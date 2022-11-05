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Новини Війна
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Війська РФ знову вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині

нікопольщина

Вдень у суботу російські війська вдарили по Марганецькій громаді, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Пообіді окупаційні війська російської федерації вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Поцілили по території одного з сіл. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі ситуація в Нікопольському районі знову неспокійна, тому прошу тамтешніх мешканців триматися ближче до безпечних місць. На інших територіях Дніпропетровської області день видався мирним попри декілька сигналів повітряної тривоги", - розповів він.

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Марганець (74) обстріл (28657) Дніпропетровська область (3766)


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твари...мерзенее кацапа твари нет !!!
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05.11.2022 20:57 Відповісти
Не ужели нет ответа , закуярить этих мразей ..
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05.11.2022 21:29 Відповісти
 
 