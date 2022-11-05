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Новини Війна
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НАТО підтримує право України на захист, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Країни-члени НАТО надають військову та економічну підтримку Україні, сприяючи її боротьбі, забезпечуючи використання нею свого права на захист.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв’ю телеканалу TRT Haber, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз в Україні йде війна, яка почалася після рішення президента Путіна вторгнутися в іншу країну. Ми надаємо нашу військову та економічну підтримку Україні. Ми забезпечуємо використання Україною свого права на захист проти цього нападу росіян", - сказав Столтенберг.

Стосовно погроз РФ застосувати ядерну зброю генсек НАТО сказав, що цього не повинно статися.

"Ось що ми побачили: прямо зараз російські лідери і Путін демонструють особливо небезпечну ядерну риторику. Ми завжди говоримо, що в ядерній війні немає переможців. Тому ядерної війни не повинно бути... Якщо вона (ядерна зброя. - Ред.) буде використана, природа конфлікту зміниться. У цьому контексті міжнародна спільнота висловилася дуже чітко. Ніколи не можна застосовувати ядерну зброю", - сказав Столтенберг.

Також читайте: Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, - Столтенберг

Генсек НАТО підкреслив посередницьку роль Туреччини та президента Ердогана в угоді про "зерновий коридор" і докладені зусилля для його функціонування.

Автор: 

НАТО (6460) Столтенберг Єнс (1596)


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та не вже?
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05.11.2022 19:34 Відповісти
Окупація крима, донецька, луганська тут у нас прав не має?
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05.11.2022 19:38 Відповісти
Гніда ти
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05.11.2022 22:25 Відповісти
Та що там говорити-"оборонний" Альянс ...
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06.11.2022 05:35 Відповісти
***** його теж купило. Я в цьому вже навіть не сумніваюсь .
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06.11.2022 11:12 Відповісти
 
 