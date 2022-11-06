Вступление Украины в ЕС займет больше года или двух, - еврокомиссар Вархеи

Вступление Украины в Евросоюз может занять "больше года или двух".

Такую оценку дал комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархеи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Вархеи считает, что "учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке Евросоюза и многих других важных областях политики, подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух".

При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила Welt, что Украина начала процесс интеграции еще до того, как получила статус страны-кандидата. Она отметила, что "под наблюдением ЕС уже проведено большое количество реформ", что позволяет ускорить процесс вступления и не использовать "стандартную процедуру".

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Стефанишина также ссылается на мнение стран Балтии и других близких союзников Украины, которые поддерживают ускоренное присоединение Украины к ЕС.

Вархеи, в свою очередь, настаивает, что к Украине "должны применяться те же критерии, что и ко всем другим кандидатам".