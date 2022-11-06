В Минреинтеграции рассказали, что делать, если российские оккупанты депортируют детей

Если ребенка депортировали оккупанты, нужно стараться собрать о нем как можно больше информации.

Как действовать в такой ситуации, объясняет Национальное информационное бюро (НИБ), советы которого публикует Министерство реинтеграции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ребенка депортировали оккупанты – что делать? Юридические советы.

Если такое произошло, прежде всего, нужно действовать рационально и эффективно. Не поддавайтесь панике и старайтесь собрать как можно больше информации о незаконно перемещенном ребенке.

Алгоритм действий:

- Соберите и сообщите данные о депортированном ребенке и обстоятельствах таких событий: ФИО ребенка, дату рождения, место жительства; откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах; был ли он с родителями или в сопровождении других лиц; последнее известное место его нахождения или текущее местонахождение; особые приметы ребенка; контакты родителей или родственников ребенка, а также лица, сообщившего о депортации.

- Записывайте всю собранную информацию сразу же после ее получения, чтобы сохранить хронологию событий.

- Если есть фото ребенка, фото/видео подтверждения депортации ребенка – немедленно сообщайте об этом НИБ по электронной почте: [email protected] или заполнив соответствующую форму на сайте (https://childrenofwar.gov.ua/).

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ВАЖНО! Если с вами на связь вышли лица, сопровождающие ребенка (родители, родственники) - посоветуйте им обращаться в дипломатические учреждения стран-партнеров или Украины (в случае их работы на территории страны пребывания), международных миссий таких как Международная организация по миграции (МОМ), Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).

Куда сообщать?

1) НИБ:

- круглосуточная горячая линия: 16-48 и +38 (044) 287-81-65;

- с помощью чат ботов в Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) и Viber (http://www.viber.com/nib_uncp_bot);

- через заполнение форм,

Форма (https://nib.gov.ua/) 1

Форма (https://childrenofwar.gov.ua/) 2

2) Минреинтеграция: 15-48;

3) Офис Генерального прокурора (https://warcrimes.gov.ua/);

4) Служба безопасности Украины: 0800501482;

5) Национальная полиция: 102;

6) Подразделения ювенальной полиции – телеграм бот (https://t.me/poshukditei_bot)" - посоветовали в Минреинтеграции.