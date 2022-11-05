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Новости Война
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Войска РФ снова ударили по Марганецкой громаде на Днепропетровщине

нікопольщина

Днем в субботу российские войска ударили по Марганецкой громаде в Никопольском районе Днепропетровщины.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"После обеда оккупационные войска Российской Федерации ударили по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Попали по территории одного из сел. К счастью, никто не пострадал. Сейчас ситуация в Никопольском районе снова неспокойная, поэтому прошу местных жителей держаться ближе к безопасным местам. На других территориях Днепропетровской области день выдался мирным, несмотря на несколько сигналов воздушной тревоги", - рассказал он.

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Марганец (88) обстрел (27336) Днепропетровская область (3992)


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твари...мерзенее кацапа твари нет !!!
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05.11.2022 20:57 Ответить
Не ужели нет ответа , закуярить этих мразей ..
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05.11.2022 21:29 Ответить
 
 