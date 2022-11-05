Іран чекають нові санкції за постачання зброї РФ, - Держдеп
Сполучені Штати та союзники готують нові санкції проти Тегерана за постачання зброї Російської Федерації.
Про це заявила помічниця держсекретаря Сполучених Штатів у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ви бачите досить потужну критику на адресу Ірану з боку Вашингтона, також ви бачите цю критику в ООН. Я думаю, далі ви побачите, як США та союзники засуджуватимуть це (постачання дронів і ракет РФ. - Ред.). А також подумають про нові санкції проти Ірану. Ми зробимо все, що можемо, щоб запобігти тому, щоб Іран постачав зброю Росії", - зазначила Донфрід.
За її словами, США зроблять усе, що в їх силах, щоб ця зброя ніколи не потрапила на поле бою в Україні.
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Жодні правові норми не можна приміняти до терористів: лише ракетний удар буде зрозумілим для них аргументом, а все інше, вони сприймають як слабкість.