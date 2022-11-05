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Новини Війна
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Ядерний удар по Україні буде "червоною лінією", - Шольц

шольц

Застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку треба утриматись.

Про це йдеться в заяві канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Неприпустимо, неприпустимо застосовувати ядерну зброю у цьому конфлікті", - сказав Шольц

Канцлер закликав Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде, бо це межа, яку не можна переходити.

У п'ятницю під час візиту до Китаю канцлер ФРН наголосив, що Німеччина та КНР вважають, що ядерні загрози неприйнятні. За словами Шольца, він і голова КНР Сі Цзіньпін єдині на думці, що ядерні загрози безвідповідальні та дуже небезпечні.

Також читайте: Будь-яке застосування ядерної зброї Росією буде катастрофічним для Путіна, - Блінкен

При цьому, відповідаючи на критику на свою адресу за поїздку до Пекіна, глава уряду ФРН зазначив, що переконати голову КНР Сі Цзіньпіна виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні було достатньою причиною для поїздки.

Автор: 

Німеччина (7379) росія (65346) ядерна зброя (1156) Шольц Олаф (1139)


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Топ коментарі
+36
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05.11.2022 21:46
+33
Якщо Україна зазнає ядерного удару, то це дякуючи гарантам США та Великобританії, які забрали нашу ядерну зброю і фактично зараз послали нахер обмежуючи постачання зброї дальністю 80 км., тоді для кожної країни у світі стане моральним обов'язком, якщо вона хоче зберегти свій суверенітет і незалежність наявність ядерної зброї, ніхто більше нікому не віритиме...
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05.11.2022 22:03
+21
заспокоїв, зїбсь
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05.11.2022 21:47
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05.11.2022 21:46 Відповісти
Цусима - можем повторить.
Русско-турецкая война - поражение можем повторить.
Первая мировая - поражение России можем повторить.
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06.11.2022 02:59 Відповісти
...русско-финская - можем повторить.
Дилды замерзали!
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06.11.2022 12:56 Відповісти
заспокоїв, зїбсь
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05.11.2022 21:47 Відповісти
"Ядерный удар по Украине будет "красной линией", - во дураак..
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05.11.2022 22:10 Відповісти
Да там уже вся территория красной краской покрашена!

С двадцать второго года мать ее... Какие линии!?!?

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05.11.2022 21:49 Відповісти
Кстати, а рашики не любят эту карту из советского учебника))) Обратите внимание на территорию Украины)))
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07.11.2022 06:38 Відповісти
Краще б мовчав, постійно щось як ляпне, "дипломат від бога"
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05.11.2022 22:02 Відповісти
Якщо Україна зазнає ядерного удару, то це дякуючи гарантам США та Великобританії, які забрали нашу ядерну зброю і фактично зараз послали нахер обмежуючи постачання зброї дальністю 80 км., тоді для кожної країни у світі стане моральним обов'язком, якщо вона хоче зберегти свій суверенітет і незалежність наявність ядерної зброї, ніхто більше нікому не віритиме...
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05.11.2022 22:03 Відповісти
Помагають. І? Мова ж про доцільність тих чи інших дій.

Вони могли б зробити Кремлю нещасний випадок і ніякої б війни не було.

США можуть зараз знищити ракетними ударами ракети в Ірані до поки їх не отримала рф. І ніяких ударів балістичними ракетами рф не зможе зробити...

Доцільність та своєчасність.
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05.11.2022 22:26 Відповісти
Згадала бабка як дівкою була ,,, дегенерат
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06.11.2022 13:55 Відповісти
"США та Великобританії, які забрали нашу ядерну зброю"?...а я думав, що ми її росіі віддали, добровільно.
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06.11.2022 15:58 Відповісти
А де-факто чи є сенс комусь вірити??
Де-факто кожна розумна країна вже повинна створювати хоч якусь ядерну зброю.., і приходити посміхаючись в ООН кажучи що в неї нічого немає, бо гаранти КИНУЛИ УКРАЇНУ НАПРИЗВОЛЯЩЕ!
Правильними кроками після вторгнення були б:

1. До 15.04.2022 - десант НАТО на ЗАЕС, повна зачистка 30 км. зони навколо станції від русні - заради планетарної безпеки.
2. Після Маріуполя - створення 300 км. демілітаризованої зони від кордону України на території ********** та самої РФ.
3. Після Харьківа - фізична ліквідація всієї кремлівської верхівки.
4. Після ядерних погроз від РФ - засадити в Гуантанаму всіх дітей кремля по всьому світу, а не пускати дочку пуйла Тихонову в Мюнхен на потрахушки до Зеленського балеруна.

Доки західний світ грає в захист на полі бою який знаходиться в Україні будь який військовий крок пуйла буде кроком попереду реакції на нього.
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06.11.2022 17:49 Відповісти
А чо зразу по Україні, може по тобі блиснути?
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05.11.2022 22:08 Відповісти
А по Німеччині ні? Зашибісь.
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05.11.2022 22:10 Відповісти
А до того, це все були дитячі пустощі?
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05.11.2022 22:12 Відповісти
В нас, виявляється, конфлікт ...
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05.11.2022 22:15 Відповісти
А ця "червона лінія" буде дуже червоною чи такою, як і решта?
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05.11.2022 22:21 Відповісти
Ключивое слово "БУДЕТ"
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05.11.2022 23:13 Відповісти
Я вот не совсем понимаю этого дурака. Понятно что РФии верить нельзя, но они изо всех чайников твердят, что им незачем наносить по Украине ядерный удар (и это так, стратегически они ничего с этого не поимеют) - типа у них все и так идет по плану.

К чему эта постоянная риторика про недопущение ядерного удара ? Герр знает что-то такое, чего не знаем мы ?

И да, если будет ядерный удар по Украине - то России будет аж ничего. Разве что новые красные линии типа "Застосування ядерної зброї Росією проти Польщi є лінією, яку не можна переходити".

Чтобы зло восторжествовало - хорошим людям достаточно ничего не делать.
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05.11.2022 22:21 Відповісти
его уже вытащили с известного места или он еще там...
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05.11.2022 22:25 Відповісти
Застрял
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06.11.2022 19:23 Відповісти
та да, по шольцу, звичайними бомбами і ракетами можна вбивати і руйнувати Україну, а ядерними ніззя, бо до німеччини радіація дістане.
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05.11.2022 22:28 Відповісти
вже один такий соціал-демократ балакав про червоні лінії в Сирії

обама його звали
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05.11.2022 22:29 Відповісти
Вот эту границу никак нельзя переходить. Просто никак. А то как будет как в прошлый раз.
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05.11.2022 22:30 Відповісти
Мабуть прочитав десь, що ***** хоче по Німеччині ******* ЯЗ та злякався. Нагадує ***** , що перша у черзі Україна .
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05.11.2022 22:38 Відповісти
Просто противно всё это осознавать и осмысливать..Вокруг типа и как бы стараются, но эти старания такие показушные, что аж тошнит..А сами нефть-газ-керогаз пили, пьют и кровью запивают..Сцыкота трусливая и продажная..Помогают с двух рук..Одной-помощь, другой-торглвля с агрессором..Мы, конечно, тоже дебилы..Просрать всю ядерку..Это надо же было умудриться..И никто вариант 2014-2022 не рассматривал??Мозги лярдами загажены были и будут..Позорище..
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05.11.2022 22:42 Відповісти
@

>Мы, конечно, тоже дебилы..Просрать всю ядерку.

В душі я, звичайно, думаю так само, як і ви.

Але... нас з вами там, у 1994, не стояло.
Але кажуть, що там Кравчуку руки викручували "не по-детцкі".
І якщо згадати, що в той самий час США бомбило Белград, то я не знаю, в кого знайшлися б такі залізні яйця сказати на роззброєння "Ні!".
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06.11.2022 00:16 Відповісти
Будапештський меморандум підписував не Кравчук.
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06.11.2022 19:51 Відповісти
@

> Будапештський меморандум підписував не Кравчук.

Це правда, соррі. У грудні 1994р це вже був Кучма, крепкий хозяственник.
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06.11.2022 20:38 Відповісти
Барак Обама и при нем, внезапно, Байден, чертили Асаду красные линии в Сирии, которые он, тоже внезапно, преспокойно нарушал. Все это болтовня.
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05.11.2022 22:47 Відповісти
Шановний Шольце!Ви зводите всі старання нижче нуля такими промовами та заявами..Боже борони, звісно, але після удару почнете кожен в позу страуса ставати..Бо вже можна було вжити багато заходів, щоб цього насправді не відбулося..Ніхто не хоче 3-ю світову.., але і чекати поки Україна без українців залишиться, то теж не варіант..Туди потікали, туди виїхали..Ой, ой..А самі торгівлю ведете, вже і іранцям ради світ не дасть..Зерно "мілая Афріка" хоче..Ви вже геть сдуріли??
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05.11.2022 22:52 Відповісти
Через Україну цапи "на Берлін" попасти не зможуть,залишається тільки ракетами.Не буде й кому малювати.
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05.11.2022 22:58 Відповісти
Смотрю на си цзиньпина и видно что он употребляет кокаин как раньше предки. Ху Цзиньтао на съезде ему что-то гавкнул, а тот даже не пошевелился. У него выражение морды как у Ельцина! Но тот алкаш был, а этот нарк.
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05.11.2022 23:01 Відповісти
Красный - это как тряпка для быка. Чертит он линии, блин...
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05.11.2022 23:17 Відповісти
Ядерный удар -червонца линия ?!

Да, ты дядя совсем ох&ел!
А тысячи убитых украинских граждан тебе мало?
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06.11.2022 01:18 Відповісти
А ПО ГЕРМАНИИ - ЧЁРНОЙ !)
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06.11.2022 01:34 Відповісти
чорною радіоактивною!!!
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06.11.2022 11:20 Відповісти
Він що, повний їбанат?
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06.11.2022 06:15 Відповісти
він просто це не знає )))
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06.11.2022 11:21 Відповісти
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06.11.2022 13:22 Відповісти
Дуже цікаво. А війна проти фашистів проти іншої держави то не е "чевона лінія", вона "біла", "зелена". То е нрмально, а ось ядерний удар то вже е "червона".
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06.11.2022 06:58 Відповісти
Когда же у них красные карандаши уже закончаться и попытаются что то реальное сделать с этой ********** угрозой?
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06.11.2022 07:38 Відповісти
А зарз яка лінія? біла, коричнева, фіолетова, чорна, зелена?????
блін, з якої планети ці недоумки потрапили сюди та засіли на посадах, котрим не відповідають????
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06.11.2022 11:22 Відповісти
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06.11.2022 13:20 Відповісти
Ядерна війна буде по любому, кожен думатиме - тільки не мене
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06.11.2022 13:51 Відповісти
Не, лучше по Германии.
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06.11.2022 14:01 Відповісти
Пуста, порожня заява, яка не вартує уваги...Німеччина не входить до ядерного клубу, щоб "малювати" червоні лінії. Така реальність. Якщо політик робить пусті-"гучні" заяви означає, що ними він прикриває іншу свою політику - "Леопардову хворобу" Шольца, бізнес за рахунок чужих інтересів. Виходячи із останього візит в Китай стає логічним. Що Китай? Він бачить слабкість однієї із найбільших країн старої Європи... для використання у своїй політиці, навколо України. Для внутрішньої ситуації в Німеччині це ситуація між "розумними і гарними", як в анекдоті про мавпу))
Ситуація гірша, ніж до візиту. Та сама політика, що і до нападу росії на Україну, тепер із Китаєм.

"Література"
Вплив антиутопії "фауст" на Німеччину очевидний - якщо просиш у чорта, отримаєш завжди не те що хотів.
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06.11.2022 14:15 Відповісти
Красной линией было вторжение России в Грузию в 2008 году.

Но высокомерие богатого Запада помешало ему ещё тогда понять, с кем мир имеет дело и во что, благодаря этому высокомерному равнодушию, может перерасти кремлёвский недомерок.
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06.11.2022 14:44 Відповісти
я думаю в Молдавію
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07.11.2022 07:37 Відповісти
Растолкайте Си Цзиньпиню, он по виду вроде как по веществами.
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06.11.2022 15:19 Відповісти
а все остальное - норм было ...
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06.11.2022 15:47 Відповісти
Тіпун йому на язик!
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06.11.2022 17:03 Відповісти
Он всего лишь за себя боится, что радиация к ним пойдёт. А все остальные пределы( которые были перейдены) - их вполне можно было переходить, судя по его словам. Иди в дупу, миротворец хренов.
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06.11.2022 17:19 Відповісти
А де-факто чи є сенс комусь вірити??
Де-факто кожна розумна країна вже повинна створювати хоч якусь ядерну зброю.., і приходити посміхаючись в ООН кажучи що в неї нічого немає, бо гаранти КИНУЛИ УКРАЇНУ НАПРИЗВОЛЯЩЕ!
Правильними кроками після вторгнення були б:

1. До 15.04.2022 - десант НАТО на ЗАЕС, повна зачистка 30 км. зони навколо станції від русні - заради планетарної безпеки.
2. Після Маріуполя - створення 300 км. демілітаризованої зони від кордону України на території ********** та самої РФ.
3. Після Харьківа - фізична ліквідація всієї кремлівської верхівки.
4. Після ядерних погроз від РФ - засадити в Гуантанаму всіх дітей кремля по всьому світу, а не пускати дочку пуйла Тихонову в Мюнхен на потрахушки до Зеленського балеруна.

Доки західний світ грає в захист на полі бою який знаходиться в Україні будь який військовий крок пуйла буде кроком попереду реакції на нього.
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06.11.2022 17:52 Відповісти
Де-факто кожна розумна країна вже повинна знищувати любу ядерну зброю включаючи ВПК які виробляють військові літаки кораблі танки і т.д.Світ має йти до повного знищення любої зброї лишитись має тільки зброя стрілецька в спецслужб та поліції.
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07.11.2022 06:33 Відповісти
я знаю одне: ця війна колись закінчиться і закінчиться нашою Перемогою. Але світ стане іншим, всі хто матиме можливість буде озброюватись і по можливості ядерною зброєю. Урок України стане уроком для всього світу - вірити нікому не можна, ніяким папірцям-договорам!
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06.11.2022 20:11 Відповісти
потрібно усім на планеті земля роззброюватись а не озброюватися дивно чути за такі заклики якщо ядерку будуть мати всі країни світ нестане беспечнішим.Мають зібратися усі країни і поступово поетапно під суворим наглядом починати примусове роззброєння.Зменшувати і зменшувати її кількість та заводи які її виробляють.Це єдиний вихід для нас усіх.
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07.11.2022 06:40 Відповісти
Редкая сволочь, ушербное дитя мамы Меркель. Юлит, поделец, с оружием, видно, что ждет, когда кремлевский фюрерок вернется и первый красную дорожку постелит. Ему не про очередные красные линии звиздеть, а думать, за какие линии бежать от ведерной клизмы ******** с патефонными иголками. Свои же достанут, Жаль остались такие ничтожества после Рейгана и Тетчер
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06.11.2022 22:03 Відповісти
ЯДЕРНЫЙ УДАР УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО КРАСНОЙ ****** - ПУТИНУ !!!
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07.11.2022 00:24 Відповісти
И КОГДА ВСЕ БУДУТ УВЕРЕННЫ ЧТО ОН ЗДОХ ИЛИ БЫСТРО ЗДОХНЕТ - ВСЕ ЛЮДИ УСПОКОЯТСЯ !!!
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07.11.2022 00:26 Відповісти
ну що до мироточились і до багатовекторились тепер нас можуть розбомбити ***** а нам нема чим відповісти
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07.11.2022 03:37 Відповісти
він сказав конфлікт???
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07.11.2022 06:22 Відповісти
Узбагоил !!! Базиба падла !!! Этот шлиц плохо понимает ,что сотрут и его со всей страной в канашку .Неужто все правители такие дятлы безголовые ?
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07.11.2022 07:46 Відповісти
 
 