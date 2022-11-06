Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 75 930 осіб (+490 за добу), 2 765 танків, 1 781 артсистема, 5 611 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 75 930 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,
танків - 2765 (+7) од,
бойових броньованих машин - 5611 (+10) од,
артилерійських систем - 1781 (+5) од,
РСЗВ - 391 (+0) од,
засоби ППО - 202 (+0) од,
літаків - 277 (+0) од,
гелікоптерів - 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1465 (+3),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4184 (+7) од,
спеціальна техніка - 155 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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- (утром) в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 77291 человек.
- ...данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября - это 23517 погибших.
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.
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Загалом - 106 116. Перевалило за сто тисяч. І це без врахування мобіків з окупованих ОРДіЛО, таЗапорізької+Херсонської областей. Їх не рахують взагалі.
Вірю в ЗСУ!
Слава Україні!
Смерть москалям.
What does it mean if Piefke Staff claims 40 AA-systems destroyed a couple of weeks ago?
Like
* 40 AA-Systems detected
* 40 AA-Systems attempted to attack
* 40 whatever grenades fired at AA-Systems
- without success;
if they don't show up here on the daily charts ?
В статистицi нуль.