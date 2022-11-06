Київ планує тотальну евакуацію у разі повної зупинки електромереж, - NYT

У Києві планують тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі. Вивезти з міста збираються 3 млн осіб.

Про це пише The New York Times із посиланням на слова голови Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що столичну владу попередили про те, що вони отримають повідомлення не менше ніж за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі зупинки. Якщо справа дійсно дійде до цього, то в місті оголосять евакуацію.

"Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації. Тому зараз уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання", - цитує NYT Ткачука.

При цьому він наголосив, що станом на зараз ситуація контрольована і немає жодних причин для того, щоб велика кількість мирних мешканців покидала Київ.

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