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Чехія отримає від США вісім вертольотів замість тих, що надала Україні

гелікоптер,вертоліт

Чехія отримає від Корпусу морської піхоти США шість бойових гелікоптерів AH-1Z і два гелікоптери UH-1Y замість наданих Україні вертольотів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Прага".

Згідно із заявою компанії-виробника Bell, подаровані машини мають бути оснащені аналогічно до тих, які Чехія закуповує новими - чотири гелікоптери AH-1Z Viper та вісім гелікоптерів UH-1Y Venom, постачання яких здійсниться у 2023 році.

Чеська Республіка стане єдиним користувачем цих гелікоптерів у Європі.

"Через те, що відбувається в Україні, і через ставлення Чеської Республіки до України, яка відправила туди старі гелікоптери, між урядами США і Чехії було укладено угоду про передання деяких з невикористовуваних машин на додаток до тих, які ми виробляємо для Чехії", - сказав представник компанії.

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Очікується, що машини надійдуть зі складу 367-ї ескадрильї Scarface Корпусу морської піхоти США, яка була розформована у квітні цього року в рамках реорганізації.

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допомога (8371) США (23032) Чехія (1622) вертоліт (879)


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Нічого і Україна буде 100% оснащена зброєю НАТО. А поки що і старою повоює, тільки надавати своєчасно і побільше
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06.11.2022 19:01 Відповісти
Так вони же складні в експлуатації та на них треба довго вчитися літати. Нє?
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06.11.2022 19:03 Відповісти
Чехія має час на підготовку екіпажів ,а нам потрібна техніка уже вчора.
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06.11.2022 19:23 Відповісти
Они что, сейчас нужнее Чехии, чем Украине? Странная логика.
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06.11.2022 19:12 Відповісти
EU is not able to build reliable helicopters anymore.

The influx of skilled workers on the hemp front takes its toll.

So, Cz orders reliable old quality from the US.
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06.11.2022 20:04 Відповісти
а если Украина переправит эти советские вертолеты, например, Румынии, США передадут Украине такие же как Чехии?
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06.11.2022 20:22 Відповісти
 
 