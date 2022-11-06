Украина не потеряла ни одного HIMARS, - МО Украины
С начала полномасштабного вторжения России Украина не потеряла ни одного HIMARS.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на неизбежную смерть", - говорится в сообщении.
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+9 Андрій Саган
показать весь комментарий06.11.2022 12:45
+9 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий06.11.2022 12:46
+9 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий06.11.2022 12:51
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у белгороде опять... покурили )))
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курите-курите... маладцы !!!
До речі і Пентагон заявив що - жодної системи Хаймарс , кацапні до сьогодні , знищити не вдалося . !!
Рашисты особенно активно визжат, что "Украина уменьшается", в тот момент, когда российская армия отступает.
Рашисты уже более 200 дней захватывают Киев за три дня, да так, что объявлена мобилизация, для войны, которой не существует ("СВО" же).
Россияне - единственная нация, которая убегает от войны, которую сами развязали.
Я тогда не стал смотреть, хотелось скорей свалить с этой помойки, а сейчас жалею. Было бы интересно посмотреть, что они там наснимали... в павильонах Мосфильма 🎬 Может потом попробую поискать в истории.