РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11088 посетителей онлайн
Новости Война
16 961 67

Ядерный удар по Украине будет "красной линией", - Шольц

шольц

Применение ядерного оружия Россией против Украины является линией, которую нельзя переходить. От такого шага нужно удержаться.

Об этом говорится в заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте", - сказал Шольц

Канцлер призвал Россию четко заявить, что она этого делать не будет, потому что это предел, который нельзя переходить.

В пятницу во время визита в Китай канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия и КНР считают, что ядерные угрозы неприемлемы. По словам Шольца, он и глава КНР Си Цзиньпин едины во мнении, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны.

Читайте также: Риск применения Россией ядерного оружия в Украине низкий, - Столтенберг

При этом, отвечая на критику в свой адрес за поездку в Пекин, глава правительства ФРГ отметил, что убедить главу КНР Си Цзиньпина выступить против применения ядерного оружия во время войны в Украине было достаточной причиной для поездки.

Автор: 

Германия (6979) россия (95660) ядерное оружие (1337) Шольц Олаф (909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
05.11.2022 21:46
+33
Якщо Україна зазнає ядерного удару, то це дякуючи гарантам США та Великобританії, які забрали нашу ядерну зброю і фактично зараз послали нахер обмежуючи постачання зброї дальністю 80 км., тоді для кожної країни у світі стане моральним обов'язком, якщо вона хоче зберегти свій суверенітет і незалежність наявність ядерної зброї, ніхто більше нікому не віритиме...
показать весь комментарий
05.11.2022 22:03
+21
заспокоїв, зїбсь
показать весь комментарий
05.11.2022 21:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.11.2022 21:46 Ответить
Цусима - можем повторить.
Русско-турецкая война - поражение можем повторить.
Первая мировая - поражение России можем повторить.
показать весь комментарий
06.11.2022 02:59 Ответить
...русско-финская - можем повторить.
Дилды замерзали!
показать весь комментарий
06.11.2022 12:56 Ответить
заспокоїв, зїбсь
показать весь комментарий
05.11.2022 21:47 Ответить
"Ядерный удар по Украине будет "красной линией", - во дураак..
показать весь комментарий
05.11.2022 22:10 Ответить
Да там уже вся территория красной краской покрашена!

С двадцать второго года мать ее... Какие линии!?!?

показать весь комментарий
05.11.2022 21:49 Ответить
Кстати, а рашики не любят эту карту из советского учебника))) Обратите внимание на территорию Украины)))
показать весь комментарий
07.11.2022 06:38 Ответить
Краще б мовчав, постійно щось як ляпне, "дипломат від бога"
показать весь комментарий
05.11.2022 22:02 Ответить
Якщо Україна зазнає ядерного удару, то це дякуючи гарантам США та Великобританії, які забрали нашу ядерну зброю і фактично зараз послали нахер обмежуючи постачання зброї дальністю 80 км., тоді для кожної країни у світі стане моральним обов'язком, якщо вона хоче зберегти свій суверенітет і незалежність наявність ядерної зброї, ніхто більше нікому не віритиме...
показать весь комментарий
05.11.2022 22:03 Ответить
Помагають. І? Мова ж про доцільність тих чи інших дій.

Вони могли б зробити Кремлю нещасний випадок і ніякої б війни не було.

США можуть зараз знищити ракетними ударами ракети в Ірані до поки їх не отримала рф. І ніяких ударів балістичними ракетами рф не зможе зробити...

Доцільність та своєчасність.
показать весь комментарий
05.11.2022 22:26 Ответить
Згадала бабка як дівкою була ,,, дегенерат
показать весь комментарий
06.11.2022 13:55 Ответить
"США та Великобританії, які забрали нашу ядерну зброю"?...а я думав, що ми її росіі віддали, добровільно.
показать весь комментарий
06.11.2022 15:58 Ответить
А де-факто чи є сенс комусь вірити??
Де-факто кожна розумна країна вже повинна створювати хоч якусь ядерну зброю.., і приходити посміхаючись в ООН кажучи що в неї нічого немає, бо гаранти КИНУЛИ УКРАЇНУ НАПРИЗВОЛЯЩЕ!
Правильними кроками після вторгнення були б:

1. До 15.04.2022 - десант НАТО на ЗАЕС, повна зачистка 30 км. зони навколо станції від русні - заради планетарної безпеки.
2. Після Маріуполя - створення 300 км. демілітаризованої зони від кордону України на території ********** та самої РФ.
3. Після Харьківа - фізична ліквідація всієї кремлівської верхівки.
4. Після ядерних погроз від РФ - засадити в Гуантанаму всіх дітей кремля по всьому світу, а не пускати дочку пуйла Тихонову в Мюнхен на потрахушки до Зеленського балеруна.

Доки західний світ грає в захист на полі бою який знаходиться в Україні будь який військовий крок пуйла буде кроком попереду реакції на нього.
показать весь комментарий
06.11.2022 17:49 Ответить
А чо зразу по Україні, може по тобі блиснути?
показать весь комментарий
05.11.2022 22:08 Ответить
А по Німеччині ні? Зашибісь.
показать весь комментарий
05.11.2022 22:10 Ответить
А до того, це все були дитячі пустощі?
показать весь комментарий
05.11.2022 22:12 Ответить
В нас, виявляється, конфлікт ...
показать весь комментарий
05.11.2022 22:15 Ответить
А ця "червона лінія" буде дуже червоною чи такою, як і решта?
показать весь комментарий
05.11.2022 22:21 Ответить
Ключивое слово "БУДЕТ"
показать весь комментарий
05.11.2022 23:13 Ответить
Я вот не совсем понимаю этого дурака. Понятно что РФии верить нельзя, но они изо всех чайников твердят, что им незачем наносить по Украине ядерный удар (и это так, стратегически они ничего с этого не поимеют) - типа у них все и так идет по плану.

К чему эта постоянная риторика про недопущение ядерного удара ? Герр знает что-то такое, чего не знаем мы ?

И да, если будет ядерный удар по Украине - то России будет аж ничего. Разве что новые красные линии типа "Застосування ядерної зброї Росією проти Польщi є лінією, яку не можна переходити".

Чтобы зло восторжествовало - хорошим людям достаточно ничего не делать.
показать весь комментарий
05.11.2022 22:21 Ответить
его уже вытащили с известного места или он еще там...
показать весь комментарий
05.11.2022 22:25 Ответить
Застрял
показать весь комментарий
06.11.2022 19:23 Ответить
та да, по шольцу, звичайними бомбами і ракетами можна вбивати і руйнувати Україну, а ядерними ніззя, бо до німеччини радіація дістане.
показать весь комментарий
05.11.2022 22:28 Ответить
вже один такий соціал-демократ балакав про червоні лінії в Сирії

обама його звали
показать весь комментарий
05.11.2022 22:29 Ответить
Вот эту границу никак нельзя переходить. Просто никак. А то как будет как в прошлый раз.
показать весь комментарий
05.11.2022 22:30 Ответить
Мабуть прочитав десь, що ***** хоче по Німеччині ******* ЯЗ та злякався. Нагадує ***** , що перша у черзі Україна .
показать весь комментарий
05.11.2022 22:38 Ответить
Просто противно всё это осознавать и осмысливать..Вокруг типа и как бы стараются, но эти старания такие показушные, что аж тошнит..А сами нефть-газ-керогаз пили, пьют и кровью запивают..Сцыкота трусливая и продажная..Помогают с двух рук..Одной-помощь, другой-торглвля с агрессором..Мы, конечно, тоже дебилы..Просрать всю ядерку..Это надо же было умудриться..И никто вариант 2014-2022 не рассматривал??Мозги лярдами загажены были и будут..Позорище..
показать весь комментарий
05.11.2022 22:42 Ответить
@

>Мы, конечно, тоже дебилы..Просрать всю ядерку.

В душі я, звичайно, думаю так само, як і ви.

Але... нас з вами там, у 1994, не стояло.
Але кажуть, що там Кравчуку руки викручували "не по-детцкі".
І якщо згадати, що в той самий час США бомбило Белград, то я не знаю, в кого знайшлися б такі залізні яйця сказати на роззброєння "Ні!".
показать весь комментарий
06.11.2022 00:16 Ответить
Будапештський меморандум підписував не Кравчук.
показать весь комментарий
06.11.2022 19:51 Ответить
@

> Будапештський меморандум підписував не Кравчук.

Це правда, соррі. У грудні 1994р це вже був Кучма, крепкий хозяственник.
показать весь комментарий
06.11.2022 20:38 Ответить
Барак Обама и при нем, внезапно, Байден, чертили Асаду красные линии в Сирии, которые он, тоже внезапно, преспокойно нарушал. Все это болтовня.
показать весь комментарий
05.11.2022 22:47 Ответить
Шановний Шольце!Ви зводите всі старання нижче нуля такими промовами та заявами..Боже борони, звісно, але після удару почнете кожен в позу страуса ставати..Бо вже можна було вжити багато заходів, щоб цього насправді не відбулося..Ніхто не хоче 3-ю світову.., але і чекати поки Україна без українців залишиться, то теж не варіант..Туди потікали, туди виїхали..Ой, ой..А самі торгівлю ведете, вже і іранцям ради світ не дасть..Зерно "мілая Афріка" хоче..Ви вже геть сдуріли??
показать весь комментарий
05.11.2022 22:52 Ответить
Через Україну цапи "на Берлін" попасти не зможуть,залишається тільки ракетами.Не буде й кому малювати.
показать весь комментарий
05.11.2022 22:58 Ответить
Смотрю на си цзиньпина и видно что он употребляет кокаин как раньше предки. Ху Цзиньтао на съезде ему что-то гавкнул, а тот даже не пошевелился. У него выражение морды как у Ельцина! Но тот алкаш был, а этот нарк.
показать весь комментарий
05.11.2022 23:01 Ответить
Красный - это как тряпка для быка. Чертит он линии, блин...
показать весь комментарий
05.11.2022 23:17 Ответить
Ядерный удар -червонца линия ?!

Да, ты дядя совсем ох&ел!
А тысячи убитых украинских граждан тебе мало?
показать весь комментарий
06.11.2022 01:18 Ответить
А ПО ГЕРМАНИИ - ЧЁРНОЙ !)
показать весь комментарий
06.11.2022 01:34 Ответить
чорною радіоактивною!!!
показать весь комментарий
06.11.2022 11:20 Ответить
Він що, повний їбанат?
показать весь комментарий
06.11.2022 06:15 Ответить
він просто це не знає )))
показать весь комментарий
06.11.2022 11:21 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2022 13:22 Ответить
Дуже цікаво. А війна проти фашистів проти іншої держави то не е "чевона лінія", вона "біла", "зелена". То е нрмально, а ось ядерний удар то вже е "червона".
показать весь комментарий
06.11.2022 06:58 Ответить
Когда же у них красные карандаши уже закончаться и попытаются что то реальное сделать с этой ********** угрозой?
показать весь комментарий
06.11.2022 07:38 Ответить
А зарз яка лінія? біла, коричнева, фіолетова, чорна, зелена?????
блін, з якої планети ці недоумки потрапили сюди та засіли на посадах, котрим не відповідають????
показать весь комментарий
06.11.2022 11:22 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2022 13:20 Ответить
Ядерна війна буде по любому, кожен думатиме - тільки не мене
показать весь комментарий
06.11.2022 13:51 Ответить
Не, лучше по Германии.
показать весь комментарий
06.11.2022 14:01 Ответить
Пуста, порожня заява, яка не вартує уваги...Німеччина не входить до ядерного клубу, щоб "малювати" червоні лінії. Така реальність. Якщо політик робить пусті-"гучні" заяви означає, що ними він прикриває іншу свою політику - "Леопардову хворобу" Шольца, бізнес за рахунок чужих інтересів. Виходячи із останього візит в Китай стає логічним. Що Китай? Він бачить слабкість однієї із найбільших країн старої Європи... для використання у своїй політиці, навколо України. Для внутрішньої ситуації в Німеччині це ситуація між "розумними і гарними", як в анекдоті про мавпу))
Ситуація гірша, ніж до візиту. Та сама політика, що і до нападу росії на Україну, тепер із Китаєм.

"Література"
Вплив антиутопії "фауст" на Німеччину очевидний - якщо просиш у чорта, отримаєш завжди не те що хотів.
показать весь комментарий
06.11.2022 14:15 Ответить
Красной линией было вторжение России в Грузию в 2008 году.

Но высокомерие богатого Запада помешало ему ещё тогда понять, с кем мир имеет дело и во что, благодаря этому высокомерному равнодушию, может перерасти кремлёвский недомерок.
показать весь комментарий
06.11.2022 14:44 Ответить
я думаю в Молдавію
показать весь комментарий
07.11.2022 07:37 Ответить
Растолкайте Си Цзиньпиню, он по виду вроде как по веществами.
показать весь комментарий
06.11.2022 15:19 Ответить
а все остальное - норм было ...
показать весь комментарий
06.11.2022 15:47 Ответить
Тіпун йому на язик!
показать весь комментарий
06.11.2022 17:03 Ответить
Он всего лишь за себя боится, что радиация к ним пойдёт. А все остальные пределы( которые были перейдены) - их вполне можно было переходить, судя по его словам. Иди в дупу, миротворец хренов.
показать весь комментарий
06.11.2022 17:19 Ответить
А де-факто чи є сенс комусь вірити??
Де-факто кожна розумна країна вже повинна створювати хоч якусь ядерну зброю.., і приходити посміхаючись в ООН кажучи що в неї нічого немає, бо гаранти КИНУЛИ УКРАЇНУ НАПРИЗВОЛЯЩЕ!
Правильними кроками після вторгнення були б:

1. До 15.04.2022 - десант НАТО на ЗАЕС, повна зачистка 30 км. зони навколо станції від русні - заради планетарної безпеки.
2. Після Маріуполя - створення 300 км. демілітаризованої зони від кордону України на території ********** та самої РФ.
3. Після Харьківа - фізична ліквідація всієї кремлівської верхівки.
4. Після ядерних погроз від РФ - засадити в Гуантанаму всіх дітей кремля по всьому світу, а не пускати дочку пуйла Тихонову в Мюнхен на потрахушки до Зеленського балеруна.

Доки західний світ грає в захист на полі бою який знаходиться в Україні будь який військовий крок пуйла буде кроком попереду реакції на нього.
показать весь комментарий
06.11.2022 17:52 Ответить
Де-факто кожна розумна країна вже повинна знищувати любу ядерну зброю включаючи ВПК які виробляють військові літаки кораблі танки і т.д.Світ має йти до повного знищення любої зброї лишитись має тільки зброя стрілецька в спецслужб та поліції.
показать весь комментарий
07.11.2022 06:33 Ответить
я знаю одне: ця війна колись закінчиться і закінчиться нашою Перемогою. Але світ стане іншим, всі хто матиме можливість буде озброюватись і по можливості ядерною зброєю. Урок України стане уроком для всього світу - вірити нікому не можна, ніяким папірцям-договорам!
показать весь комментарий
06.11.2022 20:11 Ответить
потрібно усім на планеті земля роззброюватись а не озброюватися дивно чути за такі заклики якщо ядерку будуть мати всі країни світ нестане беспечнішим.Мають зібратися усі країни і поступово поетапно під суворим наглядом починати примусове роззброєння.Зменшувати і зменшувати її кількість та заводи які її виробляють.Це єдиний вихід для нас усіх.
показать весь комментарий
07.11.2022 06:40 Ответить
Редкая сволочь, ушербное дитя мамы Меркель. Юлит, поделец, с оружием, видно, что ждет, когда кремлевский фюрерок вернется и первый красную дорожку постелит. Ему не про очередные красные линии звиздеть, а думать, за какие линии бежать от ведерной клизмы ******** с патефонными иголками. Свои же достанут, Жаль остались такие ничтожества после Рейгана и Тетчер
показать весь комментарий
06.11.2022 22:03 Ответить
ЯДЕРНЫЙ УДАР УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО КРАСНОЙ ****** - ПУТИНУ !!!
показать весь комментарий
07.11.2022 00:24 Ответить
И КОГДА ВСЕ БУДУТ УВЕРЕННЫ ЧТО ОН ЗДОХ ИЛИ БЫСТРО ЗДОХНЕТ - ВСЕ ЛЮДИ УСПОКОЯТСЯ !!!
показать весь комментарий
07.11.2022 00:26 Ответить
ну що до мироточились і до багатовекторились тепер нас можуть розбомбити ***** а нам нема чим відповісти
показать весь комментарий
07.11.2022 03:37 Ответить
він сказав конфлікт???
показать весь комментарий
07.11.2022 06:22 Ответить
Узбагоил !!! Базиба падла !!! Этот шлиц плохо понимает ,что сотрут и его со всей страной в канашку .Неужто все правители такие дятлы безголовые ?
показать весь комментарий
07.11.2022 07:46 Ответить
 
 