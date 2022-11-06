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Київ планує тотальну евакуацію у разі повної зупинки електромереж, - NYT

світло

У Києві планують тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі. Вивезти з міста збираються 3 млн осіб.

Про це пише The New York Times із посиланням на слова голови Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що столичну владу попередили про те, що вони отримають повідомлення не менше ніж за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі зупинки. Якщо справа дійсно дійде до цього, то в місті оголосять евакуацію.

"Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації. Тому зараз уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання", - цитує NYT Ткачука.

При цьому він наголосив, що станом на зараз ситуація контрольована і немає жодних причин для того, щоб велика кількість мирних мешканців покидала Київ.

Також читайте: Кличко не виключає повного блекауту в Києві: просить робити запаси та продумати про можливість тимчасового переїзду за місто

Автор: 

Київ (19528) енергетика (2601) електроенергія (6210)


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Топ коментарі
+50
Вивести три мільйона осіб - це не евакуація, а визволення Київа від українців . Як орки це роблять у Херсоні .

Ми повинні заходу росповідати про те, як ми будемо відстоювати Київ та іпашити у відповідь раісю, а не про те, як ми будемо тікати та залишати їм попожні міста.

До речі, а куди саме він зібрався евакуйовувати таку кількість людей?
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06.11.2022 09:12
+37
За останні півроку, насєлєніє Києва, як і багатьох міст, вже забуло, що в країні війна. Діскотєки, гучні двіжняки, ресторани і веселощі, а в цей час гинуть наші хлопці на фронті, гинуть цивільні, наче бойові дії десь в іншій країні. Тому я нормально ставлюся до тотального відключення світла, яке роздупляє населення дуже швидко і показує, що за перемогу мають всі заплатити, а не тільки ті що в окопах.
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06.11.2022 09:21
+36
Як війна наближалась, то шашлички і усе нормально, простоперестатьстрелять. А як гепнуло по структурам так дас іст панік. Нащо вже це розпіарювати? Ідіть шашличків поїжте, це ж важливіше наразі за Нептуни, Громи, Армії. А, не ідіть, а їдьте по новим дорогам.
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06.11.2022 09:07
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Ідіотизм пропонувати такі рішення. Не вистачає розуму закрити підстанції залізобетоном, як вони впораються з переміщенням 3х мільонів народу, куди?
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06.11.2022 15:36 Відповісти
Гейза Йовбак Вы не поверите , н и ч е г о , только коммуналка.
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06.11.2022 16:19 Відповісти
На фоні росту кількості людей, які почали усвідомлювати, що шашлики на день Побєди Боневтік збирався їсти не з українцями, дуже спокусливо зачистити столицю від населення і заодно глухо закрити в'їзд в місто для народу, у якого назбиралось багато запитань до своїх слуг. Війна затягується, кількість косяків росте, а відповідно і претензій.
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06.11.2022 19:05 Відповісти
А ЩО БУДЕ ПОТІМ !!! НЕ СТАНЕ КИЇВА !!!??? Я НЕ ПІЙДУ !!! А ДРОВ ХВАТЬ ТОЧНО !!! АБО МОЖНО КОРУПЦІОНЕРІВ БУДИНКИ ЗАХВАТИТИ !)
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07.11.2022 00:22 Відповісти
Як би так замутити, щоб нічого не робити, а тобі бул з цього вигода. Ось приблизго так мабуть міркують чиновники столиці, щоб виперти за межі міста 3 млн населення, яким вони не бажають допомогти, на відміну від мерів інших міст.
"Громадські павербанки, буржуйки в укриттях, пункти обігріву у бібліотеках: рішення для зими - Біляївка.City" https://bilyayivka.city/articles/247823/gromadski-paverbanki-burzhujki-v-ukrittyah-polova-kuhnya-rishennya-dlya-mist-yak-perezhiti-vazhku-zimu
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07.11.2022 06:50 Відповісти
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