Окупанти депортували до Росії ще 34 дітей з Херсонщини, - ОВА

Загарбники продовжують примусову депортацію наших дітей з Херсонщини: до російської Анапи вивезли ще 34 дітей.

Про це повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини. Їх вивезли до російського міста Анапа. Про це повідомила начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Валентина Головата. Батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування (нібито на відпочинку. - Ред.) ще на тиждень", - написав очільник ОВА.

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