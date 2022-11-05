Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, - Столтенберг

Ризики застосування Росією ядерної зброї залишаються низькими. Однак наслідки для неї будуть катастрофічними.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для NTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно", - заявив Столтенберг.

За словами генерального секретаря НАТО, Росія поводить безвідповідально і нерозважливо. Він зауважив, що застосування ядерної зброї змінить характер конфлікту, а у ядерній війні не буде переможців.

"Ми чітко даємо цей меседж. Змін у ядерній позиції Росії не спостерігається", - зауважив Столтенберг.

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