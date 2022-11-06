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Иран уже начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе, - ISW

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Иран, по всей вероятности, уже использует зависимость России от этих систем вооружений иранского производства для того, чтобы обратиться к России с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.

"Просьба о помощи в ядерной сфере и признание поставок беспилотников – оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами", – говорится в отчете ISW.

Читайте также: Иран лжет, что дал РФ немного дронов. Мы ежедневно сбиваем по 10, - Зеленский

Автор: 

Иран (1807) россия (95660) дроны (3974) ISW (493)


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Топ комментарии
+9
Это результат 20-ти летнего правления *********** "мира" и вставания с колен
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06.11.2022 06:53
+6
Вот такая она, вЯликАя недострана Расеюшка. Параша парашей насёленая парашным сбродом.
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06.11.2022 06:46
+3
Після розпаду совка США серйозно боялися щоби російські фізики і інженери-атомщики з голодухи не виїхали на роботу в Корею і Іран. Навіть організували і реалізували спеціальну візову програму для переселення спеціалістів відповідного рівня в Штати. З одним таким діячем довелося якось перетнутися у лазерній лабораторії біля Вашингтонської кільцевої дороги пару десятків років тому.
Часи повторюються - тільки тепер уже *****, як останній алкаш, і в його особі держава ерефія готова продати залишки совкового ядерного спадку за пару сотень мопедів.
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06.11.2022 06:53
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Вот такая она, вЯликАя недострана Расеюшка. Параша парашей насёленая парашным сбродом.
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06.11.2022 06:46 Ответить
Это результат 20-ти летнего правления *********** "мира" и вставания с колен
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06.11.2022 06:53 Ответить
Після розпаду совка США серйозно боялися щоби російські фізики і інженери-атомщики з голодухи не виїхали на роботу в Корею і Іран. Навіть організували і реалізували спеціальну візову програму для переселення спеціалістів відповідного рівня в Штати. З одним таким діячем довелося якось перетнутися у лазерній лабораторії біля Вашингтонської кільцевої дороги пару десятків років тому.
Часи повторюються - тільки тепер уже *****, як останній алкаш, і в його особі держава ерефія готова продати залишки совкового ядерного спадку за пару сотень мопедів.
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06.11.2022 06:53 Ответить
По москальськи це називається "РОССИЯ ПОШЛА ПО *****"....
Нормальна ядерна країна навпаки зацікавлена, щоб не поширювалася ядерка у Світі....Щоб у володінні нею, країна була унікальною...а ще це створює менше ядерних загроз для неї самої...Сьогодні Іран -союзник, а завтра по-іншому...тим більше це ісламська країна...

Москва - 8млн.піпл.... МГУ, МГІМО сотні інших, престижних вузів...тисячі мабуть не зовсім дурних академіків, професорів....А владу захопила кучка зовсім їпанутих неадекватів і алкашів, яким мерещаться Ібліси..... ПУТІН, МЄДВЄДЄВ, УРКАҐАН ПРИГОЖИН, КАДИРОВ, патріарх КІРІЛ по клічкє Міхайлов....
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06.11.2022 07:11 Ответить
З росією і путіним сталася стара як світ історія - копали яму іншому, а потрапили до неї самі. За 22 роки путін збудував країну своєї мрії, країну-банду, яка керується не Законом та Мораллю, а "понятіямі". Одного не врахував, що колись й він стане старий і слабкий. А в банді, як у банді - сьогодні ти сильніший і я під тобою, а завтра сильніший я і ти піді мною. Що ми й бачимо сьогодні - росією вже буквально витирають ноги всі її "партнери" - Іран, Туреччина, Китай, Північна Корея, навіть Казахстан і Таджикистан. Просто айятоли не соромляться це показувати відкрито.
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06.11.2022 07:22 Ответить
А нещодавно заявили що за кілька місяців до війни передали невелику кількість дронів. Брехуни мусульманські! Щоб вас чорти в пеклі салом годували!
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06.11.2022 07:55 Ответить
І весь світ,в тому числі і розвинені країни Азії,як от ОАЕ ,спокійно спостерігають,як створюється ЗМУ...
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06.11.2022 08:14 Ответить
Особливо цікаво стане коли Рашка дасть аятоллам ядерні технології...Що тоді заспівають всі ці Ганци.Бібі.Лапіди,Рабіновічі? Адже ядерний удар по "Ізраїлю" гарантовано. Може тому зараз і звільняють Південь від Українців щоб можна було переселяти богоізбранних з "Ізраїлю"?
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06.11.2022 09:50 Ответить
Ізраіль буде тупити то в ірана скоро буде грязна бомба
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06.11.2022 11:43 Ответить
 
 