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Новости Война
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Принудительная депортация украинцев из Херсонщины - благословленный Путиным геноцид, - Порошенко. ВИДЕО

порошенко

Петр Порошенко в эфире британского телеканала Sky News заявил, что принудительная депортация украинцев с временно оккупированной территории Херсонской области – это геноцид.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Мы имеем сегодня заявление Путина о принудительной депортации мирного населения с половины Херсонской области на правый берег Днепра. Что это? Это геноцид. По Женевской конвенции это акт военных преступлений, который благословил непосредственно Путин", - подчеркнул Петр Порошенко.


Порошенко напомнил, что перед тем как украинские войска отбросили Россию от Киева, сотни украинцев были принудительно депортированы из Киевской области. "И со значительной частью этих людей – мирными украинцами - пока мы не имеем никакой связи", – сообщил пятый президент.

"Не найдется в мире ни одной нации, которая хотела бы мира больше, чем мы, украинцы. Но найти компромисс невозможно по очень простой причине. Путин хочет нас убить, а он убивал украинцев восемь лет войны, начиная с 2014 года. А мы, украинцы, хотим жить, наши дети, наши женщины хотят жить. Путин хочет стереть Украину с карты мира, а мы хотим жить в своей стране", - говорит Порошенко.

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"Не верьте Путину, когда он говорит, что хочет переговоров, потому что именно в тот день, когда он это говорит, он присылает оружие. Например, за день по Покровску отработали 20 единиц оружия, по школе, по детскому саду, по гражданскому объекту. Это делается именно по указанию Путина", – констатирует Порошенко.

"Путь к миру у нас только один – депутинизация Европы, депутинизация России и выбрасывание россиян из украинской земли", – отметил Порошенко.

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геноцид (416) депортация (682) Порошенко Петр (19606) путин владимир (31318) россия (95660)


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Топ комментарии
+13
Мудри нарид послухав Ольгу *********,,типа все кто угодно лишь бы не Порошенко,, Хуже не будет...сказал Дмитрий Гордон...🤣Гордитесь..73%...,эпоха бедности прошла успешно....😛
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06.11.2022 12:09
+9
ви так вважаєте ??? ви помиляєтеся !!!
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06.11.2022 12:42
+8
Бо це 100 людей на фоні 100 000
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06.11.2022 11:58
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Правила форума Совет форумчан
а почему не говорят о "примусовых". которые выехали за паспортами и никто их не принуждал.
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06.11.2022 11:55 Ответить
Бо це 100 людей на фоні 100 000
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06.11.2022 11:58 Ответить
кто сказал что 100?
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06.11.2022 12:02 Ответить
А скільки?
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06.11.2022 12:10 Ответить
Наведи інші цифри , бо я наприклад вірю даним нашого ГШ
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06.11.2022 12:29 Ответить
та не переживайте вы за них, поедут присягнут на паспорт с курицей и вернутся обратно.
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06.11.2022 13:56 Ответить
Никто не заметил, что Херсон находится на правом берегу Днепра. Поэтому депортировать можно на левый берег с правого. Поступила информация, что далее депортированных вывозят на полуостров Ямал. Это дествительно геноцит- с Черного моря на Северный Ледовитый Океан.
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06.11.2022 12:43 Ответить
да там кроме коренных жителей, никто постоянно не живёт.
вахта, поработал купил квартиру на на ЮГе, поработал купил квартиру в Москве.
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06.11.2022 13:16 Ответить
ну, обмовився ПП стосовно правого/лівого берега. Прикро, але не страшно; згодом може виправити обмовку. Але суть його коменту - в депортації; оце ви правильно підкреслили.
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06.11.2022 14:37 Ответить
Oleksii Balmazhi, твой зеля сделал все для того что бы рашисты доехали до Новой Каховки как на легкой прогулке, Энергодаровцы встречали рашистов не с оружием а с вилами и все это благодаря тварям продажным из зешоблы, зато свои семьи они еще в начале февраля вывезли из Украины
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06.11.2022 13:47 Ответить
Тут Порох как-то неожиданно мягок к путлеру... Не "благословил", а организовал и духовно вдохновил.
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06.11.2022 11:59 Ответить
ви так вважаєте ??? ви помиляєтеся !!!
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06.11.2022 12:42 Ответить
В том-то и дело... Но думаю что Порох знает, что делает и что заявляет.
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06.11.2022 12:59 Ответить
цель московитов как и 1000 лет осталась неизменной:
- захват стиральних машинок, рабов и территорий
другой вопрос: почему украинская власть вовремя не эвакуировала гражданское население вглубь страны, почему украинских детей десятками тысяч москали вывозят в рабство и кто за это несет ответсвенность?
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06.11.2022 12:01 Ответить
Это лишняя хромосома рашистов во всем виноВата... Кстати, это их любимая лишнехромосома, она на Z похожа.
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06.11.2022 13:05 Ответить
была депортация украинцев в Сибирь, а в их дома завезли наглых кацапов, которые размножились. А сейчас это не депортация, а возвращение туда откуда пришли.
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06.11.2022 12:05 Ответить
2001 - "У національному складі населення України переважна більшість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців , чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункту.

Друге місце за чисельністю посідали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни . Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %."...Естонія - "Національний склад · 68,7 % естонців · 24,9 % росіян · 1,8 % українців · 0,9 % білорусів · 0,6 % фінів · 3,1 % інших народностей."...не ми одні такі....
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06.11.2022 12:16 Ответить
не верьте статистике. Украинцев уничтожали десятилетиями. Их расселяли, родственные связи разрывали намеренно, территорию Украины населяли кацапами, которые женились или выходили замуж за украинцев, дети получали национальность украинец.
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06.11.2022 12:23 Ответить
Мудри нарид послухав Ольгу *********,,типа все кто угодно лишь бы не Порошенко,, Хуже не будет...сказал Дмитрий Гордон...🤣Гордитесь..73%...,эпоха бедности прошла успешно....😛
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06.11.2022 12:09 Ответить
Кацапов на па-рашу!!!!
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06.11.2022 12:11 Ответить
На РабZee работы нет...повальная безработица и Нищета голытьба...
Дмитрий Потапенко читайте слушайте а не Мавзолейных Обезьян🦍🦍🦍Хмыря КГБшного
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06.11.2022 12:16 Ответить
Були колись часи в Україні, коли влада буда професійною, а не з довпойопів для яких відосіки, власне збагачення і понти важили значно більше, а ніж життя і здоров'я сотен тисяч українців
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06.11.2022 12:20 Ответить
Ти сам за кого голосував?
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06.11.2022 12:58 Ответить
И это поддержали 2 миллиардера( в т.ч.И.Маск) и 30 конгрессменов??
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06.11.2022 12:24 Ответить
Навіть на знаю шоб було як би політичний керівник України завчасно почав діяти до початку війни - люди з йомовірних напрямків ударів могли виїхати - ні, як казали вони - була б суцільна паніка і хаос. А зараз, пілять, ні паніки ні хрена - кацапи ешелонами вивозять українців в руський хаос. Саме цього бажав зеленський та його команда. Жодній нації так дорого не обійшовся просмотр дешевого серіалу.
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06.11.2022 13:52 Ответить
Як погода на Лахті, не дує ??
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06.11.2022 16:11 Ответить
Порох правий - головна ціль москви це знищення України як національної держави.
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06.11.2022 16:08 Ответить
Будучи президентом, не помічав, як атовців загратовують, а сепарів виправдовують, не одного не депортував.
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06.11.2022 18:26 Ответить
малолєтка, ти знову до уроків не готуєшся, а херню з Г+Г тут розносиш?
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06.11.2022 20:42 Ответить
Хамство до старших і брудна брехня це коник зеленої пошесті. Приміряєш, значить розумієш, що сивочолий вже всьо, не реінкарнується в кріслі. Мабуть єдину добру справу Покищоневтік зробив, він звільнив загратованих атовців. Зараз вони воюють, але повернуться і у нас є всі шанси побачити подвійну втечу навипередки.
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08.11.2022 23:40 Ответить
 
 