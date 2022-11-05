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Новости Война
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Иран ждут новые санкции за поставку оружия РФ, - Госдеп

карен,дорнфрід

Соединенные Штаты и союзники готовят новые санкции против Тегерана за поставку оружия Российской Федерации.

Об этом заявила помощница госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вы видите достаточно мощную критику в адрес Ирана со стороны Вашингтона, также вы видите эту критику в ООН. Я думаю, дальше вы увидите, как США и союзники будут осуждать это (поставку дронов и ракет РФ. – Ред.). А также подумают о новых санкциях против Ирана. Мы сделаем все, что можем, чтобы предотвратить поставки Ираном оружия России", - отметила Донфрид.

По ее словам, США сделают все, что в их силах, чтобы это оружие никогда не попало на поле боя в Украине.

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Госдепартамент США (1842) Иран (1807) россия (95660) санкции (11314) США (26835)


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Єдині ефективні санкції це ракетні удари.
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05.11.2022 21:42 Ответить
у Израиля санкции выглядели красивее)))
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05.11.2022 21:46 Ответить
З дикими вовками не воюють табличками «Вхід заборонено»: використовують рушниці, капкани та отруєну приманку!
Жодні правові норми не можна приміняти до терористів: лише ракетний удар буде зрозумілим для них аргументом, а все інше, вони сприймають як слабкість.
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05.11.2022 21:48 Ответить
Задовбали вже реально. Плювать хотіли вони на ваші санкціі. В
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05.11.2022 22:03 Ответить
Приклад"смертельних санкцій" з рашистом ,за окупаціюУкраїни і його війскову агресію з багатьмо десятками тисяч смертей українського народу і знищеної інфраструктури,та щоденними ракетними і дроновими обстрілами України "єхидно усміхається " над черговою порцією американського "лиш би звукові словесні хвилі запускати" по відношенню до Ірану,тисячі дронів котрий ,виготовляє саме з американських чіпів,плат і т.д
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05.11.2022 22:13 Ответить
Достатньо познайомити в межах санкцій виробничі потужності ірану з цією кріихіткою...
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05.11.2022 22:15 Ответить
бла-бла-***!
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05.11.2022 22:23 Ответить
Ну минимально конфискация средств для полного восстановления Украины.
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05.11.2022 23:24 Ответить
 
 