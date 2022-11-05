Иран ждут новые санкции за поставку оружия РФ, - Госдеп

Соединенные Штаты и союзники готовят новые санкции против Тегерана за поставку оружия Российской Федерации.

Об этом заявила помощница госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вы видите достаточно мощную критику в адрес Ирана со стороны Вашингтона, также вы видите эту критику в ООН. Я думаю, дальше вы увидите, как США и союзники будут осуждать это (поставку дронов и ракет РФ. – Ред.). А также подумают о новых санкциях против Ирана. Мы сделаем все, что можем, чтобы предотвратить поставки Ираном оружия России", - отметила Донфрид.

По ее словам, США сделают все, что в их силах, чтобы это оружие никогда не попало на поле боя в Украине.

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