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Іран уже почав використовувати залежність Росії від поставок дронів-камікадзе, - ISW

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Іран почав використовувати залежність Росії від поставок дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія закуповує системи озброєнь іранського виробництва для вирішення проблеми виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що Іран, імовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем озброєнь іранського виробництва для того, щоб звернутися до Росії з проханням про допомогу в реалізації своєї ядерної програми.

"Прохання про допомогу в ядерній сфері і визнання поставок безпілотників - обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, у яких вони будуть рівноправними партнерами", - зазначено у звіті ISW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран бреше, що дав РФ небагато дронів. Ми щодня збиваємо по 10, - Зеленський

Автор: 

Іран (2045) росія (65346) дрони (4757) ISW (653)


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Топ коментарі
+9
Это результат 20-ти летнего правления *********** "мира" и вставания с колен
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06.11.2022 06:53
+6
Вот такая она, вЯликАя недострана Расеюшка. Параша парашей насёленая парашным сбродом.
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06.11.2022 06:46
+3
Після розпаду совка США серйозно боялися щоби російські фізики і інженери-атомщики з голодухи не виїхали на роботу в Корею і Іран. Навіть організували і реалізували спеціальну візову програму для переселення спеціалістів відповідного рівня в Штати. З одним таким діячем довелося якось перетнутися у лазерній лабораторії біля Вашингтонської кільцевої дороги пару десятків років тому.
Часи повторюються - тільки тепер уже *****, як останній алкаш, і в його особі держава ерефія готова продати залишки совкового ядерного спадку за пару сотень мопедів.
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06.11.2022 06:53
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Вот такая она, вЯликАя недострана Расеюшка. Параша парашей насёленая парашным сбродом.
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06.11.2022 06:46 Відповісти
Это результат 20-ти летнего правления *********** "мира" и вставания с колен
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06.11.2022 06:53 Відповісти
Після розпаду совка США серйозно боялися щоби російські фізики і інженери-атомщики з голодухи не виїхали на роботу в Корею і Іран. Навіть організували і реалізували спеціальну візову програму для переселення спеціалістів відповідного рівня в Штати. З одним таким діячем довелося якось перетнутися у лазерній лабораторії біля Вашингтонської кільцевої дороги пару десятків років тому.
Часи повторюються - тільки тепер уже *****, як останній алкаш, і в його особі держава ерефія готова продати залишки совкового ядерного спадку за пару сотень мопедів.
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06.11.2022 06:53 Відповісти
По москальськи це називається "РОССИЯ ПОШЛА ПО *****"....
Нормальна ядерна країна навпаки зацікавлена, щоб не поширювалася ядерка у Світі....Щоб у володінні нею, країна була унікальною...а ще це створює менше ядерних загроз для неї самої...Сьогодні Іран -союзник, а завтра по-іншому...тим більше це ісламська країна...

Москва - 8млн.піпл.... МГУ, МГІМО сотні інших, престижних вузів...тисячі мабуть не зовсім дурних академіків, професорів....А владу захопила кучка зовсім їпанутих неадекватів і алкашів, яким мерещаться Ібліси..... ПУТІН, МЄДВЄДЄВ, УРКАҐАН ПРИГОЖИН, КАДИРОВ, патріарх КІРІЛ по клічкє Міхайлов....
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06.11.2022 07:11 Відповісти
З росією і путіним сталася стара як світ історія - копали яму іншому, а потрапили до неї самі. За 22 роки путін збудував країну своєї мрії, країну-банду, яка керується не Законом та Мораллю, а "понятіямі". Одного не врахував, що колись й він стане старий і слабкий. А в банді, як у банді - сьогодні ти сильніший і я під тобою, а завтра сильніший я і ти піді мною. Що ми й бачимо сьогодні - росією вже буквально витирають ноги всі її "партнери" - Іран, Туреччина, Китай, Північна Корея, навіть Казахстан і Таджикистан. Просто айятоли не соромляться це показувати відкрито.
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06.11.2022 07:22 Відповісти
А нещодавно заявили що за кілька місяців до війни передали невелику кількість дронів. Брехуни мусульманські! Щоб вас чорти в пеклі салом годували!
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06.11.2022 07:55 Відповісти
І весь світ,в тому числі і розвинені країни Азії,як от ОАЕ ,спокійно спостерігають,як створюється ЗМУ...
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06.11.2022 08:14 Відповісти
Особливо цікаво стане коли Рашка дасть аятоллам ядерні технології...Що тоді заспівають всі ці Ганци.Бібі.Лапіди,Рабіновічі? Адже ядерний удар по "Ізраїлю" гарантовано. Може тому зараз і звільняють Південь від Українців щоб можна було переселяти богоізбранних з "Ізраїлю"?
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06.11.2022 09:50 Відповісти
Ізраіль буде тупити то в ірана скоро буде грязна бомба
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06.11.2022 11:43 Відповісти
 
 