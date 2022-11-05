Оккупанты депортировали в Россию еще 34 детей из Херсона, - ОВА
Захватчики продолжают принудительную депортацию наших детей из Херсона: в российскую Анапу вывезли еще 34 детей.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.
"Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка. Их вывезли в российский город Анапа. Об этом сообщила начальник Мирненской поселковой военной администрации Валентина Головатая. Родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили время пребывания (якобы на отдыхе. - Ред.) еще на неделю", - написала глава ОВА.
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Марно! Пам'ять вільної людини в генах, як і московитське рабство.
А за зламані долі та душі дитячі вам навіть в пеклі спокою не буде! ЗДОХНІТЬ усі: і свиноматки, які з посмішкою відсилають своїх дітей на війну в Україну, і виродки, які втекли від мобілізації, але "расія впєрдє!", і чинуші, які мають свій гешефт, і ті, хто їде в Україну вбивати, і ті, хто їх сюди шле....
Най вам сторицею повернеться і Буча з Ірпенем, і Мощун з Харьковом, І Волноваха з Лиманом, і Маріуполь з Миколаєвом, і... Боже, як же багато горя вони сюди принесли! Верни їм сторицею, бо не для себе прошу!