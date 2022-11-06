Чехія отримає від США вісім вертольотів замість тих, що надала Україні

Чехія отримає від Корпусу морської піхоти США шість бойових гелікоптерів AH-1Z і два гелікоптери UH-1Y замість наданих Україні вертольотів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Прага".

Згідно із заявою компанії-виробника Bell, подаровані машини мають бути оснащені аналогічно до тих, які Чехія закуповує новими - чотири гелікоптери AH-1Z Viper та вісім гелікоптерів UH-1Y Venom, постачання яких здійсниться у 2023 році.

Чеська Республіка стане єдиним користувачем цих гелікоптерів у Європі.

"Через те, що відбувається в Україні, і через ставлення Чеської Республіки до України, яка відправила туди старі гелікоптери, між урядами США і Чехії було укладено угоду про передання деяких з невикористовуваних машин на додаток до тих, які ми виробляємо для Чехії", - сказав представник компанії.

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Очікується, що машини надійдуть зі складу 367-ї ескадрильї Scarface Корпусу морської піхоти США, яка була розформована у квітні цього року в рамках реорганізації.