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Іран чекають нові санкції за постачання зброї РФ, - Держдеп

карен,дорнфрід

Сполучені Штати та союзники готують нові санкції проти Тегерана за постачання зброї Російської Федерації.

Про це заявила помічниця держсекретаря Сполучених Штатів у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ви бачите досить потужну критику на адресу Ірану з боку Вашингтона, також ви бачите цю критику в ООН. Я думаю, далі ви побачите, як США та союзники засуджуватимуть це (постачання дронів і ракет РФ. - Ред.). А також подумають про нові санкції проти Ірану. Ми зробимо все, що можемо, щоб запобігти тому, щоб Іран постачав зброю Росії", - зазначила Донфрід.

За її словами, США зроблять усе, що в їх силах, щоб ця зброя ніколи не потрапила на поле бою в Україні.

Також читайте: Іран бреше, що дав РФ небагато дронів. Ми щодня збиваємо по 10, - Зеленський

Автор: 

Держдепартамент США (1639) Іран (2045) росія (65346) санкції (11874) США (23032)


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Єдині ефективні санкції це ракетні удари.
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05.11.2022 21:42 Відповісти
у Израиля санкции выглядели красивее)))
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05.11.2022 21:46 Відповісти
З дикими вовками не воюють табличками «Вхід заборонено»: використовують рушниці, капкани та отруєну приманку!
Жодні правові норми не можна приміняти до терористів: лише ракетний удар буде зрозумілим для них аргументом, а все інше, вони сприймають як слабкість.
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05.11.2022 21:48 Відповісти
Задовбали вже реально. Плювать хотіли вони на ваші санкціі. В
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05.11.2022 22:03 Відповісти
Приклад"смертельних санкцій" з рашистом ,за окупаціюУкраїни і його війскову агресію з багатьмо десятками тисяч смертей українського народу і знищеної інфраструктури,та щоденними ракетними і дроновими обстрілами України "єхидно усміхається " над черговою порцією американського "лиш би звукові словесні хвилі запускати" по відношенню до Ірану,тисячі дронів котрий ,виготовляє саме з американських чіпів,плат і т.д
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05.11.2022 22:13 Відповісти
Достатньо познайомити в межах санкцій виробничі потужності ірану з цією кріихіткою...
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05.11.2022 22:15 Відповісти
бла-бла-***!
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05.11.2022 22:23 Відповісти
Ну минимально конфискация средств для полного восстановления Украины.
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05.11.2022 23:24 Відповісти
 
 