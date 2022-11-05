НАТО поддерживает право Украины на защиту, - Столтенберг

Страны-члены НАТО оказывают военную и экономическую поддержку Украине, способствуя ее борьбе, обеспечивая использование ею своего права на защиту.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью телеканалу TRT Haber, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Украине идет война, которая началась после решения президента Путина вторгнуться в другую страну. Мы предоставляем нашу военную и экономическую поддержку Украине. Мы обеспечиваем использование Украиной своего права в защиту против этого нападения россиян", - сказал Столтенберг.

По поводу угроз РФ применить ядерное оружие генсек НАТО сказал, что этого не должно произойти.

"Вот что мы увидели: прямо сейчас российские лидеры и Путин демонстрируют особо опасную ядерную риторику. Мы всегда говорим, что в ядерной войне нет победителей. Поэтому ядерной войны не должно быть… Если оно (ядерное оружие. – Ред.) будет использовано, природа конфликта изменится. В этом контексте международное сообщество выразилось очень четко. Никогда нельзя использовать ядерное оружие", - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО подчеркнул посредническую роль Турции и президента Эрдогана в соглашении о "зерновом коридоре" и приложенных усилиях для его функционирования.