Війська РФ знову вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині
Вдень у суботу російські війська вдарили по Марганецькій громаді, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини.
Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"Пообіді окупаційні війська російської федерації вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Поцілили по території одного з сіл. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі ситуація в Нікопольському районі знову неспокійна, тому прошу тамтешніх мешканців триматися ближче до безпечних місць. На інших територіях Дніпропетровської області день видався мирним попри декілька сигналів повітряної тривоги", - розповів він.
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Вася Шевченко #371210
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Игорь Игорев #494368
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