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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 75 930 человек (+490 в сутки), 2 765 танков, 1 781 артсистема, 5 611 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 ноября потери личного состава противника составляют около 75 930 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 75 930 (+490) человек ликвидировано,

танков - 2765 (+7) ед.,

боевых бронированных машин - 5611 (+10) ед.,

артиллерийских систем - 1781 (+5) ед.,

РСЗО - 391 (+0) ед.,

средства ПВО - 202 (+0) ед.,

самолетов - 277 (+0) ед.,

вертолетов - 260 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+7) ед.,

специальная техника – 155 (+0).

Читайте также: Украинские защитники ударили по штабу россиян в Басане на Запорожье: уничтожено около 50 оккупантов и до 10 единиц военной техники, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 75 930 человек (+490 в сутки), 2 765 танков, 1 781 артсистема, 5 611 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19358) Генштаб ВС (6327) уничтожение (7010) техника (1737) потери (4398)


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Топ комментарии
+22
https://t.me/generalsvr/1191 Генерал СВР : Суббота 5.11.2022г -
- (утром) в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 77291 человек.
- ...данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября - это 23517 погибших.
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.
*******
Загалом - 106 116. Перевалило за сто тисяч. І це без врахування мобіків з окупованих ОРДіЛО, таЗапорізької+Херсонської областей. Їх не рахують взагалі.
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06.11.2022 10:34
+19
Нам змушені вимикати світло на години. ЗСУ 490 окупантам вимкнули світло назавжди. Як то кажуть, відчуйте різницю. -1 батальйон.
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06.11.2022 10:35
+16
ВІРЮ В ЗСУ.... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!
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06.11.2022 10:32
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Правила форума Совет форумчан
Супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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06.11.2022 10:32 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ.... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!
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06.11.2022 10:32 Ответить
https://t.me/generalsvr/1191 Генерал СВР : Суббота 5.11.2022г -
- (утром) в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 77291 человек.
- ...данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября - это 23517 погибших.
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.
*******
Загалом - 106 116. Перевалило за сто тисяч. І це без врахування мобіків з окупованих ОРДіЛО, таЗапорізької+Херсонської областей. Їх не рахують взагалі.
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06.11.2022 10:34 Ответить
супер !!! добрий кацап це той якого не видно у тепловізор !!!
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06.11.2022 10:36 Ответить
хенерал свр ....А я вірю в прибульців..шапочку з фольги змайстрував.
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06.11.2022 10:54 Ответить
ти не вір, а йди збирай своїх жмуриків ріпоїд ...

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06.11.2022 10:59 Ответить
От, і що вони нарахували? П'ятьсот тіки воронежських, а взагалі по фронту 490? Брешуть.
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06.11.2022 15:58 Ответить
цей .генерал свр..ще до війни на каналі з соловьом розповідав ,як він і ще три високопосадовця "тему секретну" обговорювали в кабінеті...а потім це розповідає в ютюбі,з усіма подробицями зустрічі і прізвищами...Як ви гадаєте,розвідка настільки кремлівська така тупорила,що на вичислила із трьох осіб ,одного?
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06.11.2022 11:08 Ответить
Нам змушені вимикати світло на години. ЗСУ 490 окупантам вимкнули світло назавжди. Як то кажуть, відчуйте різницю. -1 батальйон.
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06.11.2022 10:35 Ответить
Кожен день мінімум 1 БТГр русні стає хорошою.
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06.11.2022 10:44 Ответить
больше хороших кабздохлых кацапов, копченых бурятов
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06.11.2022 10:48 Ответить
Все одно, наша русофобія - НЕДОСТАТНЯ!!!
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06.11.2022 10:49 Ответить
Багато русофобії не буває.
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06.11.2022 10:54 Ответить
русофобія Стерненка
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06.11.2022 11:03 Ответить
Спільна.
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06.11.2022 11:38 Ответить
76 000+ (3*76 000 ранених)=~300 000 орків вже навряд чи будуть проти нас ствол підіймати.
Вірю в ЗСУ!
Слава Україні!
Смерть москалям.
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06.11.2022 10:55 Ответить
Хороший кацап должен лежать в черноземе, красивый висеть на березе.
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06.11.2022 10:59 Ответить
А якщо і гарний, і вродливий, то йому хоч розірвись!
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06.11.2022 11:35 Ответить
Ну а шо, мы не люди? Поможем.
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06.11.2022 11:43 Ответить
армия ***** терпит колоссальное поражение в Украине и будет вытеснена за пределы государственной границы дело времени...скотомогильники работают в штатном режиме ликвидация орков продолжается...Слава ВСУ!
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06.11.2022 11:01 Ответить
Складається враження ,що втрати москалів подвоїлися,а часом потроїлися,бо густота гарматного м'яса на квадрат зросла,через чмобіків)Браво)Дєлайтє вайну народнай,як заккликають ваші пропагандони)Якщо народ знищити ,то тоді весь народ)
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06.11.2022 11:05 Ответить
What, Zero Anti-Aircraft systems destroyed?

What does it mean if Piefke Staff claims 40 AA-systems destroyed a couple of weeks ago?

Like

* 40 AA-Systems detected
* 40 AA-Systems attempted to attack
* 40 whatever grenades fired at AA-Systems

- without success;
if they don't show up here on the daily charts ?
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06.11.2022 11:34 Ответить
Схоже кацапи зализують рани.
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06.11.2022 11:46 Ответить
вам показалось - это они целуют иконку друга...!
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06.11.2022 16:58 Ответить
Була новина, що

В статистицi нуль.
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06.11.2022 14:07 Ответить
500 двохсотих під Сватово, а за добу 490? Не складається
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06.11.2022 16:00 Ответить
Пiд Сватово знищили 400 iз 500 впродовж трьох дiб днiв 5-7 тому. Це до нас зараз iнформацiя дiйшла. Прочитайте тi новини ретельнiще
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06.11.2022 18:49 Ответить
"Чим більше руZZкіх ми вб'ємо зараз, тим менше руSSкіх доведеться вбивати нашим дітям"
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07.01.2023 12:24 Ответить
 
 