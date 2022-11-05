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Новости Война
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НАТО поддерживает право Украины на защиту, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Страны-члены НАТО оказывают военную и экономическую поддержку Украине, способствуя ее борьбе, обеспечивая использование ею своего права на защиту.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью телеканалу TRT Haber, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Украине идет война, которая началась после решения президента Путина вторгнуться в другую страну. Мы предоставляем нашу военную и экономическую поддержку Украине. Мы обеспечиваем использование Украиной своего права в защиту против этого нападения россиян", - сказал Столтенберг.

По поводу угроз РФ применить ядерное оружие генсек НАТО сказал, что этого не должно произойти.

"Вот что мы увидели: прямо сейчас российские лидеры и Путин демонстрируют особо опасную ядерную риторику. Мы всегда говорим, что в ядерной войне нет победителей. Поэтому ядерной войны не должно быть… Если оно (ядерное оружие. – Ред.) будет использовано, природа конфликта изменится. В этом контексте международное сообщество выразилось очень четко. Никогда нельзя использовать ядерное оружие", - сказал Столтенберг.

Читайте также: Риск применения Россией ядерного оружия в Украине низкий, - Столтенберг

Генсек НАТО подчеркнул посредническую роль Турции и президента Эрдогана в соглашении о "зерновом коридоре" и приложенных усилиях для его функционирования.

Автор: 

НАТО (9999) Столтенберг Йенс (1620)


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та не вже?
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05.11.2022 19:34 Ответить
Окупація крима, донецька, луганська тут у нас прав не має?
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05.11.2022 19:38 Ответить
Гніда ти
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05.11.2022 22:25 Ответить
Та що там говорити-"оборонний" Альянс ...
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06.11.2022 05:35 Ответить
***** його теж купило. Я в цьому вже навіть не сумніваюсь .
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06.11.2022 11:12 Ответить
 
 