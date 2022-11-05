Оккупанты депортировали в Россию еще 34 детей из Херсона, - ОВА

Захватчики продолжают принудительную депортацию наших детей из Херсона: в российскую Анапу вывезли еще 34 детей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка. Их вывезли в российский город Анапа. Об этом сообщила начальник Мирненской поселковой военной администрации Валентина Головатая. Родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили время пребывания (якобы на отдыхе. - Ред.) еще на неделю", - написала глава ОВА.

Читайте также: Воспитанников детдома на Херсонщине депортировали в Крым, - омбудсмен Лубинец