Ядерный удар по Украине будет "красной линией", - Шольц
Применение ядерного оружия Россией против Украины является линией, которую нельзя переходить. От такого шага нужно удержаться.
Об этом говорится в заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте", - сказал Шольц
Канцлер призвал Россию четко заявить, что она этого делать не будет, потому что это предел, который нельзя переходить.
В пятницу во время визита в Китай канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия и КНР считают, что ядерные угрозы неприемлемы. По словам Шольца, он и глава КНР Си Цзиньпин едины во мнении, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны.
При этом, отвечая на критику в свой адрес за поездку в Пекин, глава правительства ФРГ отметил, что убедить главу КНР Си Цзиньпина выступить против применения ядерного оружия во время войны в Украине было достаточной причиной для поездки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Русско-турецкая война - поражение можем повторить.
Первая мировая - поражение России можем повторить.
Дилды замерзали!
С двадцать второго года мать ее... Какие линии!?!?
Вони могли б зробити Кремлю нещасний випадок і ніякої б війни не було.
США можуть зараз знищити ракетними ударами ракети в Ірані до поки їх не отримала рф. І ніяких ударів балістичними ракетами рф не зможе зробити...
Доцільність та своєчасність.
Де-факто кожна розумна країна вже повинна створювати хоч якусь ядерну зброю.., і приходити посміхаючись в ООН кажучи що в неї нічого немає, бо гаранти КИНУЛИ УКРАЇНУ НАПРИЗВОЛЯЩЕ!
Правильними кроками після вторгнення були б:
1. До 15.04.2022 - десант НАТО на ЗАЕС, повна зачистка 30 км. зони навколо станції від русні - заради планетарної безпеки.
2. Після Маріуполя - створення 300 км. демілітаризованої зони від кордону України на території ********** та самої РФ.
3. Після Харьківа - фізична ліквідація всієї кремлівської верхівки.
4. Після ядерних погроз від РФ - засадити в Гуантанаму всіх дітей кремля по всьому світу, а не пускати дочку пуйла Тихонову в Мюнхен на потрахушки до Зеленського балеруна.
Доки західний світ грає в захист на полі бою який знаходиться в Україні будь який військовий крок пуйла буде кроком попереду реакції на нього.
К чему эта постоянная риторика про недопущение ядерного удара ? Герр знает что-то такое, чего не знаем мы ?
И да, если будет ядерный удар по Украине - то России будет аж ничего. Разве что новые красные линии типа "Застосування ядерної зброї Росією проти Польщi є лінією, яку не можна переходити".
Чтобы зло восторжествовало - хорошим людям достаточно ничего не делать.
обама його звали
>Мы, конечно, тоже дебилы..Просрать всю ядерку.
В душі я, звичайно, думаю так само, як і ви.
Але... нас з вами там, у 1994, не стояло.
Але кажуть, що там Кравчуку руки викручували "не по-детцкі".
І якщо згадати, що в той самий час США бомбило Белград, то я не знаю, в кого знайшлися б такі залізні яйця сказати на роззброєння "Ні!".
> Будапештський меморандум підписував не Кравчук.
Це правда, соррі. У грудні 1994р це вже був Кучма, крепкий хозяственник.
Да, ты дядя совсем ох&ел!
А тысячи убитых украинских граждан тебе мало?
блін, з якої планети ці недоумки потрапили сюди та засіли на посадах, котрим не відповідають????
Ситуація гірша, ніж до візиту. Та сама політика, що і до нападу росії на Україну, тепер із Китаєм.
"Література"
Вплив антиутопії "фауст" на Німеччину очевидний - якщо просиш у чорта, отримаєш завжди не те що хотів.
Но высокомерие богатого Запада помешало ему ещё тогда понять, с кем мир имеет дело и во что, благодаря этому высокомерному равнодушию, может перерасти кремлёвский недомерок.
Де-факто кожна розумна країна вже повинна створювати хоч якусь ядерну зброю.., і приходити посміхаючись в ООН кажучи що в неї нічого немає, бо гаранти КИНУЛИ УКРАЇНУ НАПРИЗВОЛЯЩЕ!
Правильними кроками після вторгнення були б:
1. До 15.04.2022 - десант НАТО на ЗАЕС, повна зачистка 30 км. зони навколо станції від русні - заради планетарної безпеки.
2. Після Маріуполя - створення 300 км. демілітаризованої зони від кордону України на території ********** та самої РФ.
3. Після Харьківа - фізична ліквідація всієї кремлівської верхівки.
4. Після ядерних погроз від РФ - засадити в Гуантанаму всіх дітей кремля по всьому світу, а не пускати дочку пуйла Тихонову в Мюнхен на потрахушки до Зеленського балеруна.
Доки західний світ грає в захист на полі бою який знаходиться в Україні будь який військовий крок пуйла буде кроком попереду реакції на нього.