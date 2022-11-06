Принудительная депортация украинцев из Херсонщины - благословленный Путиным геноцид, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире британского телеканала Sky News заявил, что принудительная депортация украинцев с временно оккупированной территории Херсонской области – это геноцид.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Мы имеем сегодня заявление Путина о принудительной депортации мирного населения с половины Херсонской области на правый берег Днепра. Что это? Это геноцид. По Женевской конвенции это акт военных преступлений, который благословил непосредственно Путин", - подчеркнул Петр Порошенко.





Порошенко напомнил, что перед тем как украинские войска отбросили Россию от Киева, сотни украинцев были принудительно депортированы из Киевской области. "И со значительной частью этих людей – мирными украинцами - пока мы не имеем никакой связи", – сообщил пятый президент.

"Не найдется в мире ни одной нации, которая хотела бы мира больше, чем мы, украинцы. Но найти компромисс невозможно по очень простой причине. Путин хочет нас убить, а он убивал украинцев восемь лет войны, начиная с 2014 года. А мы, украинцы, хотим жить, наши дети, наши женщины хотят жить. Путин хочет стереть Украину с карты мира, а мы хотим жить в своей стране", - говорит Порошенко.

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"Не верьте Путину, когда он говорит, что хочет переговоров, потому что именно в тот день, когда он это говорит, он присылает оружие. Например, за день по Покровску отработали 20 единиц оружия, по школе, по детскому саду, по гражданскому объекту. Это делается именно по указанию Путина", – констатирует Порошенко.

"Путь к миру у нас только один – депутинизация Европы, депутинизация России и выбрасывание россиян из украинской земли", – отметил Порошенко.