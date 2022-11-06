Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 75 930 осіб (+490 за добу), 2 765 танків, 1 781 артсистема, 5 611 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 75 930 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,

танків - 2765 (+7) од,

бойових броньованих машин - 5611 (+10) од,

артилерійських систем - 1781 (+5) од,

РСЗВ - 391 (+0) од,

засоби ППО - 202 (+0) од,

літаків - 277 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1465 (+3),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4184 (+7) од,

спеціальна техніка - 155 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.