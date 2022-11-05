УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11367 відвідувачів онлайн
Новини Війна
856 3

Окупанти депортували до Росії ще 34 дітей з Херсонщини, - ОВА

діти

Загарбники продовжують примусову депортацію наших дітей з Херсонщини: до російської Анапи вивезли ще 34 дітей.

Про це повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини. Їх вивезли до російського міста Анапа. Про це повідомила начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Валентина Головата. Батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування (нібито на відпочинку. - Ред.) ще на тиждень", - написав очільник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вихованців дитбудинку на Херсонщині депортували до Криму, - омбудсмен Лубінець

Автор: 

депортація (724) діти (5089) росія (65346) воєнні злочини (1862) Херсонська область (5790)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як же вони сцуться українців, що відбирають у нас дітей!
Марно! Пам'ять вільної людини в генах, як і московитське рабство.
А за зламані долі та душі дитячі вам навіть в пеклі спокою не буде! ЗДОХНІТЬ усі: і свиноматки, які з посмішкою відсилають своїх дітей на війну в Україну, і виродки, які втекли від мобілізації, але "расія впєрдє!", і чинуші, які мають свій гешефт, і ті, хто їде в Україну вбивати, і ті, хто їх сюди шле....

Най вам сторицею повернеться і Буча з Ірпенем, і Мощун з Харьковом, І Волноваха з Лиманом, і Маріуполь з Миколаєвом, і... Боже, як же багато горя вони сюди принесли! Верни їм сторицею, бо не для себе прошу!
показати весь коментар
05.11.2022 22:08 Відповісти
Які можуть бути домовленості про надаваня кацапам продавати свій амміак???
показати весь коментар
27.11.2022 10:09 Відповісти
От мені цікаво - чи не в Омані зеленого мудня прийняли в кооператив "Озеро", бо втягнув він Україну в лайно на довгі роки і щось досі краю не видно.
показати весь коментар
06.11.2022 00:42 Відповісти
 
 