Чехия получит от США восемь вертолетов вместо предоставленных Украине

Чехия получит от Корпуса морской пехоты США шесть боевых вертолетов AH-1Z и два вертолета UH-1Y вместо предоставленных Украине вертолетов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Прага".

Согласно заявлению компании-производителя Bell, подаренные машины должны быть оснащены аналогично тем, которые Чехия закупает новыми - четыре вертолета AH-1Z Viper и восемь вертолетов UH-1Y Venom, поставка которых осуществится в 2023 году.

Чешская Республика станет единственным пользователем этих вертолетов в Европе.

"Из-за того, что происходит в Украине, и из-за отношения Чешской Республики к Украине, которая отправила туда старые вертолеты, между правительствами США и Чехии было заключено соглашение о передаче некоторых из неиспользуемых машин в дополнение к тем, которые мы производим для Чехии", - сказал представитель компании.

Ожидается, что машины поступят из состава 367-й эскадрильи Scarface Корпуса морской пехоты США, расформированной в апреле этого года в рамках реорганизации.

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