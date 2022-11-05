Окупанти депортували до Росії ще 34 дітей з Херсонщини, - ОВА
Загарбники продовжують примусову депортацію наших дітей з Херсонщини: до російської Анапи вивезли ще 34 дітей.
Про це повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини. Їх вивезли до російського міста Анапа. Про це повідомила начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Валентина Головата. Батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування (нібито на відпочинку. - Ред.) ще на тиждень", - написав очільник ОВА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Марно! Пам'ять вільної людини в генах, як і московитське рабство.
А за зламані долі та душі дитячі вам навіть в пеклі спокою не буде! ЗДОХНІТЬ усі: і свиноматки, які з посмішкою відсилають своїх дітей на війну в Україну, і виродки, які втекли від мобілізації, але "расія впєрдє!", і чинуші, які мають свій гешефт, і ті, хто їде в Україну вбивати, і ті, хто їх сюди шле....
Най вам сторицею повернеться і Буча з Ірпенем, і Мощун з Харьковом, І Волноваха з Лиманом, і Маріуполь з Миколаєвом, і... Боже, як же багато горя вони сюди принесли! Верни їм сторицею, бо не для себе прошу!