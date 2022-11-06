Україна не втратила жодного HIMARS, - МО України
З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна не втратила жодного HIMARS.
Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але Росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тонн боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на неминучу смерть",- йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Андрій Саган
показати весь коментар06.11.2022 12:45
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.11.2022 12:46
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.11.2022 12:51
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у белгороде опять... покурили )))
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курите-курите... маладцы !!!
До речі і Пентагон заявив що - жодної системи Хаймарс , кацапні до сьогодні , знищити не вдалося . !!
Рашисты особенно активно визжат, что "Украина уменьшается", в тот момент, когда российская армия отступает.
Рашисты уже более 200 дней захватывают Киев за три дня, да так, что объявлена мобилизация, для войны, которой не существует ("СВО" же).
Россияне - единственная нация, которая убегает от войны, которую сами развязали.
Я тогда не стал смотреть, хотелось скорей свалить с этой помойки, а сейчас жалею. Было бы интересно посмотреть, что они там наснимали... в павильонах Мосфильма 🎬 Может потом попробую поискать в истории.