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У Мінреінтеграції розповіли що робити, якщо російські окупанти депортують дітей

діти

Якщо дитину депортували окупанти, треба намагатися зібрати про неї якомога більше інформації.

Як діяти у такій ситуації пояснює Національне інформаційне бюро (НІБ), поради якого публікує Міністерство реінтеграції України, передає Цензор.НЕТ.

"Дитину депортували окупанти – що робити? Юридичні поради.

Якщо таке сталося, насамперед, треба діяти раціонально та ефективно. Не піддавайтесь паніці та намагайтесь зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину.

Алгоритм дій:

- Зберіть та повідомте дані про депортовану дитину та обставини таких подій: ПІБ дитини, дату народження, місце проживання; звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин; була вона з батьками чи у супроводі інших осіб; останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування; особливі прикмети дитини; контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.

- Записуйте всю зібрану інформацію відразу після її отримання, аби зберегти хронологію подій.

- Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження депортації дитини - невідкладно повідомляйте про це НІБ на електронну пошту: [email protected] або заповнивши відповідну форму на сайті (https://childrenofwar.gov.ua/).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти депортували до Росії ще 34 дітей з Херсонщини, - ОВА

ВАЖЛИВО! Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі) - порадьте їм звертатись до дипломатичних установ країн-партнерів або України (у разі їх роботи на території країни перебування), міжнародних місій таких як Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).

Куди повідомляти?

1) НІБ:

- цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65;

- за допомогою чат ботів у Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) та у Viber (http://www.viber.com/nib_uncp_bot);

- через заповнення форм,
Форма (https://nib.gov.ua/) 1
Форма (https://childrenofwar.gov.ua/) 2

2) Мінреінтеграції: 15-48;

3) Офіс Генерального прокурора (https://warcrimes.gov.ua/);

4) Служба безпеки України: 0 800 501 482;

5) Національна поліція: 102;

6) Підрозділи ювенальної поліції – телеграм бот (https://t.me/poshukditei_bot)" - порадили в Мінреінтеграції.

Автор: 

депортація (724) діти (5089) росія (65346)


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Топ коментарі
+6
Надо было думать когда клована с зеленой шоблой выбирали, блеать... Теперь эти гондурасы советы раздают как искать своего ребенка...
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06.11.2022 16:57
+4
Напоминаю, что именно минреинтеграции под "чутким руководством" Верещук и Дерьмака сделали всё, чтобы Куйло без боя захватило южные регионы Украины, с гнилой отмазкой, чтобы "наши люди" могли без проблем туда-сюда ездить. Вот "их люди" и приехали без проблем на танках...
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06.11.2022 16:57
+2
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06.11.2022 17:31
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это надо было сильно раньше думать, там, татухи что ли делать с данными\контактами
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06.11.2022 16:45 Відповісти
Надо было думать когда клована с зеленой шоблой выбирали, блеать... Теперь эти гондурасы советы раздают как искать своего ребенка...
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06.11.2022 16:57 Відповісти
Напоминаю, что именно минреинтеграции под "чутким руководством" Верещук и Дерьмака сделали всё, чтобы Куйло без боя захватило южные регионы Украины, с гнилой отмазкой, чтобы "наши люди" могли без проблем туда-сюда ездить. Вот "их люди" и приехали без проблем на танках...
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06.11.2022 16:57 Відповісти
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06.11.2022 17:31 Відповісти
во время войны государство должно эвакуировать детей в безопасное место.
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06.11.2022 17:16 Відповісти
А що це міні стервство реінтегрувало і куди?
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06.11.2022 17:17 Відповісти
І шо буде якщо позвонити,повернуть?
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06.11.2022 17:26 Відповісти
На РабZee демографія катастрофа...бабы не рожают..маршал Жюков приказал рюZZkoму быдлу больше не рожать...😛
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06.11.2022 17:50 Відповісти
і нема підписано що Вас інформує верещучка
що сталося??
як це без неї????
бо вже навіть про поставки зрої доповідає
хоч це неїїї сране діло
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06.11.2022 18:04 Відповісти
Дзвонила півдня на 15 48 робот відповідав, що усі оператори зайняті... Я дзвонила і дзвонила...ніхто не підняв трубку...
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07.11.2022 12:30 Відповісти
Кого не торкнулося, можете писати злобні тексти........а тут ....
Херсонщина....витягнули людей з підвалів,.документи забрали, взяли аналізи крові, пофотографували....поселили на закинутій базі в Криму....іжа страшна, людей забрали в чому вони стояли...
Боже, як допомогти...
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07.11.2022 12:35 Відповісти
 
 