Украина не потеряла ни одного HIMARS, - МО Украины

С начала полномасштабного вторжения России Украина не потеряла ни одного HIMARS.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на неизбежную смерть", - говорится в сообщении.

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