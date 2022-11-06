Вступление Украины в ЕС займет больше года или двух, - еврокомиссар Вархеи
Вступление Украины в Евросоюз может занять "больше года или двух".
Такую оценку дал комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархеи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Вархеи считает, что "учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке Евросоюза и многих других важных областях политики, подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух".
При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила Welt, что Украина начала процесс интеграции еще до того, как получила статус страны-кандидата. Она отметила, что "под наблюдением ЕС уже проведено большое количество реформ", что позволяет ускорить процесс вступления и не использовать "стандартную процедуру".
Стефанишина также ссылается на мнение стран Балтии и других близких союзников Украины, которые поддерживают ускоренное присоединение Украины к ЕС.
Вархеи, в свою очередь, настаивает, что к Украине "должны применяться те же критерии, что и ко всем другим кандидатам".
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"Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck. Выражение является калькой с английского и распространено в США и Великобритании."
По отношению к нам перефразирую , если кто то сдает Украину - то он ПРЕДАТЕЛЬ! Сложите все кубики событий и вы поймете , что они как пазл подходят друг к другу и указывают на Зеленского и его окружение! А слова , видосики , и остальная мура , это всего лишь дымовая завеса ! Изменение риторики - попытка выйти сухим из воды , еще и героем
Во-вторых, до сих пор за 20 лет ни один европейский чиновник не понес должного тюремного наказания за по сути государственную измену. Ведь десятки, сотни случаев подкупа кацапами существуют. Это никто не расследует. А кацапы сделали так, например, что при вступлении Латвии или Эстонии европейские коррумпированные политики сделали так, что там закрылся ряд предприятий. Именно так хитро через стандарты и законы всякие сделали. Именно за счет взяток от *****, который тратил миллиарды на то, чтобы страны экссовка жили плохо. Это необходимо исправить, продажную мразь посадить, а законы отменить с компенсацией всех убытков. Иначе наш прием в ЕС может означать уничтожение нашего производства и бизнеса, бюрократы это смогут сделать.
23 червня https://news.liga.net/ua/politics/news/ukraina-poluchila-status-kandidata-na-chlenstvo-v-es Україна та Молдова набули статусу кандидатів на вступ до ЄС. За тиждень до цього лідери Італії, Франції, Німеччини та Румунії https://news.liga.net/ua/politics/news/frantsiya-frg-italiya-i-rumyniya-za-srochnoe-predostavlenie-ukraine-statusa-kandidata-v-es підтримали у Києві надання Україні цього статусу. Стефанишина раніше заявляла про намір https://news.liga.net/ua/politics/news/ukraina-namerena-vypolnit-rekomendatsii-po-vstupleniyu-v-es-esche-do-kontsa-goda-stefanishina виконати всі рекомендації Єврокомісії до кінця року , що може дозволити розпочати переговори щодо вступу.
Что Украине выдвинут мадьяры-можно только гадать...
Смысл в том, что переговоры могут длиться годами или даже десятилетиями
Система единогласного голосования давно себя изжила.
Для України - не знаю.
Завжди був проти ЄС, хоча і проживаю .. І не питайте.
Але завжди був за НАТО.
Багато форумчан не розуміли ....
УКРАИНЕ БЫТЬ В ЕС И НАТО! РАВНОЙ СРЕДИ СВОБОДНЫХ.