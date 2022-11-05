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Новини Війна
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Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, - Столтенберг

зброя,ядерна

Ризики застосування Росією ядерної зброї залишаються низькими. Однак наслідки для неї будуть катастрофічними.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для NTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно", - заявив Столтенберг.

За словами генерального секретаря НАТО, Росія поводить безвідповідально і нерозважливо. Він зауважив, що застосування ядерної зброї змінить характер конфлікту, а у ядерній війні не буде переможців.

"Ми чітко даємо цей меседж. Змін у ядерній позиції Росії не спостерігається", - зауважив Столтенберг.

Також читайте: Будь-яке застосування ядерної зброї Росією буде катастрофічним для Путіна, - Блінкен

Автор: 

росія (65346) ядерна зброя (1156) Столтенберг Єнс (1596)


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Але він є, поки *уйло при владі.
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05.11.2022 15:02 Відповісти
Воевал полтора часа: мобилизованный из Псковской области РФ установил «рекорд» в Украине.
C момента подготовки «мобика» до первого боя и попадании в руки ВСУ прошло всего полтора часа. Оккупанта забрали на войну с завода в Великих Луках.
youtube.com/watch?v=PR_B5JDFTJs
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05.11.2022 15:31 Відповісти
Підводний човен оснащений 24 міжконтинентальними ракетами Trident II, які несуть до 14 ядерних боєголовок і можуть на величезній швидкості вразити ціль на відстані до 18 тисяч кілометрів. Це потужний засіб стримування та вагомий привід, аби Росія відмовилася від застосування ядерної зброї. https://focus.ua/uk/*******-novosti/535874-poslanie-putinu-yadernaya-podvodna-lodka-ssha-voshla-v-sredizemnoe-more-smi
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05.11.2022 15:38 Відповісти
Меньше 10 минут полёта и мацквы не будет. Так что не начинайте...
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05.11.2022 16:06 Відповісти
раніш чи пізніш такі як столтенберг зрозуміють що спів-їснування з андрофагами бути не може.

поки що вдають вид що їм нічого не загрожує.

це поки супутники gps ще літають.
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05.11.2022 16:06 Відповісти
симуляція показала, що буде після ядерного удару https://focus.ua/uk/digital/533902-34-mln-zhertv-za-5-chasov-simulacia-pokazala-chto-budet-posle-yaderno-udara-rf-video
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05.11.2022 16:13 Відповісти
Серйозно - это как, конкретнее ?

Поменяет характер войны - на какой конкретнее ?

Если вы сейчас ссыте давать самолеты и прочее эффективное вооружение в эффективных количествах, чтобы "не спровоцировать РФ и не втянуть НАТО в войну", то могу поспорить если вдруг ни дай Бог, РФия жахнет ядерным оружием и вы увидите что она всё таки может - вы ссыкливо подожмете хвосты еще плотнее к пузу, и просто погромче прокукарекаете про озабоченность, а может и вовсе перепишете устав НАТО, чтобы не защищать тех членов кому не повезло иметь общую границу с мордором.

Не знаю как кого, а меня этот дурак уже начал раздражать.

Либо просто молчи и делай рожу кирпичом, как это делает руководство Ирана, снабжая мордор оружием, либо показывай на деле что не дрейфишь.

Ну да, мордор это ж не Югославия, не Ирак, не Ливия - туда скалиться ссыкотно. Я в шоке. Со всех стран мира, только Украине хватает смелости давать параше по щщам. Воистину горжусь своей страной! Слава Украине!
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05.11.2022 19:12 Відповісти
 
 