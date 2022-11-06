Вступ України до ЄС займе більше року чи двох, - єврокомісар Вархеї

Вступ України до Євросоюзу може зайняти "більше року чи двох".

Таку оцінку дав комісар ЄС з питань розширення Олівер Вархеї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Вархеї вважає, що "з огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку Євросоюзу та багатьох інших важливих сферах політики, підготовка до вступу, швидше за все, займе більше року або двох".

При цьому віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина повідомила Welt, що Україна розпочала процес інтеграції ще до того, як набула статусу країни-кандидата. Вона зазначила, що "під наглядом ЄС уже проведено велику кількість реформ", що дає змогу прискорити процес вступу та не використовувати "стандартну процедуру".

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Стефанишина також посилається на думку країн Балтії та інших близьких союзників України, які підтримують прискорене приєднання України до ЄС.

Вархеї, у свою чергу, наполягає, що до України "мають застосовуватися ті самі критерії, що і до всіх інших кандидатів".