Вступ України до ЄС займе більше року чи двох, - єврокомісар Вархеї
Вступ України до Євросоюзу може зайняти "більше року чи двох".
Таку оцінку дав комісар ЄС з питань розширення Олівер Вархеї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Вархеї вважає, що "з огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку Євросоюзу та багатьох інших важливих сферах політики, підготовка до вступу, швидше за все, займе більше року або двох".
При цьому віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина повідомила Welt, що Україна розпочала процес інтеграції ще до того, як набула статусу країни-кандидата. Вона зазначила, що "під наглядом ЄС уже проведено велику кількість реформ", що дає змогу прискорити процес вступу та не використовувати "стандартну процедуру".
Стефанишина також посилається на думку країн Балтії та інших близьких союзників України, які підтримують прискорене приєднання України до ЄС.
Вархеї, у свою чергу, наполягає, що до України "мають застосовуватися ті самі критерії, що і до всіх інших кандидатів".
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"Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck. Выражение является калькой с английского и распространено в США и Великобритании."
По отношению к нам перефразирую , если кто то сдает Украину - то он ПРЕДАТЕЛЬ! Сложите все кубики событий и вы поймете , что они как пазл подходят друг к другу и указывают на Зеленского и его окружение! А слова , видосики , и остальная мура , это всего лишь дымовая завеса ! Изменение риторики - попытка выйти сухим из воды , еще и героем
Во-вторых, до сих пор за 20 лет ни один европейский чиновник не понес должного тюремного наказания за по сути государственную измену. Ведь десятки, сотни случаев подкупа кацапами существуют. Это никто не расследует. А кацапы сделали так, например, что при вступлении Латвии или Эстонии европейские коррумпированные политики сделали так, что там закрылся ряд предприятий. Именно так хитро через стандарты и законы всякие сделали. Именно за счет взяток от *****, который тратил миллиарды на то, чтобы страны экссовка жили плохо. Это необходимо исправить, продажную мразь посадить, а законы отменить с компенсацией всех убытков. Иначе наш прием в ЕС может означать уничтожение нашего производства и бизнеса, бюрократы это смогут сделать.
23 червня https://news.liga.net/ua/politics/news/ukraina-poluchila-status-kandidata-na-chlenstvo-v-es Україна та Молдова набули статусу кандидатів на вступ до ЄС. За тиждень до цього лідери Італії, Франції, Німеччини та Румунії https://news.liga.net/ua/politics/news/frantsiya-frg-italiya-i-rumyniya-za-srochnoe-predostavlenie-ukraine-statusa-kandidata-v-es підтримали у Києві надання Україні цього статусу. Стефанишина раніше заявляла про намір https://news.liga.net/ua/politics/news/ukraina-namerena-vypolnit-rekomendatsii-po-vstupleniyu-v-es-esche-do-kontsa-goda-stefanishina виконати всі рекомендації Єврокомісії до кінця року , що може дозволити розпочати переговори щодо вступу.
Что Украине выдвинут мадьяры-можно только гадать...
Смысл в том, что переговоры могут длиться годами или даже десятилетиями
Система единогласного голосования давно себя изжила.
Для України - не знаю.
Завжди був проти ЄС, хоча і проживаю .. І не питайте.
Але завжди був за НАТО.
Багато форумчан не розуміли ....
УКРАИНЕ БЫТЬ В ЕС И НАТО! РАВНОЙ СРЕДИ СВОБОДНЫХ.