У Мінреінтеграції розповіли що робити, якщо російські окупанти депортують дітей
Якщо дитину депортували окупанти, треба намагатися зібрати про неї якомога більше інформації.
Як діяти у такій ситуації пояснює Національне інформаційне бюро (НІБ), поради якого публікує Міністерство реінтеграції України, передає Цензор.НЕТ.
"Дитину депортували окупанти – що робити? Юридичні поради.
Якщо таке сталося, насамперед, треба діяти раціонально та ефективно. Не піддавайтесь паніці та намагайтесь зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину.
Алгоритм дій:
- Зберіть та повідомте дані про депортовану дитину та обставини таких подій: ПІБ дитини, дату народження, місце проживання; звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин; була вона з батьками чи у супроводі інших осіб; останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування; особливі прикмети дитини; контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.
- Записуйте всю зібрану інформацію відразу після її отримання, аби зберегти хронологію подій.
- Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження депортації дитини - невідкладно повідомляйте про це НІБ на електронну пошту: [email protected] або заповнивши відповідну форму на сайті (https://childrenofwar.gov.ua/).
ВАЖЛИВО! Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі) - порадьте їм звертатись до дипломатичних установ країн-партнерів або України (у разі їх роботи на території країни перебування), міжнародних місій таких як Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).
Куди повідомляти?
1) НІБ:
- цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65;
- за допомогою чат ботів у Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) та у Viber (http://www.viber.com/nib_uncp_bot);
- через заповнення форм,
Форма (https://nib.gov.ua/) 1
Форма (https://childrenofwar.gov.ua/) 2
2) Мінреінтеграції: 15-48;
3) Офіс Генерального прокурора (https://warcrimes.gov.ua/);
4) Служба безпеки України: 0 800 501 482;
5) Національна поліція: 102;
6) Підрозділи ювенальної поліції – телеграм бот (https://t.me/poshukditei_bot)" - порадили в Мінреінтеграції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що сталося??
як це без неї????
бо вже навіть про поставки зрої доповідає
хоч це неїїї сране діло
Херсонщина....витягнули людей з підвалів,.документи забрали, взяли аналізи крові, пофотографували....поселили на закинутій базі в Криму....іжа страшна, людей забрали в чому вони стояли...
Боже, як допомогти...