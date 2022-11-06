У Мінреінтеграції розповіли що робити, якщо російські окупанти депортують дітей

Якщо дитину депортували окупанти, треба намагатися зібрати про неї якомога більше інформації.

Як діяти у такій ситуації пояснює Національне інформаційне бюро (НІБ), поради якого публікує Міністерство реінтеграції України, передає Цензор.НЕТ.

"Дитину депортували окупанти – що робити? Юридичні поради.

Якщо таке сталося, насамперед, треба діяти раціонально та ефективно. Не піддавайтесь паніці та намагайтесь зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину.

Алгоритм дій:

- Зберіть та повідомте дані про депортовану дитину та обставини таких подій: ПІБ дитини, дату народження, місце проживання; звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин; була вона з батьками чи у супроводі інших осіб; останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування; особливі прикмети дитини; контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.

- Записуйте всю зібрану інформацію відразу після її отримання, аби зберегти хронологію подій.

- Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження депортації дитини - невідкладно повідомляйте про це НІБ на електронну пошту: [email protected] або заповнивши відповідну форму на сайті (https://childrenofwar.gov.ua/).

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ВАЖЛИВО! Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі) - порадьте їм звертатись до дипломатичних установ країн-партнерів або України (у разі їх роботи на території країни перебування), міжнародних місій таких як Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).

Куди повідомляти?

1) НІБ:

- цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65;

- за допомогою чат ботів у Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) та у Viber (http://www.viber.com/nib_uncp_bot);

- через заповнення форм,

Форма (https://nib.gov.ua/) 1

Форма (https://childrenofwar.gov.ua/) 2

2) Мінреінтеграції: 15-48;

3) Офіс Генерального прокурора (https://warcrimes.gov.ua/);

4) Служба безпеки України: 0 800 501 482;

5) Національна поліція: 102;

6) Підрозділи ювенальної поліції – телеграм бот (https://t.me/poshukditei_bot)" - порадили в Мінреінтеграції.