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Чехия получит от США восемь вертолетов вместо предоставленных Украине

гелікоптер,вертоліт

Чехия получит от Корпуса морской пехоты США шесть боевых вертолетов AH-1Z и два вертолета UH-1Y вместо предоставленных Украине вертолетов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Прага".

Согласно заявлению компании-производителя Bell, подаренные машины должны быть оснащены аналогично тем, которые Чехия закупает новыми - четыре вертолета AH-1Z Viper и восемь вертолетов UH-1Y Venom, поставка которых осуществится в 2023 году.

Чешская Республика станет единственным пользователем этих вертолетов в Европе.

"Из-за того, что происходит в Украине, и из-за отношения Чешской Республики к Украине, которая отправила туда старые вертолеты, между правительствами США и Чехии было заключено соглашение о передаче некоторых из неиспользуемых машин в дополнение к тем, которые мы производим для Чехии", - сказал представитель компании.

Ожидается, что машины поступят из состава 367-й эскадрильи Scarface Корпуса морской пехоты США, расформированной в апреле этого года в рамках реорганизации.

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Автор: 

помощь (7820) США (26835) Чехия (1710) вертолёт (1106)


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Нічого і Україна буде 100% оснащена зброєю НАТО. А поки що і старою повоює, тільки надавати своєчасно і побільше
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06.11.2022 19:01 Ответить
Так вони же складні в експлуатації та на них треба довго вчитися літати. Нє?
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06.11.2022 19:03 Ответить
Чехія має час на підготовку екіпажів ,а нам потрібна техніка уже вчора.
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06.11.2022 19:23 Ответить
Они что, сейчас нужнее Чехии, чем Украине? Странная логика.
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06.11.2022 19:12 Ответить
EU is not able to build reliable helicopters anymore.

The influx of skilled workers on the hemp front takes its toll.

So, Cz orders reliable old quality from the US.
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06.11.2022 20:04 Ответить
а если Украина переправит эти советские вертолеты, например, Румынии, США передадут Украине такие же как Чехии?
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06.11.2022 20:22 Ответить
 
 