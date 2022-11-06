УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11423 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 266 30

6 листопада світло відключатимуть у Києві та семи областях, - "Укренерго"

світло

Сьогодні, 6 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"Просимо про розуміння та підтримку", - закликають у компанії.

Читайте також: Кличко не виключає повного блекауту в Києві: просить робити запаси та продумати про можливість тимчасового переїзду за місто

Автор: 

Київ (19528) Київська область (4042) Харківщина (6054) Чернігівщина (1584) електроенергія (6210) Укренерго (2697) Житомирська область (1267) Полтавська область (1120) Чернігівська область (914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
А в Конче-Заспі теж відключать? Ублюдки ЗЕлені як там підключення до Рівненської АЄС?
показати весь коментар
06.11.2022 09:23
+7
Як тільки підвищать ціну,-одразу з'явиться. Геть шмаркатих!
показати весь коментар
06.11.2022 09:24
+6
треба починати відключення з оселі
Херруса..
Та зовсім йому не включати електрику
бо у нього мабудь кабель від самого лукашенкі проведен
показати весь коментар
06.11.2022 08:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба починати відключення з оселі
Херруса..
Та зовсім йому не включати електрику
бо у нього мабудь кабель від самого лукашенкі проведен
показати весь коментар
06.11.2022 08:37 Відповісти
вы#лядок питерский ***** разрушил энергетику нашей страны тешится что украинцы живут без света и тепла следует понимать что банда кремля на этом не остановится...
показати весь коментар
06.11.2022 08:52 Відповісти
Особисто я вбачаю в цьому також і плюс. Оскільки в серпні бачив купу гучних і багатолюдних вечірок у Києві, навіть одну майже під ВР (паркова дорога) і всім якось похєр, що в країні війна і гинуть люди.
показати весь коментар
06.11.2022 09:07 Відповісти
А зараз ні вечірок, ні лаунджів з караоке, ні відчуття що війна десь в іншій країні - страждають усі: і ті що на фронті, і ні що в тилу.
показати весь коментар
06.11.2022 09:09 Відповісти
Так...це правда,нажаль...
І скавучать в коментарях,чому нічого не робиться...але поміркованих людей більше,можливо це нам допоможе перемогти ворога.
показати весь коментар
06.11.2022 09:37 Відповісти
Щоб ти здох , ублюдок кремлівський 😡
показати весь коментар
06.11.2022 08:55 Відповісти
Найкраще і найпрогресивніше місто у такій дупі
показати весь коментар
06.11.2022 08:56 Відповісти
Іди панські параши мий, дупа ходяча
показати весь коментар
06.11.2022 08:59 Відповісти
все знают, что что то повредили, но никто не видел . что именно разбомбили? они не в состоянии грамотно что либо разбомбить. Военной тайны в этом нет. Лжецы. в укрэнерго фсбэшные шлюхи. как и в зеленоОпе
показати весь коментар
06.11.2022 08:59 Відповісти
Якщо ти не бачив, то це не значить, що такого немає. По факту, ті хто викладає фото у мережу зі знищенними інфраструктурними обєктами - є коригувальниками вогню. І за це передбачено покарання.
показати весь коментар
06.11.2022 09:02 Відповісти
что ты бред пишешь? или ты из той же шоблы? Телебашню в Киеве видишь? Вот она стоит десятелетиями, как и все обьекты. коригувальнык
показати весь коментар
06.11.2022 09:11 Відповісти
"знищити" інфраструктурний об'єкт можливо тільки ядерним ударом. ні калібр, ні тим більше шахід "знищити" такий об'єкт не взмозі.
показати весь коментар
06.11.2022 09:20 Відповісти
Вони курви по трансформаторних підстанціях луплять. А без них система не працює. Генерації енергії достатньо, а от з розподілом її виникають проблеми.
показати весь коментар
06.11.2022 09:31 Відповісти
а ты знаешь, что трансформаторных подстанций сотни тысяч? их сколько влупили, энергетик?
показати весь коментар
06.11.2022 09:34 Відповісти
Знаю. А якби ти хоч трохи розбирався в цьому то такої хнерні не писав би. Трансформаторні підстансії та станції бувають різні. Довбонули по станції де приміром 30 чи 50 кіловольт і до сраки всі остальні. Чи ти думаєш шо по ЛЕПах 220 вольт напруга?
показати весь коментар
06.11.2022 09:39 Відповісти
та йому не треба розбиратись, він по методичці шпарить. в спам троляку.
показати весь коментар
06.11.2022 09:43 Відповісти
Точно
показати весь коментар
06.11.2022 09:49 Відповісти
так куда лупанули? 30 или 50 кВ?)) одну или две повредили, знатоки опэшные?
показати весь коментар
06.11.2022 09:52 Відповісти
Шо з дурнем розмоляти?
показати весь коментар
06.11.2022 09:55 Відповісти
Який ти дибіл. Є напруги 10 , 35 , 110 , 330 , 750 кВ. Ти навіть не знаєш про шо пишеш. А твої 30 та 50 в Україні не буваює. Перед висером думвй чим сереш.
показати весь коментар
06.11.2022 23:57 Відповісти
Довго шось ти шукав в інтернеті? Баран, я просто приклад привів по пам'яті
Я тебе навіть доповню
показати весь коментар
07.11.2022 08:58 Відповісти
А в Конче-Заспі теж відключать? Ублюдки ЗЕлені як там підключення до Рівненської АЄС?
показати весь коментар
06.11.2022 09:23 Відповісти
А ще є Хмельницька АЕС....
показати весь коментар
06.11.2022 11:55 Відповісти
Як тільки підвищать ціну,-одразу з'явиться. Геть шмаркатих!
показати весь коментар
06.11.2022 09:24 Відповісти
В мене теж таке враження, що все це така медійна підготовка населення до підвищення ціни.
Тому що я ніяк не можу пояснити собі - якого хєра відключають Київ та всю область, коли в цьому регіоні зпґа два тиждні було тільки одне влучання у об'єкт енергетики (31 жовтня десь у Вишгородському районі).
У нас сьогодні (К-С район) відключили о 7:30 ранку, досі фази немає. Що характерно - минулих вихідних не вимикали ЖОДНОГО РАЗУ. Що сталось за тиждень?
показати весь коментар
06.11.2022 12:00 Відповісти
ніхто не думав,чому за 8 міс не було жодного удару у відповідь по аналогічних об"єктах Раші та Білорусії?? а нас безкарно розстрілюють,як у тиру....може тому,що і 23.02. нас картавими голосами закликали на шашлички без війни і за 1 день здали Південь,АЕС,Бучу, тощо...?
показати весь коментар
06.11.2022 09:55 Відповісти
потім скажуть, як тяжко..евакуація..піднімуть тариф рази у 3 - і дивом електрика зявиться..немає віри тим конченим зеленим керманичам
показати весь коментар
06.11.2022 10:43 Відповісти
Коли збираються завершити ліквідацію наявних сьогодні пошкоджень? Чомусь цю важливу інформацію не оприлюднюють.
показати весь коментар
06.11.2022 12:58 Відповісти
Гарно розводять лохторат!
показати весь коментар
06.11.2022 13:54 Відповісти
 
 