных подтверждений их гибели изданию больше выявить не удалось, поскольку с середины октября никто из родственников не выкладывал фото наград, где был виден порядковый номер. Издание считает, что руководство ЧВК "Вагнера" ​​запретило родственникам погибших осужденных вікладівать эти документы в соцсети.

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The Insider публикует имена некоторых погибших зеков, чье участие в войне (и чья гибель) удалось доказать с помощью информации, имеющейся в открытом доступе. Среди этих людей есть осужденные за кражи и сбыт наркотических веществ, а также сидевшие за убийства. Некоторые родственники убитых подтвердили The Insider, что те действительно отбывали наказание в колониях, были завербованы в ЧВК и недавно погибли в Украине.

1) Роман Суслов. 13.06.1982. Кировская область, Фаленский район, поселок Первомайский. Информация о смерти опубликована здесь. Вот что сообщила его жена в разговоре с The Insider:

"Мой муж Роман Суслов действительно погиб в Украине, у нас общий сын. Он сидел 9 лет за убийство приятеля. Они выпивали, и приятель сказал, что его отец какой-то не такой. Ему год оставалось всего сидеть. Их отправили [на фронт] почти неподготовленными. Он в полиции давно работал, навыки прошли".

До тюрьмы 40-летний Роман Суслов служил в полиции, под стражей он оказался в 2014 году. По словам жены, вербовщики из ЧВК "Вагнера" пообещали заключенному помилование. Правда, никаких бумаг семье не предоставили. Сам Суслов считал, что на фронт он едет как доброволец.

2) Евгений Абрамович. 25.12.1988. Ярославская область. Информация о смерти опубликована здесь. В разговоре с The Insider его сестра отказалась рассказывать, по какой статье осужден ее брат. Как удалось выяснить, в 2017 году был осужден на 9 лет по статье за убийство.

3) Василий Вальчук. 25.03.1995. Рязань. Информация о его гибели опубликована здесь.

23-летний Вальчук был приговорен в Рязани к 9 годам колонии за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. В марте 2018 года он поругался с соседом по дому с верхнего этажа — курсантом академии ФСИН, который праздновал день рождения и слишком громко слушал музыку ночью. В итоге конфликт перешел в поножовщину. От полученных ранений студент скончался, в Вальчук отправился в колонию.

4) Иван Вахонин. 25.03.1992. Московская область, Иваново. Информация о его смерти опубликована здесь.

До тюрьмы Вахонин был активистом "Молодой гвардии", входил в партию ЛДПР и даже выдвигался от нее в муниципальные депутаты в Ивановской области. В 2019 году он был приговорен к 13 годам лишения свободы за торговлю наркотиками — спайсом и солями.

5) Евгений Борисов. 27.10.1979. Республика Татарстан, поселок Алексеевское. Информация о смерти опубликована здесь.

6) Михаил Васильевич Быков. 16.01.1983. Ярославская область. Информация о смерти опубликована здесь. В 2022 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

7) Дмитрий Анохин. Великий Новгород. В 2015 году был осужден по статье за убийство. Информация о его смерти опубликована здесь.

8) Алексей Брысин. 30.06.1994. Московская область, Коломна. Информация о его смерти опубликована здесь. В 2015 году был судим по статье за кражу, в 2021 году был осужден за убийство.

9) Андрей Гапонов. 01.09.1983. Ленинградская область, Выборгский район, поселок Подгорное. Информация о его смерти опубликована здесь. Отбывал срок по статье за кражу.

10) Кирилл Жаворонков. 19.08.1994. Московская область, Мытищи. Информация о смерти опубликована здесь. Был приговорен к лишению свободы по статье за сбыт наркотиков.

11) Владислав Иванушкин. 17.09.2001. Тульская область, Алексин. Информация о смерти опубликована здесь. В 2021 году его приговорили к 13 годам заключения за сбыт наркотиков.

12) Сергей Киреев. 09.12.1976. Ростовская область, Волгодонск. Информация о смерти опубликована здесь. Отбывал срок, 8 лет, за сбыт наркотиков.

13) Владимир Матвейчук. 03.12.1989. Ростовская область. Информация о его смерти опубликована здесь. Отбывал срок по статье за кражу и хранение наркотиков.