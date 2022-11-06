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Новости Агрессия России против Украины
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Украина не потеряла ни одного HIMARS, - МО Украины

himars

С начала полномасштабного вторжения России Украина не потеряла ни одного HIMARS.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на неизбежную смерть", - говорится в сообщении.

Читайте также: РФ не уничтожила ни одного HIMARS, - Пентагон

Автор: 

Минобороны (9357) россия (95660) HIMARS (287)


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Топ комментарии
+9
втратила, пару деревяних
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06.11.2022 12:45
+9

////
у белгороде опять... покурили )))

https://t.me/c/1799868024/8952

курите-курите... маладцы !!!
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06.11.2022 12:46
+9
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06.11.2022 12:51
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Зер гут, Вальдемар, зер гут...
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06.11.2022 12:44 Ответить
втратила, пару деревяних
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06.11.2022 12:45 Ответить

////
у белгороде опять... покурили )))

https://t.me/c/1799868024/8952

курите-курите... маладцы !!!
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06.11.2022 12:46 Ответить
Супер !!! Дякуємо США !!! Блже бережи Америку !!!
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06.11.2022 12:49 Ответить
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06.11.2022 12:51 Ответить
Позавчора стояли на вулиці - язиками чесали Чекали, поки електрику дадуть І хтось сказав, що завів кота - підібрав на вулиці Назвав "Хаймарс" - бо підбирає на кухні все їстівне!
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06.11.2022 18:37 Ответить
понятно что не потеряла иза того что стоят без боекомлектов
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06.11.2022 12:58 Ответить
Так принеси,диванний...
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06.11.2022 14:15 Ответить
Тобі вам не сюди,а на русру. Там не "брешуть" і там "перемагають".
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06.11.2022 13:06 Ответить
Звідки ти взяв що це - ложь .? В тебе є докази протилежного ?? А якщо нема , то як ти можеш стверджувати що МО України , говорить неправду ?
До речі і Пентагон заявив що - жодної системи Хаймарс , кацапні до сьогодні , знищити не вдалося . !!
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06.11.2022 13:12 Ответить
Ти навіщо, Клюкін, наклюкався?
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06.11.2022 13:29 Ответить
Рашист, прежде чем тебя забанят, прочти:
Рашисты особенно активно визжат, что "Украина уменьшается", в тот момент, когда российская армия отступает.
Рашисты уже более 200 дней захватывают Киев за три дня, да так, что объявлена мобилизация, для войны, которой не существует ("СВО" же).
Россияне - единственная нация, которая убегает от войны, которую сами развязали.
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06.11.2022 13:38 Ответить
Згинь нечисть наклюкана
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06.11.2022 13:54 Ответить
Можна було б збрехати))Щоб москалі подумали,що "вот ано,сталінґрад"))А потім знову по них в..и)
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06.11.2022 13:02 Ответить
Не потеряла потому, что киностудия Довженко была полным отстоем, но её бутафории лучшие в мире
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06.11.2022 13:05 Ответить
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06.11.2022 13:08 Ответить
. Всьо , всьо же унічтожено нєпосільним трудом ,, - сто самольотов , сто Хаймарсов загранічних , подводная лодка укропская .! . Сто , подводних лодок .!!
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06.11.2022 13:20 Ответить
не так то и много тех хаймарсов
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06.11.2022 15:41 Ответить
После нашей Победы неуловимый "Хаймарс"заслуживает почетного пьедестала!
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06.11.2022 16:26 Ответить
Помню пару месяцев назад из гугла зашёл на какую-то статью на каком-то руснявом сайте и там где справа и слева пишут заголовки других новостей - было написано, что был затрофеен Хаймарс, смотрите ВИДЕО.
Я тогда не стал смотреть, хотелось скорей свалить с этой помойки, а сейчас жалею. Было бы интересно посмотреть, что они там наснимали... в павильонах Мосфильма 🎬 Может потом попробую поискать в истории.
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06.11.2022 18:52 Ответить
 
 