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6 ноября свет будут отключать в Киеве и семи областях, - "Укрэнерго"

світло

Сегодня, 6 ноября, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Введены в действие графики почасовых отключений (ГПО). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Просим о понимании и поддержке", – призывают в компании.

Смотрите также: Момент отключения электроэнергии в Киеве. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25575) Киевская область (4150) Харьковщина (5577) Черниговщина (1485) Тарифы на электроэнергию (2169) Укрэнерго (658) Житомирская область (1396) Полтавская область (1164) Черниговская область (1139)


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Топ комментарии
+8
А в Конче-Заспі теж відключать? Ублюдки ЗЕлені як там підключення до Рівненської АЄС?
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06.11.2022 09:23
+7
Як тільки підвищать ціну,-одразу з'явиться. Геть шмаркатих!
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06.11.2022 09:24
+6
треба починати відключення з оселі
Херруса..
Та зовсім йому не включати електрику
бо у нього мабудь кабель від самого лукашенкі проведен
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06.11.2022 08:37
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треба починати відключення з оселі
Херруса..
Та зовсім йому не включати електрику
бо у нього мабудь кабель від самого лукашенкі проведен
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06.11.2022 08:37 Ответить
вы#лядок питерский ***** разрушил энергетику нашей страны тешится что украинцы живут без света и тепла следует понимать что банда кремля на этом не остановится...
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06.11.2022 08:52 Ответить
Особисто я вбачаю в цьому також і плюс. Оскільки в серпні бачив купу гучних і багатолюдних вечірок у Києві, навіть одну майже під ВР (паркова дорога) і всім якось похєр, що в країні війна і гинуть люди.
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06.11.2022 09:07 Ответить
А зараз ні вечірок, ні лаунджів з караоке, ні відчуття що війна десь в іншій країні - страждають усі: і ті що на фронті, і ні що в тилу.
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06.11.2022 09:09 Ответить
Так...це правда,нажаль...
І скавучать в коментарях,чому нічого не робиться...але поміркованих людей більше,можливо це нам допоможе перемогти ворога.
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06.11.2022 09:37 Ответить
Щоб ти здох , ублюдок кремлівський 😡
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06.11.2022 08:55 Ответить
Найкраще і найпрогресивніше місто у такій дупі
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06.11.2022 08:56 Ответить
Іди панські параши мий, дупа ходяча
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06.11.2022 08:59 Ответить
все знают, что что то повредили, но никто не видел . что именно разбомбили? они не в состоянии грамотно что либо разбомбить. Военной тайны в этом нет. Лжецы. в укрэнерго фсбэшные шлюхи. как и в зеленоОпе
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06.11.2022 08:59 Ответить
Якщо ти не бачив, то це не значить, що такого немає. По факту, ті хто викладає фото у мережу зі знищенними інфраструктурними обєктами - є коригувальниками вогню. І за це передбачено покарання.
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06.11.2022 09:02 Ответить
что ты бред пишешь? или ты из той же шоблы? Телебашню в Киеве видишь? Вот она стоит десятелетиями, как и все обьекты. коригувальнык
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06.11.2022 09:11 Ответить
"знищити" інфраструктурний об'єкт можливо тільки ядерним ударом. ні калібр, ні тим більше шахід "знищити" такий об'єкт не взмозі.
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06.11.2022 09:20 Ответить
Вони курви по трансформаторних підстанціях луплять. А без них система не працює. Генерації енергії достатньо, а от з розподілом її виникають проблеми.
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06.11.2022 09:31 Ответить
а ты знаешь, что трансформаторных подстанций сотни тысяч? их сколько влупили, энергетик?
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06.11.2022 09:34 Ответить
Знаю. А якби ти хоч трохи розбирався в цьому то такої хнерні не писав би. Трансформаторні підстансії та станції бувають різні. Довбонули по станції де приміром 30 чи 50 кіловольт і до сраки всі остальні. Чи ти думаєш шо по ЛЕПах 220 вольт напруга?
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06.11.2022 09:39 Ответить
та йому не треба розбиратись, він по методичці шпарить. в спам троляку.
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06.11.2022 09:43 Ответить
Точно
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06.11.2022 09:49 Ответить
так куда лупанули? 30 или 50 кВ?)) одну или две повредили, знатоки опэшные?
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06.11.2022 09:52 Ответить
Шо з дурнем розмоляти?
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06.11.2022 09:55 Ответить
Який ти дибіл. Є напруги 10 , 35 , 110 , 330 , 750 кВ. Ти навіть не знаєш про шо пишеш. А твої 30 та 50 в Україні не буваює. Перед висером думвй чим сереш.
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06.11.2022 23:57 Ответить
Довго шось ти шукав в інтернеті? Баран, я просто приклад привів по пам'яті
Я тебе навіть доповню
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07.11.2022 08:58 Ответить
А в Конче-Заспі теж відключать? Ублюдки ЗЕлені як там підключення до Рівненської АЄС?
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06.11.2022 09:23 Ответить
А ще є Хмельницька АЕС....
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06.11.2022 11:55 Ответить
Як тільки підвищать ціну,-одразу з'явиться. Геть шмаркатих!
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06.11.2022 09:24 Ответить
В мене теж таке враження, що все це така медійна підготовка населення до підвищення ціни.
Тому що я ніяк не можу пояснити собі - якого хєра відключають Київ та всю область, коли в цьому регіоні зпґа два тиждні було тільки одне влучання у об'єкт енергетики (31 жовтня десь у Вишгородському районі).
У нас сьогодні (К-С район) відключили о 7:30 ранку, досі фази немає. Що характерно - минулих вихідних не вимикали ЖОДНОГО РАЗУ. Що сталось за тиждень?
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06.11.2022 12:00 Ответить
ніхто не думав,чому за 8 міс не було жодного удару у відповідь по аналогічних об"єктах Раші та Білорусії?? а нас безкарно розстрілюють,як у тиру....може тому,що і 23.02. нас картавими голосами закликали на шашлички без війни і за 1 день здали Південь,АЕС,Бучу, тощо...?
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06.11.2022 09:55 Ответить
потім скажуть, як тяжко..евакуація..піднімуть тариф рази у 3 - і дивом електрика зявиться..немає віри тим конченим зеленим керманичам
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06.11.2022 10:43 Ответить
Коли збираються завершити ліквідацію наявних сьогодні пошкоджень? Чомусь цю важливу інформацію не оприлюднюють.
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06.11.2022 12:58 Ответить
Гарно розводять лохторат!
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06.11.2022 13:54 Ответить
 
 