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Новини Агресія Росії проти України
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Україна не втратила жодного HIMARS, - МО України

himars

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна не втратила жодного HIMARS.

Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але Росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тонн боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на неминучу смерть",- йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не знищила жодного HIMARS, - Пентагон

Автор: 

Міноборони (7401) росія (65346) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+9
втратила, пару деревяних
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06.11.2022 12:45
+9

////
у белгороде опять... покурили )))

https://t.me/c/1799868024/8952

курите-курите... маладцы !!!
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06.11.2022 12:46
+9
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06.11.2022 12:51
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Зер гут, Вальдемар, зер гут...
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06.11.2022 12:44 Відповісти
втратила, пару деревяних
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06.11.2022 12:45 Відповісти

////
у белгороде опять... покурили )))

https://t.me/c/1799868024/8952

курите-курите... маладцы !!!
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06.11.2022 12:46 Відповісти
Супер !!! Дякуємо США !!! Блже бережи Америку !!!
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06.11.2022 12:49 Відповісти
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06.11.2022 12:51 Відповісти
Позавчора стояли на вулиці - язиками чесали Чекали, поки електрику дадуть І хтось сказав, що завів кота - підібрав на вулиці Назвав "Хаймарс" - бо підбирає на кухні все їстівне!
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06.11.2022 18:37 Відповісти
понятно что не потеряла иза того что стоят без боекомлектов
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06.11.2022 12:58 Відповісти
Так принеси,диванний...
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06.11.2022 14:15 Відповісти
Тобі вам не сюди,а на русру. Там не "брешуть" і там "перемагають".
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06.11.2022 13:06 Відповісти
Звідки ти взяв що це - ложь .? В тебе є докази протилежного ?? А якщо нема , то як ти можеш стверджувати що МО України , говорить неправду ?
До речі і Пентагон заявив що - жодної системи Хаймарс , кацапні до сьогодні , знищити не вдалося . !!
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06.11.2022 13:12 Відповісти
Ти навіщо, Клюкін, наклюкався?
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06.11.2022 13:29 Відповісти
Рашист, прежде чем тебя забанят, прочти:
Рашисты особенно активно визжат, что "Украина уменьшается", в тот момент, когда российская армия отступает.
Рашисты уже более 200 дней захватывают Киев за три дня, да так, что объявлена мобилизация, для войны, которой не существует ("СВО" же).
Россияне - единственная нация, которая убегает от войны, которую сами развязали.
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06.11.2022 13:38 Відповісти
Згинь нечисть наклюкана
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06.11.2022 13:54 Відповісти
Можна було б збрехати))Щоб москалі подумали,що "вот ано,сталінґрад"))А потім знову по них в..и)
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06.11.2022 13:02 Відповісти
Не потеряла потому, что киностудия Довженко была полным отстоем, но её бутафории лучшие в мире
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06.11.2022 13:05 Відповісти
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06.11.2022 13:08 Відповісти
. Всьо , всьо же унічтожено нєпосільним трудом ,, - сто самольотов , сто Хаймарсов загранічних , подводная лодка укропская .! . Сто , подводних лодок .!!
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06.11.2022 13:20 Відповісти
не так то и много тех хаймарсов
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06.11.2022 15:41 Відповісти
После нашей Победы неуловимый "Хаймарс"заслуживает почетного пьедестала!
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06.11.2022 16:26 Відповісти
Помню пару месяцев назад из гугла зашёл на какую-то статью на каком-то руснявом сайте и там где справа и слева пишут заголовки других новостей - было написано, что был затрофеен Хаймарс, смотрите ВИДЕО.
Я тогда не стал смотреть, хотелось скорей свалить с этой помойки, а сейчас жалею. Было бы интересно посмотреть, что они там наснимали... в павильонах Мосфильма 🎬 Может потом попробую поискать в истории.
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06.11.2022 18:52 Відповісти
 
 