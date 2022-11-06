Іран уже почав використовувати залежність Росії від поставок дронів-камікадзе, - ISW
Іран почав використовувати залежність Росії від поставок дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
"Росія закуповує системи озброєнь іранського виробництва для вирішення проблеми виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Аналітики зауважують, що Іран, імовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем озброєнь іранського виробництва для того, щоб звернутися до Росії з проханням про допомогу в реалізації своєї ядерної програми.
"Прохання про допомогу в ядерній сфері і визнання поставок безпілотників - обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, у яких вони будуть рівноправними партнерами", - зазначено у звіті ISW.
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Часи повторюються - тільки тепер уже *****, як останній алкаш, і в його особі держава ерефія готова продати залишки совкового ядерного спадку за пару сотень мопедів.
Нормальна ядерна країна навпаки зацікавлена, щоб не поширювалася ядерка у Світі....Щоб у володінні нею, країна була унікальною...а ще це створює менше ядерних загроз для неї самої...Сьогодні Іран -союзник, а завтра по-іншому...тим більше це ісламська країна...
Москва - 8млн.піпл.... МГУ, МГІМО сотні інших, престижних вузів...тисячі мабуть не зовсім дурних академіків, професорів....А владу захопила кучка зовсім їпанутих неадекватів і алкашів, яким мерещаться Ібліси..... ПУТІН, МЄДВЄДЄВ, УРКАҐАН ПРИГОЖИН, КАДИРОВ, патріарх КІРІЛ по клічкє Міхайлов....