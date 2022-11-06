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Новости Война
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В Минреинтеграции рассказали, что делать, если российские оккупанты депортируют детей

діти

Если ребенка депортировали оккупанты, нужно стараться собрать о нем как можно больше информации.

Как действовать в такой ситуации, объясняет Национальное информационное бюро (НИБ), советы которого публикует Министерство реинтеграции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ребенка депортировали оккупанты – что делать? Юридические советы.

Если такое произошло, прежде всего, нужно действовать рационально и эффективно. Не поддавайтесь панике и старайтесь собрать как можно больше информации о незаконно перемещенном ребенке.

Алгоритм действий:

- Соберите и сообщите данные о депортированном ребенке и обстоятельствах таких событий: ФИО ребенка, дату рождения, место жительства; откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах; был ли он с родителями или в сопровождении других лиц; последнее известное место его нахождения или текущее местонахождение; особые приметы ребенка; контакты родителей или родственников ребенка, а также лица, сообщившего о депортации.

- Записывайте всю собранную информацию сразу же после ее получения, чтобы сохранить хронологию событий.

- Если есть фото ребенка, фото/видео подтверждения депортации ребенка – немедленно сообщайте об этом НИБ по электронной почте: [email protected] или заполнив соответствующую форму на сайте (https://childrenofwar.gov.ua/).

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ВАЖНО! Если с вами на связь вышли лица, сопровождающие ребенка (родители, родственники) - посоветуйте им обращаться в дипломатические учреждения стран-партнеров или Украины (в случае их работы на территории страны пребывания), международных миссий таких как Международная организация по миграции (МОМ), Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).

Куда сообщать?

1) НИБ:

- круглосуточная горячая линия: 16-48 и +38 (044) 287-81-65;

- с помощью чат ботов в Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) и Viber (http://www.viber.com/nib_uncp_bot);

- через заполнение форм,

Форма (https://nib.gov.ua/) 1

Форма (https://childrenofwar.gov.ua/) 2

2) Минреинтеграция: 15-48;

3) Офис Генерального прокурора (https://warcrimes.gov.ua/);

4) Служба безопасности Украины: 0800501482;

5) Национальная полиция: 102;

6) Подразделения ювенальной полиции – телеграм бот (https://t.me/poshukditei_bot)" - посоветовали в Минреинтеграции.

Автор: 

депортация (682) дети (6516) россия (95660)


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Топ комментарии
+6
Надо было думать когда клована с зеленой шоблой выбирали, блеать... Теперь эти гондурасы советы раздают как искать своего ребенка...
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06.11.2022 16:57
+4
Напоминаю, что именно минреинтеграции под "чутким руководством" Верещук и Дерьмака сделали всё, чтобы Куйло без боя захватило южные регионы Украины, с гнилой отмазкой, чтобы "наши люди" могли без проблем туда-сюда ездить. Вот "их люди" и приехали без проблем на танках...
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06.11.2022 16:57
+2
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06.11.2022 17:31
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Правила форума Совет форумчан
это надо было сильно раньше думать, там, татухи что ли делать с данными\контактами
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06.11.2022 16:45 Ответить
Надо было думать когда клована с зеленой шоблой выбирали, блеать... Теперь эти гондурасы советы раздают как искать своего ребенка...
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06.11.2022 16:57 Ответить
Напоминаю, что именно минреинтеграции под "чутким руководством" Верещук и Дерьмака сделали всё, чтобы Куйло без боя захватило южные регионы Украины, с гнилой отмазкой, чтобы "наши люди" могли без проблем туда-сюда ездить. Вот "их люди" и приехали без проблем на танках...
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06.11.2022 16:57 Ответить
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06.11.2022 17:31 Ответить
во время войны государство должно эвакуировать детей в безопасное место.
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06.11.2022 17:16 Ответить
А що це міні стервство реінтегрувало і куди?
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06.11.2022 17:17 Ответить
І шо буде якщо позвонити,повернуть?
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06.11.2022 17:26 Ответить
На РабZee демографія катастрофа...бабы не рожают..маршал Жюков приказал рюZZkoму быдлу больше не рожать...😛
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06.11.2022 17:50 Ответить
і нема підписано що Вас інформує верещучка
що сталося??
як це без неї????
бо вже навіть про поставки зрої доповідає
хоч це неїїї сране діло
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06.11.2022 18:04 Ответить
Дзвонила півдня на 15 48 робот відповідав, що усі оператори зайняті... Я дзвонила і дзвонила...ніхто не підняв трубку...
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07.11.2022 12:30 Ответить
Кого не торкнулося, можете писати злобні тексти........а тут ....
Херсонщина....витягнули людей з підвалів,.документи забрали, взяли аналізи крові, пофотографували....поселили на закинутій базі в Криму....іжа страшна, людей забрали в чому вони стояли...
Боже, як допомогти...
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07.11.2022 12:35 Ответить
 
 