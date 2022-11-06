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Вступление Украины в ЕС займет больше года или двух, - еврокомиссар Вархеи

олівер,вархеї

Вступление Украины в Евросоюз может занять "больше года или двух".

Такую оценку дал комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархеи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Вархеи считает, что "учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке Евросоюза и многих других важных областях политики, подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух".

При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила Welt, что Украина начала процесс интеграции еще до того, как получила статус страны-кандидата. Она отметила, что "под наблюдением ЕС уже проведено большое количество реформ", что позволяет ускорить процесс вступления и не использовать "стандартную процедуру".

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Стефанишина также ссылается на мнение стран Балтии и других близких союзников Украины, которые поддерживают ускоренное присоединение Украины к ЕС.

Вархеи, в свою очередь, настаивает, что к Украине "должны применяться те же критерии, что и ко всем другим кандидатам".

Автор: 

членство в ЕС (1027) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+13
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06.11.2022 22:03
+5
Практически уверен, что будет намного больше. Население даст много мандатов и сразу же вступление в европейский парламент большого количества новых людей. К тому же голосования будут идти иначе, если раньше венгерские депутаты шо-то там вякали и применяли вето, то после вступления Украины их изобьют прямо в зале заседаний и их же головами нажмут на правильную кнопку, чтобы все гладко прошло. Европейские терпилы не могут этого не понимать, для них вето - это же закон, как же можно, а тут наглядно пояснят, что в одиночку вето не работает, если за себя постоять не можешь.

Во-вторых, до сих пор за 20 лет ни один европейский чиновник не понес должного тюремного наказания за по сути государственную измену. Ведь десятки, сотни случаев подкупа кацапами существуют. Это никто не расследует. А кацапы сделали так, например, что при вступлении Латвии или Эстонии европейские коррумпированные политики сделали так, что там закрылся ряд предприятий. Именно так хитро через стандарты и законы всякие сделали. Именно за счет взяток от *****, который тратил миллиарды на то, чтобы страны экссовка жили плохо. Это необходимо исправить, продажную мразь посадить, а законы отменить с компенсацией всех убытков. Иначе наш прием в ЕС может означать уничтожение нашего производства и бизнеса, бюрократы это смогут сделать.
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06.11.2022 22:05
+4
по последнему пункту. Щас были бы и без Херсона и без тех войск. Так понятней? и хватит перепостчивать эту хрень.
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06.11.2022 22:34
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06.11.2022 22:03 Ответить
по последнему пункту. Щас были бы и без Херсона и без тех войск. Так понятней? и хватит перепостчивать эту хрень.
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06.11.2022 22:34 Ответить
Не понятней! Мы и сейчас без Херсона! А насчет войск , ток где азовцы? Мы к тому же еще и без ЗАЭС! Зато к шашлыкам были готовы! Так понятней?
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06.11.2022 23:41 Ответить
бред пишешь. Ты реально считаешь, что рф войска можно было остановить в феврале/марте на подходах к Херсону или у крымского перешейка?
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07.11.2022 00:19 Ответить
Я реально считаю , что если бы Зеленский не разминировал там все , то россияне бы не прокатились из Крыма до Херсона за несколько часов , при этом еще спя в машинах! Я считаю , что если бы вместо дорог , по которым так замечательно они ехали , Зеленский делал бы ракеты, ПЗРК и ПТРК , а также готовился к войне , у нес бы не было таких потерь среди мирного населения! Я считаю , что если бы не было предательства со стороны руководства страной , мне бы сейчас люди из Каховки , из Бердянска не писали , что ВСУ уже никто не ждет , потому что мол мы их долбим и убиваем мирных жителей! А сейчас идет активная промывка мозгов населению оккупированных территорий по типу донбаса , мол мы террористы! И получается ,что рашка мирно без жертв захватила их , а мы теперь приносим горе , когда освобождаем нашу землю!Это именно наш Наполеон Боневтiк постарался , что бы мы оказались в таком положении! Остановить или не остановить это вопрос , но хорошо пощипать эту двухголовую курицу можно было!Вон Харьков вообще возле границы , и его не взяли! То же могло быть и с Херсоном , тем более ,что он за Днепром ! А Энергодар , вообще необходимо было удерживать , а так маємо те що маємо !Все прекрасно знают , как бросили юг ! Все сбежали! И про Харьков наслышаны ! Кто спас Харьков ?Зеленский , или Дерьмак лично грудью ??? Нет , обычные патриоты , которым СБУ выдала все что у них было! А Николаев??? У нас под киевом все бросились за оружием , и я в том числе , и получил автомат , и готов был защищать село где живу! 12 км не дошли до нас! Но бои шли рядом , мы это с блок поста наблюдали , а грады в 300 метрах от нас в леске базировались наши и мы им помогали ! А Боневтiк видосики писал??? И тех кто спас города сейчас преследует!!! Я на 200% уверен , что он хотел сдать Украину , по крайней мере ее часть ! Но что то пошло не так ! И это что то - это люди , которые не захотели сдаваться! и он быстренько перекрасился в патриота! Героя из себя корчит! У него была вся информация , а он к шашлыкам готовился! Кто про&бал Херсон??? Арестович не сказал ?Скажу я , и мои слова подтвердит каждый думающий человек , Херсон про&бал - Зеленский и компания! И сейчас опять на дороги!? Правда? Бабло вкладывать туда , куда сейчас вообще бессмысленно вкладывать! Это что , такая стратегия победы???? Выживайте люди как хотите , армию пусть снабжает запад , а мы на дорогах бабло пилить продолжим!!!! Очень наслышаны про освобожденные села с северо-запада ! Про то , что люди живут в разрушенных домах ! Подтопление из за разрушенной дамбы! Это ведь не первоочередное! Дороги! Ну и лодку не раскачивайте! И еще раз - да , я реально считаю , что ,как минимум Херсон можно было удержать , как Николаев и Харьков , я реально считаю что юг слили! И слова азовца это всего лишь еще одно подтверждение этого!
"Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck. Выражение является калькой с английского и распространено в США и Великобритании."
По отношению к нам перефразирую , если кто то сдает Украину - то он ПРЕДАТЕЛЬ! Сложите все кубики событий и вы поймете , что они как пазл подходят друг к другу и указывают на Зеленского и его окружение! А слова , видосики , и остальная мура , это всего лишь дымовая завеса ! Изменение риторики - попытка выйти сухим из воды , еще и героем
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07.11.2022 09:37 Ответить
вот только нюанс есть, что защищать Киев да и вообще север намного проще, т.к. там куча рек и леса, где удобно делать засады и разваливать колонны. На югах такое не прокатит. В голой степи все как на ладони и спрятаться негде. В крыму куча авиации тогда было которая разваливала любые укреп районы. Мы их остановили только когда они растянулись аж до Николаева и плечо подвоза а также подлет с крыма сильно удлиннились. А через антоновский и каховку не успевали добрасывать подкрепления.
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07.11.2022 16:04 Ответить
А антоновский взорвать нельзя было и в Каховке? Или карма не позволяла ? А по дороге мосты? А укрепиться ? Они ведь укрепляются? И местность та же? Или все таки шашлыки? Не надо меня учить тактике и так далее , я и так все понимаю и не поклонник мясорубок , но и там были свои преимущества как и недостатки! Арестович сказал - про&бали? А я говорю - сдали!
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09.11.2022 09:11 Ответить
Єврокомісар , МАДЯР за походженням, забув сказати що за свій упертий захист РФії МАДЯРЩИНА може вилетіти сама з ЄС вслід за крейсером масква
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07.11.2022 00:41 Ответить
Практически уверен, что будет намного больше. Население даст много мандатов и сразу же вступление в европейский парламент большого количества новых людей. К тому же голосования будут идти иначе, если раньше венгерские депутаты шо-то там вякали и применяли вето, то после вступления Украины их изобьют прямо в зале заседаний и их же головами нажмут на правильную кнопку, чтобы все гладко прошло. Европейские терпилы не могут этого не понимать, для них вето - это же закон, как же можно, а тут наглядно пояснят, что в одиночку вето не работает, если за себя постоять не можешь.

Во-вторых, до сих пор за 20 лет ни один европейский чиновник не понес должного тюремного наказания за по сути государственную измену. Ведь десятки, сотни случаев подкупа кацапами существуют. Это никто не расследует. А кацапы сделали так, например, что при вступлении Латвии или Эстонии европейские коррумпированные политики сделали так, что там закрылся ряд предприятий. Именно так хитро через стандарты и законы всякие сделали. Именно за счет взяток от *****, который тратил миллиарды на то, чтобы страны экссовка жили плохо. Это необходимо исправить, продажную мразь посадить, а законы отменить с компенсацией всех убытков. Иначе наш прием в ЕС может означать уничтожение нашего производства и бизнеса, бюрократы это смогут сделать.
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06.11.2022 22:05 Ответить
Починаю думати, що навіть коли Україна поляже головою у вйні за Європу, це анітрохи не наблизить її вступ до Євросоюзу.
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06.11.2022 22:06 Ответить
Не думай, це не твоє
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06.11.2022 22:11 Ответить
Культура дискусії - чисто рих...недумаючих , цебто кацапів.
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06.11.2022 22:34 Ответить
Это был ответ на зебилячий бред: https://news.liga.net/ua/politics/news/vstuplenie-ukrainy-v-evrosoyuz-zaymet-bolshe-goda-ili-daje-dvuh-komissar-es
23 червня https://news.liga.net/ua/politics/news/ukraina-poluchila-status-kandidata-na-chlenstvo-v-es Україна та Молдова набули статусу кандидатів на вступ до ЄС. За тиждень до цього лідери Італії, Франції, Німеччини та Румунії https://news.liga.net/ua/politics/news/frantsiya-frg-italiya-i-rumyniya-za-srochnoe-predostavlenie-ukraine-statusa-kandidata-v-es підтримали у Києві надання Україні цього статусу. Стефанишина раніше заявляла про намір https://news.liga.net/ua/politics/news/ukraina-namerena-vypolnit-rekomendatsii-po-vstupleniyu-v-es-esche-do-kontsa-goda-stefanishina виконати всі рекомендації Єврокомісії до кінця року , що може дозволити розпочати переговори щодо вступу.
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06.11.2022 22:06 Ответить
Так а что не так? Рекомендации может и выполнят, и могут начинать переговоры. А вот сколько эти переговоры продлятся - это уже другой вопрос. Теоретически любая страна может выдвинуть свои условия. Вот пример Македонии, которая стала Северной Македонией, только потому, что это было условием греков.
Что Украине выдвинут мадьяры-можно только гадать...
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06.11.2022 22:29 Ответить
В Греции есть провинция Македония. В ней кроме греков, македонцы проживают. Тут Греция права. Северная Македония, как страна, не может теперь Греции предъявить территориальные претензии.
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06.11.2022 23:00 Ответить
Если бы Македония не хотела бы вступить в ЕС, она бы до сих пор была бы Македонией. Это лишь один из примеров.
Смысл в том, что переговоры могут длиться годами или даже десятилетиями
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06.11.2022 23:10 Ответить
Ну, мадьярам ************, по сути, Украине нема предъявить шо. Блокировать вступление они не могут, но нервы потрепать с полгода да и не они одни. Открыто выступить никто из стран ЕС не сможет. С Македонией и Грецией речь шла именно о предъявлении территориальных претензий.
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07.11.2022 08:03 Ответить
Причем Македония заявляла, что не собирается, а Греция: нет, вы предъявите.
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07.11.2022 08:05 Ответить
Они давно выносили мозг о том, чтобы сделать преподавание на украинском языке не обязательным для их меньшинства на Закарпатье. Да мало ли что им ещё в голову всбредет. Орбан -открытый агент х*йла а мадьяры-народец шваль, которые и дальше будут его выбирать. Цель агента будет максимально затянуть переговоры. И не на полгода, а на года.
Система единогласного голосования давно себя изжила.
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07.11.2022 10:07 Ответить
Я не знаю, что выдвинут мАдяры Украине, но точно знаю, что только одна наша 128-я Закарпатская бригада погонит всю их сраную "армию" за Будапешт.
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07.11.2022 08:53 Ответить
Может погнать, но не погонит, пока мадьяры в НАТО.
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07.11.2022 10:14 Ответить
Кто сказал, что мАдяры ещё долго будут в НАТО?
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07.11.2022 19:41 Ответить
Для мене буде саме оптимально.
Для України - не знаю.
Завжди був проти ЄС, хоча і проживаю .. І не питайте.
Але завжди був за НАТО.
Багато форумчан не розуміли ....
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06.11.2022 22:31 Ответить
Венгр.
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06.11.2022 22:33 Ответить
Хотів би мати запевнення чи взагалі за два роки буде Україна?
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06.11.2022 22:36 Ответить
Тобто можна за рік вступити? А чого ж раніше руки викручували? Шось там про дуже віддалену перспективу казали. Виявляється, просто треба щоб війна почалася і купу людей повбивали. І ось тоді все магічним чином скоротилося до одного року. Тьху! Лицеміри...
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06.11.2022 22:47 Ответить
Никак. Куда принимать было Украину с ************ клептократической олигархией и неадаптированному к ЕС законодательству. Есть Копенгагенские критерии. Спасибо надо сказать за помощь.
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06.11.2022 22:55 Ответить
Покончим сруцьней - покончим и с клептократической олигархией. НАЦИЯ МОЖЕТ!
УКРАИНЕ БЫТЬ В ЕС И НАТО! РАВНОЙ СРЕДИ СВОБОДНЫХ.
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06.11.2022 22:49 Ответить
 
 