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Новости Война
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Оккупанты депортировали в Россию еще 34 детей из Херсона, - ОВА

діти

Захватчики продолжают принудительную депортацию наших детей из Херсона: в российскую Анапу вывезли еще 34 детей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка. Их вывезли в российский город Анапа. Об этом сообщила начальник Мирненской поселковой военной администрации Валентина Головатая. Родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили время пребывания (якобы на отдыхе. - Ред.) еще на неделю", - написала глава ОВА.

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Автор: 

депортация (682) дети (6516) россия (95660) военные преступления (1437) Херсонская область (4802)


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Як же вони сцуться українців, що відбирають у нас дітей!
Марно! Пам'ять вільної людини в генах, як і московитське рабство.
А за зламані долі та душі дитячі вам навіть в пеклі спокою не буде! ЗДОХНІТЬ усі: і свиноматки, які з посмішкою відсилають своїх дітей на війну в Україну, і виродки, які втекли від мобілізації, але "расія впєрдє!", і чинуші, які мають свій гешефт, і ті, хто їде в Україну вбивати, і ті, хто їх сюди шле....

Най вам сторицею повернеться і Буча з Ірпенем, і Мощун з Харьковом, І Волноваха з Лиманом, і Маріуполь з Миколаєвом, і... Боже, як же багато горя вони сюди принесли! Верни їм сторицею, бо не для себе прошу!
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05.11.2022 22:08 Ответить
Які можуть бути домовленості про надаваня кацапам продавати свій амміак???
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27.11.2022 10:09 Ответить
От мені цікаво - чи не в Омані зеленого мудня прийняли в кооператив "Озеро", бо втягнув він Україну в лайно на довгі роки і щось досі краю не видно.
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06.11.2022 00:42 Ответить
 
 