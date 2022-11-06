6 листопада світло відключатимуть у Києві та семи областях, - "Укренерго"

Сьогодні, 6 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"Просимо про розуміння та підтримку", - закликають у компанії.

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