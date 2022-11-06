Киев планирует тотальную эвакуацию в случае полной остановки электросетей, - NYT
В Киеве планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети. Вывезти из города собираются 3 млн человек.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова главы Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что столичные власти предупредили о том, что они получат уведомление не менее чем за 12 часов о том, что сеть находится на грани остановки. Если дело действительно дойдет до этого, то в городе будет объявлена эвакуация.
"Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения. Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", - цитирует NYT Ткачука.
При этом он подчеркнул, что сейчас ситуация контролируемая и нет никаких причин для того, чтобы большое количество мирных жителей покидало Киев.
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