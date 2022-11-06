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Новости Война
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Киев планирует тотальную эвакуацию в случае полной остановки электросетей, - NYT

світло

В Киеве планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети. Вывезти из города собираются 3 млн человек.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова главы Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что столичные власти предупредили о том, что они получат уведомление не менее чем за 12 часов о том, что сеть находится на грани остановки. Если дело действительно дойдет до этого, то в городе будет объявлена ​​эвакуация.

"Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения. Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", - цитирует NYT Ткачука.

При этом он подчеркнул, что сейчас ситуация контролируемая и нет никаких причин для того, чтобы большое количество мирных жителей покидало Киев.

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Автор: 

Киев (25575) энергетика (2565) Тарифы на электроэнергию (2169)


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Топ комментарии
+50
Вивести три мільйона осіб - це не евакуація, а визволення Київа від українців . Як орки це роблять у Херсоні .

Ми повинні заходу росповідати про те, як ми будемо відстоювати Київ та іпашити у відповідь раісю, а не про те, як ми будемо тікати та залишати їм попожні міста.

До речі, а куди саме він зібрався евакуйовувати таку кількість людей?
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06.11.2022 09:12
+37
За останні півроку, насєлєніє Києва, як і багатьох міст, вже забуло, що в країні війна. Діскотєки, гучні двіжняки, ресторани і веселощі, а в цей час гинуть наші хлопці на фронті, гинуть цивільні, наче бойові дії десь в іншій країні. Тому я нормально ставлюся до тотального відключення світла, яке роздупляє населення дуже швидко і показує, що за перемогу мають всі заплатити, а не тільки ті що в окопах.
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06.11.2022 09:21
+36
Як війна наближалась, то шашлички і усе нормально, простоперестатьстрелять. А як гепнуло по структурам так дас іст панік. Нащо вже це розпіарювати? Ідіть шашличків поїжте, це ж важливіше наразі за Нептуни, Громи, Армії. А, не ідіть, а їдьте по новим дорогам.
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06.11.2022 09:07
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Ідіотизм пропонувати такі рішення. Не вистачає розуму закрити підстанції залізобетоном, як вони впораються з переміщенням 3х мільонів народу, куди?
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06.11.2022 15:36 Ответить
Гейза Йовбак Вы не поверите , н и ч е г о , только коммуналка.
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06.11.2022 16:19 Ответить
На фоні росту кількості людей, які почали усвідомлювати, що шашлики на день Побєди Боневтік збирався їсти не з українцями, дуже спокусливо зачистити столицю від населення і заодно глухо закрити в'їзд в місто для народу, у якого назбиралось багато запитань до своїх слуг. Війна затягується, кількість косяків росте, а відповідно і претензій.
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06.11.2022 19:05 Ответить
А ЩО БУДЕ ПОТІМ !!! НЕ СТАНЕ КИЇВА !!!??? Я НЕ ПІЙДУ !!! А ДРОВ ХВАТЬ ТОЧНО !!! АБО МОЖНО КОРУПЦІОНЕРІВ БУДИНКИ ЗАХВАТИТИ !)
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07.11.2022 00:22 Ответить
Як би так замутити, щоб нічого не робити, а тобі бул з цього вигода. Ось приблизго так мабуть міркують чиновники столиці, щоб виперти за межі міста 3 млн населення, яким вони не бажають допомогти, на відміну від мерів інших міст.
"Громадські павербанки, буржуйки в укриттях, пункти обігріву у бібліотеках: рішення для зими - Біляївка.City" https://bilyayivka.city/articles/247823/gromadski-paverbanki-burzhujki-v-ukrittyah-polova-kuhnya-rishennya-dlya-mist-yak-perezhiti-vazhku-zimu
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07.11.2022 06:50 Ответить
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