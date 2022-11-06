Україна не втратила жодного HIMARS, - МО України

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна не втратила жодного HIMARS.

Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але Росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тонн боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на неминучу смерть",- йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не знищила жодного HIMARS, - Пентагон