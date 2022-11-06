Общие боевые потери РФ с начала войны – около 75 930 человек (+490 в сутки), 2 765 танков, 1 781 артсистема, 5 611 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 ноября потери личного состава противника составляют около 75 930 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 75 930 (+490) человек ликвидировано,

танков - 2765 (+7) ед.,

боевых бронированных машин - 5611 (+10) ед.,

артиллерийских систем - 1781 (+5) ед.,

РСЗО - 391 (+0) ед.,

средства ПВО - 202 (+0) ед.,

самолетов - 277 (+0) ед.,

вертолетов - 260 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+7) ед.,

специальная техника – 155 (+0).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.