6 ноября свет будут отключать в Киеве и семи областях, - "Укрэнерго"

Сегодня, 6 ноября, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Введены в действие графики почасовых отключений (ГПО). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Просим о понимании и поддержке", – призывают в компании.

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