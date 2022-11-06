6 ноября свет будут отключать в Киеве и семи областях, - "Укрэнерго"
Сегодня, 6 ноября, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.
Введены в действие графики почасовых отключений (ГПО). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.
Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
"Просим о понимании и поддержке", – призывают в компании.
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Херруса..
Та зовсім йому не включати електрику
бо у нього мабудь кабель від самого лукашенкі проведен
І скавучать в коментарях,чому нічого не робиться...але поміркованих людей більше,можливо це нам допоможе перемогти ворога.
Я тебе навіть доповню
Тому що я ніяк не можу пояснити собі - якого хєра відключають Київ та всю область, коли в цьому регіоні зпґа два тиждні було тільки одне влучання у об'єкт енергетики (31 жовтня десь у Вишгородському районі).
У нас сьогодні (К-С район) відключили о 7:30 ранку, досі фази немає. Що характерно - минулих вихідних не вимикали ЖОДНОГО РАЗУ. Що сталось за тиждень?