Войска РФ снова ударили по Марганецкой громаде на Днепропетровщине
Днем в субботу российские войска ударили по Марганецкой громаде в Никопольском районе Днепропетровщины.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"После обеда оккупационные войска Российской Федерации ударили по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Попали по территории одного из сел. К счастью, никто не пострадал. Сейчас ситуация в Никопольском районе снова неспокойная, поэтому прошу местных жителей держаться ближе к безопасным местам. На других территориях Днепропетровской области день выдался мирным, несмотря на несколько сигналов воздушной тревоги", - рассказал он.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий05.11.2022 20:57 Ответить Мне нравится 3
Игорь Игорев #494368
показать весь комментарий05.11.2022 21:29 Ответить Мне нравится 0
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