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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 75 930 осіб (+490 за добу), 2 765 танків, 1 781 артсистема, 5 611 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 75 930 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,

танків - 2765 (+7) од,

бойових броньованих машин - 5611 (+10) од,

артилерійських систем - 1781 (+5) од,

РСЗВ - 391 (+0) од,

засоби ППО - 202 (+0) од,

літаків - 277 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1465 (+3),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4184 (+7) од,

спеціальна техніка - 155 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили понад 500 російських зеків, які поїхали вбивати в Україну. ПЕРЕЛІК

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 75 930 осіб (+490 за добу), 2 765 танків, 1 781 артсистема, 5 611 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17509) Генштаб ЗС (6627) знищення (7322) техніка (1829) втрати (4413)


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Топ коментарі
+22
https://t.me/generalsvr/1191 Генерал СВР : Суббота 5.11.2022г -
- (утром) в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 77291 человек.
- ...данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября - это 23517 погибших.
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.
*******
Загалом - 106 116. Перевалило за сто тисяч. І це без врахування мобіків з окупованих ОРДіЛО, таЗапорізької+Херсонської областей. Їх не рахують взагалі.
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06.11.2022 10:34
+19
Нам змушені вимикати світло на години. ЗСУ 490 окупантам вимкнули світло назавжди. Як то кажуть, відчуйте різницю. -1 батальйон.
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06.11.2022 10:35
+16
ВІРЮ В ЗСУ.... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!
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06.11.2022 10:32
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Супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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06.11.2022 10:32 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ.... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!
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06.11.2022 10:32 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1191 Генерал СВР : Суббота 5.11.2022г -
- (утром) в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 77291 человек.
- ...данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября - это 23517 погибших.
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.
*******
Загалом - 106 116. Перевалило за сто тисяч. І це без врахування мобіків з окупованих ОРДіЛО, таЗапорізької+Херсонської областей. Їх не рахують взагалі.
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06.11.2022 10:34 Відповісти
супер !!! добрий кацап це той якого не видно у тепловізор !!!
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06.11.2022 10:36 Відповісти
хенерал свр ....А я вірю в прибульців..шапочку з фольги змайстрував.
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06.11.2022 10:54 Відповісти
ти не вір, а йди збирай своїх жмуриків ріпоїд ...

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06.11.2022 10:59 Відповісти
От, і що вони нарахували? П'ятьсот тіки воронежських, а взагалі по фронту 490? Брешуть.
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06.11.2022 15:58 Відповісти
цей .генерал свр..ще до війни на каналі з соловьом розповідав ,як він і ще три високопосадовця "тему секретну" обговорювали в кабінеті...а потім це розповідає в ютюбі,з усіма подробицями зустрічі і прізвищами...Як ви гадаєте,розвідка настільки кремлівська така тупорила,що на вичислила із трьох осіб ,одного?
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06.11.2022 11:08 Відповісти
Нам змушені вимикати світло на години. ЗСУ 490 окупантам вимкнули світло назавжди. Як то кажуть, відчуйте різницю. -1 батальйон.
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06.11.2022 10:35 Відповісти
Кожен день мінімум 1 БТГр русні стає хорошою.
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06.11.2022 10:44 Відповісти
больше хороших кабздохлых кацапов, копченых бурятов
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06.11.2022 10:48 Відповісти
Все одно, наша русофобія - НЕДОСТАТНЯ!!!
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06.11.2022 10:49 Відповісти
Багато русофобії не буває.
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06.11.2022 10:54 Відповісти
русофобія Стерненка
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06.11.2022 11:03 Відповісти
Спільна.
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06.11.2022 11:38 Відповісти
76 000+ (3*76 000 ранених)=~300 000 орків вже навряд чи будуть проти нас ствол підіймати.
Вірю в ЗСУ!
Слава Україні!
Смерть москалям.
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06.11.2022 10:55 Відповісти
Хороший кацап должен лежать в черноземе, красивый висеть на березе.
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06.11.2022 10:59 Відповісти
А якщо і гарний, і вродливий, то йому хоч розірвись!
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06.11.2022 11:35 Відповісти
Ну а шо, мы не люди? Поможем.
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06.11.2022 11:43 Відповісти
армия ***** терпит колоссальное поражение в Украине и будет вытеснена за пределы государственной границы дело времени...скотомогильники работают в штатном режиме ликвидация орков продолжается...Слава ВСУ!
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06.11.2022 11:01 Відповісти
Складається враження ,що втрати москалів подвоїлися,а часом потроїлися,бо густота гарматного м'яса на квадрат зросла,через чмобіків)Браво)Дєлайтє вайну народнай,як заккликають ваші пропагандони)Якщо народ знищити ,то тоді весь народ)
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06.11.2022 11:05 Відповісти
What, Zero Anti-Aircraft systems destroyed?

What does it mean if Piefke Staff claims 40 AA-systems destroyed a couple of weeks ago?

Like

* 40 AA-Systems detected
* 40 AA-Systems attempted to attack
* 40 whatever grenades fired at AA-Systems

- without success;
if they don't show up here on the daily charts ?
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06.11.2022 11:34 Відповісти
Схоже кацапи зализують рани.
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06.11.2022 11:46 Відповісти
вам показалось - это они целуют иконку друга...!
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06.11.2022 16:58 Відповісти
Була новина, що

В статистицi нуль.
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06.11.2022 14:07 Відповісти
500 двохсотих під Сватово, а за добу 490? Не складається
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06.11.2022 16:00 Відповісти
Пiд Сватово знищили 400 iз 500 впродовж трьох дiб днiв 5-7 тому. Це до нас зараз iнформацiя дiйшла. Прочитайте тi новини ретельнiще
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06.11.2022 18:49 Відповісти
"Чим більше руZZкіх ми вб'ємо зараз, тим менше руSSкіх доведеться вбивати нашим дітям"
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07.01.2023 12:24 Відповісти
 
 