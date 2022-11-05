Ядерний удар по Україні буде "червоною лінією", - Шольц
Застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку треба утриматись.
Про це йдеться в заяві канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Неприпустимо, неприпустимо застосовувати ядерну зброю у цьому конфлікті", - сказав Шольц
Канцлер закликав Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде, бо це межа, яку не можна переходити.
У п'ятницю під час візиту до Китаю канцлер ФРН наголосив, що Німеччина та КНР вважають, що ядерні загрози неприйнятні. За словами Шольца, він і голова КНР Сі Цзіньпін єдині на думці, що ядерні загрози безвідповідальні та дуже небезпечні.
При цьому, відповідаючи на критику на свою адресу за поїздку до Пекіна, глава уряду ФРН зазначив, що переконати голову КНР Сі Цзіньпіна виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні було достатньою причиною для поїздки.
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Русско-турецкая война - поражение можем повторить.
Первая мировая - поражение России можем повторить.
Дилды замерзали!
С двадцать второго года мать ее... Какие линии!?!?
Вони могли б зробити Кремлю нещасний випадок і ніякої б війни не було.
США можуть зараз знищити ракетними ударами ракети в Ірані до поки їх не отримала рф. І ніяких ударів балістичними ракетами рф не зможе зробити...
Доцільність та своєчасність.
Де-факто кожна розумна країна вже повинна створювати хоч якусь ядерну зброю.., і приходити посміхаючись в ООН кажучи що в неї нічого немає, бо гаранти КИНУЛИ УКРАЇНУ НАПРИЗВОЛЯЩЕ!
Правильними кроками після вторгнення були б:
1. До 15.04.2022 - десант НАТО на ЗАЕС, повна зачистка 30 км. зони навколо станції від русні - заради планетарної безпеки.
2. Після Маріуполя - створення 300 км. демілітаризованої зони від кордону України на території ********** та самої РФ.
3. Після Харьківа - фізична ліквідація всієї кремлівської верхівки.
4. Після ядерних погроз від РФ - засадити в Гуантанаму всіх дітей кремля по всьому світу, а не пускати дочку пуйла Тихонову в Мюнхен на потрахушки до Зеленського балеруна.
Доки західний світ грає в захист на полі бою який знаходиться в Україні будь який військовий крок пуйла буде кроком попереду реакції на нього.
К чему эта постоянная риторика про недопущение ядерного удара ? Герр знает что-то такое, чего не знаем мы ?
И да, если будет ядерный удар по Украине - то России будет аж ничего. Разве что новые красные линии типа "Застосування ядерної зброї Росією проти Польщi є лінією, яку не можна переходити".
Чтобы зло восторжествовало - хорошим людям достаточно ничего не делать.
обама його звали
>Мы, конечно, тоже дебилы..Просрать всю ядерку.
В душі я, звичайно, думаю так само, як і ви.
Але... нас з вами там, у 1994, не стояло.
Але кажуть, що там Кравчуку руки викручували "не по-детцкі".
І якщо згадати, що в той самий час США бомбило Белград, то я не знаю, в кого знайшлися б такі залізні яйця сказати на роззброєння "Ні!".
> Будапештський меморандум підписував не Кравчук.
Це правда, соррі. У грудні 1994р це вже був Кучма, крепкий хозяственник.
Да, ты дядя совсем ох&ел!
А тысячи убитых украинских граждан тебе мало?
блін, з якої планети ці недоумки потрапили сюди та засіли на посадах, котрим не відповідають????
Ситуація гірша, ніж до візиту. Та сама політика, що і до нападу росії на Україну, тепер із Китаєм.
"Література"
Вплив антиутопії "фауст" на Німеччину очевидний - якщо просиш у чорта, отримаєш завжди не те що хотів.
Но высокомерие богатого Запада помешало ему ещё тогда понять, с кем мир имеет дело и во что, благодаря этому высокомерному равнодушию, может перерасти кремлёвский недомерок.
Де-факто кожна розумна країна вже повинна створювати хоч якусь ядерну зброю.., і приходити посміхаючись в ООН кажучи що в неї нічого немає, бо гаранти КИНУЛИ УКРАЇНУ НАПРИЗВОЛЯЩЕ!
Правильними кроками після вторгнення були б:
1. До 15.04.2022 - десант НАТО на ЗАЕС, повна зачистка 30 км. зони навколо станції від русні - заради планетарної безпеки.
2. Після Маріуполя - створення 300 км. демілітаризованої зони від кордону України на території ********** та самої РФ.
3. Після Харьківа - фізична ліквідація всієї кремлівської верхівки.
4. Після ядерних погроз від РФ - засадити в Гуантанаму всіх дітей кремля по всьому світу, а не пускати дочку пуйла Тихонову в Мюнхен на потрахушки до Зеленського балеруна.
Доки західний світ грає в захист на полі бою який знаходиться в Україні будь який військовий крок пуйла буде кроком попереду реакції на нього.