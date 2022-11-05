Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, - Столтенберг
Ризики застосування Росією ядерної зброї залишаються низькими. Однак наслідки для неї будуть катастрофічними.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для NTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно", - заявив Столтенберг.
За словами генерального секретаря НАТО, Росія поводить безвідповідально і нерозважливо. Він зауважив, що застосування ядерної зброї змінить характер конфлікту, а у ядерній війні не буде переможців.
"Ми чітко даємо цей меседж. Змін у ядерній позиції Росії не спостерігається", - зауважив Столтенберг.
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C момента подготовки «мобика» до первого боя и попадании в руки ВСУ прошло всего полтора часа. Оккупанта забрали на войну с завода в Великих Луках.
youtube.com/watch?v=PR_B5JDFTJs
поки що вдають вид що їм нічого не загрожує.
це поки супутники gps ще літають.
Поменяет характер войны - на какой конкретнее ?
Если вы сейчас ссыте давать самолеты и прочее эффективное вооружение в эффективных количествах, чтобы "не спровоцировать РФ и не втянуть НАТО в войну", то могу поспорить если вдруг ни дай Бог, РФия жахнет ядерным оружием и вы увидите что она всё таки может - вы ссыкливо подожмете хвосты еще плотнее к пузу, и просто погромче прокукарекаете про озабоченность, а может и вовсе перепишете устав НАТО, чтобы не защищать тех членов кому не повезло иметь общую границу с мордором.
Не знаю как кого, а меня этот дурак уже начал раздражать.
Либо просто молчи и делай рожу кирпичом, как это делает руководство Ирана, снабжая мордор оружием, либо показывай на деле что не дрейфишь.
Ну да, мордор это ж не Югославия, не Ирак, не Ливия - туда скалиться ссыкотно. Я в шоке. Со всех стран мира, только Украине хватает смелости давать параше по щщам. Воистину горжусь своей страной! Слава Украине!