Общие боевые потери РФ с начала войны – около 75 930 человек (+490 в сутки), 2 765 танков, 1 781 артсистема, 5 611 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 ноября потери личного состава противника составляют около 75 930 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.11 ориентировочно составляют:
личного состава - около 75 930 (+490) человек ликвидировано,
танков - 2765 (+7) ед.,
боевых бронированных машин - 5611 (+10) ед.,
артиллерийских систем - 1781 (+5) ед.,
РСЗО - 391 (+0) ед.,
средства ПВО - 202 (+0) ед.,
самолетов - 277 (+0) ед.,
вертолетов - 260 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3),
крылатые ракеты – 399 (+0),
корабли/катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+7) ед.,
специальная техника – 155 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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- (утром) в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 77291 человек.
- ...данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября - это 23517 погибших.
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.
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Загалом - 106 116. Перевалило за сто тисяч. І це без врахування мобіків з окупованих ОРДіЛО, таЗапорізької+Херсонської областей. Їх не рахують взагалі.
Вірю в ЗСУ!
Слава Україні!
Смерть москалям.
What does it mean if Piefke Staff claims 40 AA-systems destroyed a couple of weeks ago?
Like
* 40 AA-Systems detected
* 40 AA-Systems attempted to attack
* 40 whatever grenades fired at AA-Systems
- without success;
if they don't show up here on the daily charts ?
В статистицi нуль.