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Вступ України до ЄС займе більше року чи двох, - єврокомісар Вархеї

олівер,вархеї

Вступ України до Євросоюзу може зайняти "більше року чи двох".

Таку оцінку дав комісар ЄС з питань розширення Олівер Вархеї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Вархеї вважає, що "з огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку Євросоюзу та багатьох інших важливих сферах політики, підготовка до вступу, швидше за все, займе більше року або двох".

При цьому віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина повідомила Welt, що Україна розпочала процес інтеграції ще до того, як набула статусу країни-кандидата. Вона зазначила, що "під наглядом ЄС уже проведено велику кількість реформ", що дає змогу прискорити процес вступу та не використовувати "стандартну процедуру".

Також читайте: Україна до кінця року виконає рекомендації Єврокомісії щодо вступу в ЄС, - Шмигаль

Стефанишина також посилається на думку країн Балтії та інших близьких союзників України, які підтримують прискорене приєднання України до ЄС.

Вархеї, у свою чергу, наполягає, що до України "мають застосовуватися ті самі критерії, що і до всіх інших кандидатів".

Автор: 

членство в ЄС (1265) Євросоюз (13443)


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Топ коментарі
+13
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06.11.2022 22:03
+5
Практически уверен, что будет намного больше. Население даст много мандатов и сразу же вступление в европейский парламент большого количества новых людей. К тому же голосования будут идти иначе, если раньше венгерские депутаты шо-то там вякали и применяли вето, то после вступления Украины их изобьют прямо в зале заседаний и их же головами нажмут на правильную кнопку, чтобы все гладко прошло. Европейские терпилы не могут этого не понимать, для них вето - это же закон, как же можно, а тут наглядно пояснят, что в одиночку вето не работает, если за себя постоять не можешь.

Во-вторых, до сих пор за 20 лет ни один европейский чиновник не понес должного тюремного наказания за по сути государственную измену. Ведь десятки, сотни случаев подкупа кацапами существуют. Это никто не расследует. А кацапы сделали так, например, что при вступлении Латвии или Эстонии европейские коррумпированные политики сделали так, что там закрылся ряд предприятий. Именно так хитро через стандарты и законы всякие сделали. Именно за счет взяток от *****, который тратил миллиарды на то, чтобы страны экссовка жили плохо. Это необходимо исправить, продажную мразь посадить, а законы отменить с компенсацией всех убытков. Иначе наш прием в ЕС может означать уничтожение нашего производства и бизнеса, бюрократы это смогут сделать.
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06.11.2022 22:05
+4
по последнему пункту. Щас были бы и без Херсона и без тех войск. Так понятней? и хватит перепостчивать эту хрень.
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06.11.2022 22:34
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06.11.2022 22:03 Відповісти
по последнему пункту. Щас были бы и без Херсона и без тех войск. Так понятней? и хватит перепостчивать эту хрень.
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06.11.2022 22:34 Відповісти
Не понятней! Мы и сейчас без Херсона! А насчет войск , ток где азовцы? Мы к тому же еще и без ЗАЭС! Зато к шашлыкам были готовы! Так понятней?
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06.11.2022 23:41 Відповісти
бред пишешь. Ты реально считаешь, что рф войска можно было остановить в феврале/марте на подходах к Херсону или у крымского перешейка?
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07.11.2022 00:19 Відповісти
Я реально считаю , что если бы Зеленский не разминировал там все , то россияне бы не прокатились из Крыма до Херсона за несколько часов , при этом еще спя в машинах! Я считаю , что если бы вместо дорог , по которым так замечательно они ехали , Зеленский делал бы ракеты, ПЗРК и ПТРК , а также готовился к войне , у нес бы не было таких потерь среди мирного населения! Я считаю , что если бы не было предательства со стороны руководства страной , мне бы сейчас люди из Каховки , из Бердянска не писали , что ВСУ уже никто не ждет , потому что мол мы их долбим и убиваем мирных жителей! А сейчас идет активная промывка мозгов населению оккупированных территорий по типу донбаса , мол мы террористы! И получается ,что рашка мирно без жертв захватила их , а мы теперь приносим горе , когда освобождаем нашу землю!Это именно наш Наполеон Боневтiк постарался , что бы мы оказались в таком положении! Остановить или не остановить это вопрос , но хорошо пощипать эту двухголовую курицу можно было!Вон Харьков вообще возле границы , и его не взяли! То же могло быть и с Херсоном , тем более ,что он за Днепром ! А Энергодар , вообще необходимо было удерживать , а так маємо те що маємо !Все прекрасно знают , как бросили юг ! Все сбежали! И про Харьков наслышаны ! Кто спас Харьков ?Зеленский , или Дерьмак лично грудью ??? Нет , обычные патриоты , которым СБУ выдала все что у них было! А Николаев??? У нас под киевом все бросились за оружием , и я в том числе , и получил автомат , и готов был защищать село где живу! 12 км не дошли до нас! Но бои шли рядом , мы это с блок поста наблюдали , а грады в 300 метрах от нас в леске базировались наши и мы им помогали ! А Боневтiк видосики писал??? И тех кто спас города сейчас преследует!!! Я на 200% уверен , что он хотел сдать Украину , по крайней мере ее часть ! Но что то пошло не так ! И это что то - это люди , которые не захотели сдаваться! и он быстренько перекрасился в патриота! Героя из себя корчит! У него была вся информация , а он к шашлыкам готовился! Кто про&бал Херсон??? Арестович не сказал ?Скажу я , и мои слова подтвердит каждый думающий человек , Херсон про&бал - Зеленский и компания! И сейчас опять на дороги!? Правда? Бабло вкладывать туда , куда сейчас вообще бессмысленно вкладывать! Это что , такая стратегия победы???? Выживайте люди как хотите , армию пусть снабжает запад , а мы на дорогах бабло пилить продолжим!!!! Очень наслышаны про освобожденные села с северо-запада ! Про то , что люди живут в разрушенных домах ! Подтопление из за разрушенной дамбы! Это ведь не первоочередное! Дороги! Ну и лодку не раскачивайте! И еще раз - да , я реально считаю , что ,как минимум Херсон можно было удержать , как Николаев и Харьков , я реально считаю что юг слили! И слова азовца это всего лишь еще одно подтверждение этого!
"Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck. Выражение является калькой с английского и распространено в США и Великобритании."
По отношению к нам перефразирую , если кто то сдает Украину - то он ПРЕДАТЕЛЬ! Сложите все кубики событий и вы поймете , что они как пазл подходят друг к другу и указывают на Зеленского и его окружение! А слова , видосики , и остальная мура , это всего лишь дымовая завеса ! Изменение риторики - попытка выйти сухим из воды , еще и героем
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07.11.2022 09:37 Відповісти
вот только нюанс есть, что защищать Киев да и вообще север намного проще, т.к. там куча рек и леса, где удобно делать засады и разваливать колонны. На югах такое не прокатит. В голой степи все как на ладони и спрятаться негде. В крыму куча авиации тогда было которая разваливала любые укреп районы. Мы их остановили только когда они растянулись аж до Николаева и плечо подвоза а также подлет с крыма сильно удлиннились. А через антоновский и каховку не успевали добрасывать подкрепления.
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07.11.2022 16:04 Відповісти
А антоновский взорвать нельзя было и в Каховке? Или карма не позволяла ? А по дороге мосты? А укрепиться ? Они ведь укрепляются? И местность та же? Или все таки шашлыки? Не надо меня учить тактике и так далее , я и так все понимаю и не поклонник мясорубок , но и там были свои преимущества как и недостатки! Арестович сказал - про&бали? А я говорю - сдали!
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09.11.2022 09:11 Відповісти
Єврокомісар , МАДЯР за походженням, забув сказати що за свій упертий захист РФії МАДЯРЩИНА може вилетіти сама з ЄС вслід за крейсером масква
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07.11.2022 00:41 Відповісти
Практически уверен, что будет намного больше. Население даст много мандатов и сразу же вступление в европейский парламент большого количества новых людей. К тому же голосования будут идти иначе, если раньше венгерские депутаты шо-то там вякали и применяли вето, то после вступления Украины их изобьют прямо в зале заседаний и их же головами нажмут на правильную кнопку, чтобы все гладко прошло. Европейские терпилы не могут этого не понимать, для них вето - это же закон, как же можно, а тут наглядно пояснят, что в одиночку вето не работает, если за себя постоять не можешь.

Во-вторых, до сих пор за 20 лет ни один европейский чиновник не понес должного тюремного наказания за по сути государственную измену. Ведь десятки, сотни случаев подкупа кацапами существуют. Это никто не расследует. А кацапы сделали так, например, что при вступлении Латвии или Эстонии европейские коррумпированные политики сделали так, что там закрылся ряд предприятий. Именно так хитро через стандарты и законы всякие сделали. Именно за счет взяток от *****, который тратил миллиарды на то, чтобы страны экссовка жили плохо. Это необходимо исправить, продажную мразь посадить, а законы отменить с компенсацией всех убытков. Иначе наш прием в ЕС может означать уничтожение нашего производства и бизнеса, бюрократы это смогут сделать.
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06.11.2022 22:05 Відповісти
Починаю думати, що навіть коли Україна поляже головою у вйні за Європу, це анітрохи не наблизить її вступ до Євросоюзу.
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06.11.2022 22:06 Відповісти
Не думай, це не твоє
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06.11.2022 22:11 Відповісти
Культура дискусії - чисто рих...недумаючих , цебто кацапів.
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06.11.2022 22:34 Відповісти
Это был ответ на зебилячий бред: https://news.liga.net/ua/politics/news/vstuplenie-ukrainy-v-evrosoyuz-zaymet-bolshe-goda-ili-daje-dvuh-komissar-es
23 червня https://news.liga.net/ua/politics/news/ukraina-poluchila-status-kandidata-na-chlenstvo-v-es Україна та Молдова набули статусу кандидатів на вступ до ЄС. За тиждень до цього лідери Італії, Франції, Німеччини та Румунії https://news.liga.net/ua/politics/news/frantsiya-frg-italiya-i-rumyniya-za-srochnoe-predostavlenie-ukraine-statusa-kandidata-v-es підтримали у Києві надання Україні цього статусу. Стефанишина раніше заявляла про намір https://news.liga.net/ua/politics/news/ukraina-namerena-vypolnit-rekomendatsii-po-vstupleniyu-v-es-esche-do-kontsa-goda-stefanishina виконати всі рекомендації Єврокомісії до кінця року , що може дозволити розпочати переговори щодо вступу.
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06.11.2022 22:06 Відповісти
Так а что не так? Рекомендации может и выполнят, и могут начинать переговоры. А вот сколько эти переговоры продлятся - это уже другой вопрос. Теоретически любая страна может выдвинуть свои условия. Вот пример Македонии, которая стала Северной Македонией, только потому, что это было условием греков.
Что Украине выдвинут мадьяры-можно только гадать...
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06.11.2022 22:29 Відповісти
В Греции есть провинция Македония. В ней кроме греков, македонцы проживают. Тут Греция права. Северная Македония, как страна, не может теперь Греции предъявить территориальные претензии.
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06.11.2022 23:00 Відповісти
Если бы Македония не хотела бы вступить в ЕС, она бы до сих пор была бы Македонией. Это лишь один из примеров.
Смысл в том, что переговоры могут длиться годами или даже десятилетиями
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06.11.2022 23:10 Відповісти
Ну, мадьярам ************, по сути, Украине нема предъявить шо. Блокировать вступление они не могут, но нервы потрепать с полгода да и не они одни. Открыто выступить никто из стран ЕС не сможет. С Македонией и Грецией речь шла именно о предъявлении территориальных претензий.
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07.11.2022 08:03 Відповісти
Причем Македония заявляла, что не собирается, а Греция: нет, вы предъявите.
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07.11.2022 08:05 Відповісти
Они давно выносили мозг о том, чтобы сделать преподавание на украинском языке не обязательным для их меньшинства на Закарпатье. Да мало ли что им ещё в голову всбредет. Орбан -открытый агент х*йла а мадьяры-народец шваль, которые и дальше будут его выбирать. Цель агента будет максимально затянуть переговоры. И не на полгода, а на года.
Система единогласного голосования давно себя изжила.
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07.11.2022 10:07 Відповісти
Я не знаю, что выдвинут мАдяры Украине, но точно знаю, что только одна наша 128-я Закарпатская бригада погонит всю их сраную "армию" за Будапешт.
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07.11.2022 08:53 Відповісти
Может погнать, но не погонит, пока мадьяры в НАТО.
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07.11.2022 10:14 Відповісти
Кто сказал, что мАдяры ещё долго будут в НАТО?
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07.11.2022 19:41 Відповісти
Для мене буде саме оптимально.
Для України - не знаю.
Завжди був проти ЄС, хоча і проживаю .. І не питайте.
Але завжди був за НАТО.
Багато форумчан не розуміли ....
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06.11.2022 22:31 Відповісти
Венгр.
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06.11.2022 22:33 Відповісти
Хотів би мати запевнення чи взагалі за два роки буде Україна?
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06.11.2022 22:36 Відповісти
Тобто можна за рік вступити? А чого ж раніше руки викручували? Шось там про дуже віддалену перспективу казали. Виявляється, просто треба щоб війна почалася і купу людей повбивали. І ось тоді все магічним чином скоротилося до одного року. Тьху! Лицеміри...
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06.11.2022 22:47 Відповісти
Никак. Куда принимать было Украину с ************ клептократической олигархией и неадаптированному к ЕС законодательству. Есть Копенгагенские критерии. Спасибо надо сказать за помощь.
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06.11.2022 22:55 Відповісти
Покончим сруцьней - покончим и с клептократической олигархией. НАЦИЯ МОЖЕТ!
УКРАИНЕ БЫТЬ В ЕС И НАТО! РАВНОЙ СРЕДИ СВОБОДНЫХ.
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06.11.2022 22:49 Відповісти
 
 