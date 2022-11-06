Иран уже начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе, - ISW
Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
"Россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов", – говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что Иран, по всей вероятности, уже использует зависимость России от этих систем вооружений иранского производства для того, чтобы обратиться к России с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.
"Просьба о помощи в ядерной сфере и признание поставок беспилотников – оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами", – говорится в отчете ISW.
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Часи повторюються - тільки тепер уже *****, як останній алкаш, і в його особі держава ерефія готова продати залишки совкового ядерного спадку за пару сотень мопедів.
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Москва - 8млн.піпл.... МГУ, МГІМО сотні інших, престижних вузів...тисячі мабуть не зовсім дурних академіків, професорів....А владу захопила кучка зовсім їпанутих неадекватів і алкашів, яким мерещаться Ібліси..... ПУТІН, МЄДВЄДЄВ, УРКАҐАН ПРИГОЖИН, КАДИРОВ, патріарх КІРІЛ по клічкє Міхайлов....